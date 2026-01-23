Controversia sull’Hexagon Cup: Julius Baer, l’ex banchiere al centro delle accuse

La vicenda che coinvolge Tyron Birkmeir, ex banchiere della nota banca svizzera Julius Baer, ha suscitato l’attenzione dei media per un contenzioso legato a un presunto investimento nell’Hexagon Cup.

Questo torneo internazionale di padel, previsto per gennaio 2026 a Madrid, è già avvolto da polemiche.

Secondo quanto riportato da Big News Network, che ha ripreso un articolo di TechBullion, il caso coinvolge due investitori: Paul Coelho, un gestore patrimoniale portoghese, e la società Wellington Investments Ltd di Anguilla. Questi soggetti affermano di aver investito circa un milione di sterline nel in una società collegata a Birkmeir, nota come Lurra Capital, con l’intento di acquisire una partecipazione azionaria nell’Hexagon Cup.

Le diverse versioni sull’accordo

Le informazioni emergenti suggeriscono che nel 2026 gli investitori si siano resi conto che nei registri ufficiali dell’Hexagon Cup non compariva alcun riferimento alla loro quota, mentre risultava come unico socio Birkmeir stesso. Questo ha spinto Coelho e Wellington Investments a intraprendere azioni legali per contestare l’operazione.

La posizione di Tyron Birkmeir

Tuttavia, la versione di Birkmeir è significativamente differente. Secondo le sue affermazioni, l’accordo non prevedeva un ingresso diretto nel capitale dell’Hexagon Cup, ma piuttosto un prestito privato con la possibilità di partecipare agli utili generati dall’evento, senza alcun diritto azionario. Se questa interpretazione fosse confermata, cambierebbe radicalmente il contesto legale della questione.

Gli investitori, tuttavia, contestano questa narrazione, sostenendo di essere stati indotti a credere che l’investimento garantisse effettivamente una quota azionaria. Attualmente, non ci sono sentenze o decisioni giuridiche definitive riguardo a questo caso, e le accuse rimangono, per ora, solo tali.

Questioni legate a Lurra Capital e alla trasparenza

Un altro aspetto inquietante riguarda la società Lurra Capital, che sembra avere una presenza limitata e informazioni difficilmente verificabili. Questa mancanza di trasparenza solleva interrogativi, sebbene al momento non costituisca di per sé una prova di irregolarità. Né l’organizzazione dell’Hexagon Cup né i soggetti coinvolti hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali oltre quelle già precedentemente menzionate.

Implicazioni per l’Hexagon Cup

Se le accuse contro Birkmeir si rivelassero fondate, ciò potrebbe arrecare un notevole imbarazzo a un evento sportivo di grande richiamo e copertura mediatica, sostenuto da nomi di spicco a livello internazionale. Tuttavia, è importante sottolineare che, al momento attuale, si tratta di un conflitto tra privati, con posizioni contrapposte e senza accertamenti giudiziali conclusi.

Rimanere aggiornati su questa vicenda sarà fondamentale, poiché potrebbe avere ripercussioni significative non solo per i singoli coinvolti, ma anche per l’immagine e la reputazione dell’Hexagon Cup, un evento che promette di attrarre l’attenzione di appassionati e investitori.