Alla conferenza EthCC a Parigi, il fondatore di Aave e Lens Protocol Stani Kulechov ha annunciato il lancio di Lens Protocol V2, sottolineando come gli standard aperti e la portabilità possano potenziare gli utenti nei social media.

La necessità di social media decentralizzati

Kulechov ha iniziato discutendo di come crede che le piattaforme sociali centralizzate “blocchi gli utenti” e i loro dati, limitando la scelta e l’innovazione. Tuttavia, i protocolli decentralizzati come Lens mirano a creare un grafico sociale aperto in cui l’identità e il contenuto sono portati tra le applicazioni.

Kulechov ha indicato esempi come Threads che guadagna 100 milioni di utenti in 5 giorni consentendo le importazioni di Instagram, evidenziando il potere della portabilità che manca dai tradizionali giardini recintati dei social media.

Mentre le piattaforme centralizzate come Twitter controllano algoritmi e dati, gli utenti creano valore ma non ne beneficiano. I protocolli sociali decentralizzati tentano di risolvere questo problema creando profili e contenuti basati su NFT in modo che gli utenti controllino completamente le loro identità digitali.

Lens Protocol V1 ha semplificato “costruire applicazioni sociali fornendo un livello sociale facile da usare per web3 con solo 5 righe di codice”. Secondo i dati on-chain, Lens ha attualmente 115.159 account che detengono profili con oltre 260.000 transazioni fino ad oggi.

Protocollo obiettivo V2

Lens Protocol V2 continua questa visione attraverso aggiornamenti come “azioni aperte” che collegano qualsiasi comportamento on-chain ai contenuti sociali, come la coniazione o il trading NFT. Questo mira a integrare le attività di Web3 nell’esperienza sociale senza soluzione di continuità. Altre funzionalità come la “condivisione del valore collettivo” consentono la monetizzazione e la portabilità dei contenuti tra le app Lens.

La nuova architettura del profilo aperto separa le maniglie dai profili, entrambi rappresentati da NFT, per aumentare la proprietà e la flessibilità. Gli utenti possono ora avere più maniglie per profilo o allegare un nome ENS. Kulechov ha evidenziato come i profili essendo NFT consentano ad altri NFT di avere profili e partecipare socialmente.

Kulechov ha ampliato il nuovo gestore del profilo affermando:

“Un’idea interessante per il gestore del profilo è che puoi conservare il tuo profilo in modo sicuro in una cella frigorifera e delegare le azioni sociali effettive in un portafoglio che utilizza la base day-to-day. Ma anche quello che ti permette di fare è che puoi delegare le azioni sociali in un’applicazione in cui puoi creare un’esperienza in cui non devi firmare alcuna transazione in futuro”.

Lens Protocol V2 dimostra un protocollo sociale incentrato su standard aperti piuttosto che su piattaforme chiuse per dare agli utenti più controllo e proprietà. Ulteriori funzionalità di sicurezza mirano a proteggere i profili e prevenire problemi come il phishing.

Sebbene innovativo, non è chiaro se il protocollo possa attrarre i creatori e gli utenti necessari per una fiorente economia sociale. Ma la filosofia aperta di Lens permette a chiunque di costruire ed estendere il protocollo per realizzare le sue possibilità. Kulechov ha concluso il suo discorso EthCC invitando più sviluppatori a sfruttare Lens come livello di identità e contenuto per nuove esperienze sociali.

Lancio di GHO Mainnet Ethereum

La notizia di Lens V2 arriva solo 2 giorni dopo il lancio di Aave di GHO (Governance Hoard) sulla rete principale di Ethereum, che ha segnato una pietra miliare significativa per il protocollo Aave e la sua comunità.

Come descrive il post dell’annuncio, GHO è una stablecoin sovracollateralizzata governata dall’Aave DAO. Gli utenti possono ora coniare GHO contro le attività fornite come garanzia su Aave V3, potenziandole con un livello di pagamento decentralizzato.

Il post evidenzia le caratteristiche uniche di GHO, tra cui il suo sostegno multi-collaterale, la coniazione scontata per gli staker del token AAVE e la direzione dei pagamenti degli interessi alla tesoreria Aave DAO.

Il lancio ha seguito un rigoroso processo di audit che ha mostrato l’attenzione di Aave sulla mitigazione del rischio e sulla sicurezza. Nel complesso, GHO rappresenta una nuova entusiasmante capacità per il già robusto ecosistema Aave. La sua governance guidata dalla comunità e le opportunità di rendimento incorporate lo posizionano bene in mezzo al panorama in espansione delle stablecoin decentralizzate.