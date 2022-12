Un fondo comune d’investimento è una società, gestita professionalmente, che raccoglie il denaro di molti investitori e lo investe in titoli come azioni, obbligazioni e debiti a breve termine, Fondi azionari o obbligazionari e fondi del mercato monetario.

I fondi comuni di investimento sono un buon investimento per gli investitori che desiderano diversificare il proprio portafoglio.

Invece di puntare tutto su una società o un settore, un fondo comune investe in titoli diversi per cercare di ridurre al minimo il rischio del portafoglio.

Il termine è tipicamente utilizzato negli Stati Uniti, in Canada e in India, mentre strutture simili in tutto il mondo includono la SICAV in Europa e la società di investimento di tipo aperto nel Regno Unito.

Cosa sono i fondi di debito?

Un fondo di debito è uno schema di fondi comuni di investimento che investe in strumenti a reddito fisso, come obbligazioni societarie e di Stato, titoli di debito societari e strumenti del mercato monetario, ecc.

che offrono apprezzamento del capitale. I fondi di debito sono anche indicati come fondi a reddito fisso o fondi obbligazionari.

Alcuni dei principali vantaggi di investire nei fondi di debito sono la struttura a basso costo, i rendimenti relativamente stabili, la liquidità relativamente elevata e la sicurezza ragionevole.

I fondi di debito sono ideali per gli investitori che mirano a un reddito regolare, ma sono avversi al rischio. I fondi di debito sono meno volatili e, quindi, sono meno rischiosi dei fondi azionari.

Se hai risparmiato in prodotti tradizionali a reddito fisso come i depositi bancari e cerchi rendimenti costanti con bassa volatilità, i fondi comuni di investimento del debito potrebbero essere un’opzione migliore, in quanto ti aiutano a raggiungere i tuoi obiettivi finanziari in modo più efficiente dal punto di vista fiscale e quindi a guadagnare rendimenti migliori.

In termini di funzionamento, i fondi di debito non sono del tutto diversi dagli altri regimi di fondi comuni di investimento.

Tuttavia, in termini di sicurezza del capitale, ottengono un punteggio superiore ai fondi comuni di capitale.