Molti italiani sono alla ricerca della miglior soluzione per far fruttare i propri soldi. Se si ha alle spalle un buon capitale, tenerlo fermo in banca potrebbe essere poco conveniente. Al contrario impegnare parte di questo denaro in alcuni investimenti potrebbe portare nel tempo ad avere dei ricavi da non sottovalutare.

Per chi non ha molta esperienza l’opzione migliore potrebbe essere quella di investire in fondi di investimento. Offrono numerosi vantaggi, a partire dalla diversificazione, uno dei sistemi più adatti a ridurre i rischi.

Se state leggendo questo articolo probabilmente avete già sentito parlare di fondi di investimento e volete saperne di più. Nei prossimi paragrafi troverete tutte le informazioni che state cercando.

Cos’è un fondo di investimento?

Si tratta di una sorta di fondo comune, gestito da dei veri professionisti del settore finanziario. Essi raccolgono il capitale degli investitori in un fondo, e lo usano per acquistare varie tipologie di titoli, come ad esempio azioni e obbligazioni. L’obiettivo è ovviamente quello di fare buoni affari, vendendo e acquistando titoli e ottenendo un aumento del capitale che è stato investito.

Fin da subito è utile chiarire che i fondi di investimento non sono sicuri al 100%, ma presentano una percentuale di rischio, come avviene per qualsiasi tipologia di operazione finanziaria. Ci sono comunque vari aspetti che aiutano a ridurre la percentuale di rischio, e che vedremo meglio nelle prossime righe.

Le caratteristiche dei fondi di investimento

Come abbiamo già detto nella nostra introduzione uno dei principali aspetti dei fondi di investimento è la diversificazione. Di solito chi gestisce il fondo cerca di acquistare titoli provenienti da vari settori. In questo modo eventuali fluttuazioni all’interno del mercato finanziario verranno ben attutite. Lo scopo è quello di creare un portafoglio di titoli che sia il più possibile solido.

Un altro fattore da considerare è l’accessibilità. Per entrare a far parte di un fondo non sono necessarie grandi quantità di denaro alle spalle.

Infine non va dimenticato che a gestire i fondi di investimento troviamo degli esperti del settore finanziario, che si occupano di effettuare le varie operazioni. Il singolo investitore non deve preoccuparsi di nulla, lasciando ad altri il controllo del capitale. L’ideale per chi non sa come muoversi nel mercato finanziario.

La scelta del fondo di investimento

Cosa contraddistingue un buon fondo da una proposta da rifiutare? Gli elementi da valutare sono numerosi, a partire dall’obiettivo del fondo di investimento. Prima di affidare il proprio capitale è necessario sapere con quali obiettivi chi gestisce il fondo effettuerà le sue operazioni.

Un altro consiglio che vogliamo darvi è quello di andare ad analizzare con attenzione qual è stato l’andamento del fondo negli ultimi anni. Non è una garanzia per il futuro, ma può aiutare a capire se chi ha gestito il fondo ha saputo operare in maniera adeguata nel corso del tempo.

Infine occhio alle spese e alle commissioni. I costi devono essere ben proporzionati a quelli che dovrebbero essere i ricavi. Spese troppo alte, al contrario, potrebbero rendere il fondo poco conveniente per l’investitore. Cercate di non sottostimare questo fattore.