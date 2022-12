Un fondo comune d’investimento è una società, gestita professionalmente, che raccoglie il denaro di molti investitori e lo investe in titoli come azioni, obbligazioni e debiti a breve termine, Fondi azionari o obbligazionari e fondi del mercato monetario.

I fondi comuni di investimento sono un buon investimento per gli investitori che desiderano diversificare il proprio portafoglio.

Invece di puntare tutto su una società o un settore, un fondo comune investe in titoli diversi per cercare di ridurre al minimo il rischio del portafoglio.

Il termine è tipicamente utilizzato negli Stati Uniti, in Canada e in India, mentre strutture simili in tutto il mondo includono la SICAV in Europa e la società di investimento di tipo aperto nel Regno Unito.

Comprendere il rischio nei fondi comuni di debito

Hai prestato 5 euro al tuo amico che possiede un interesse iniziale @8% (superiore al tasso bancario attuale del 7%).

Anche se lo conosci da anni, corri comunque il rischio che non restituisca i tuoi soldi in tempo o non possa ripagare. Inoltre, il tasso bancario potrebbe salire all’8,5% mentre tu sei bloccato con l’8%.

Allo stesso modo, i fondi di debito investono il tuo denaro in titoli fruttiferi come obbligazioni e strumenti del mercato monetario. Questi titoli promettono di effettuare pagamenti regolari di interessi a questi fondi.

Quindi i fondi di debito sono soggetti a tre grandi rischi come te quando presta denaro agli amici.