Previsione del prezzo delle azioni Salesforce 2022-2030

Salesforce è una vera forza quando si tratta di gestione delle relazioni con i clienti. È una delle aziende più popolari nella nicchia e ha diversi clienti fedeli. Su base giornaliera, ben 3,4 miliardi di messaggi B2C e quasi 5 miliardi di interazioni con casi di servizio vengono registrati in Salesforce.

Quanto pensi che sarà bello investire nell’azienda?

Se stai già cercando su Internet azioni Salesforce (CRM) prezzo Previsioni, quindi sei chiaramente interessato ad acquistare le azioni della società. È anche una buona cosa che tu voglia avere familiarità con le previsioni e le previsioni dei prezzi di Salesforce per i prossimi anni. Ti aiuterà a prendere una decisione informata quando è il momento di investire.

In linea con la nostra tradizione, non ti affretteremo attraverso alcune figure senza spiegare le cose importanti che devi sapere.

Pertanto, divideremo questo articolo in diverse sezioni e discuteremo le cose importanti che devi sapere se vuoi acquistare azioni Salesforce (CRM) ma devi essere sicuro che sia l’investimento giusto da fare.

Cosa devi sapere su Salesforce

Salesforce è un’azienda americana basata su cloud società di software che fornisce un servizio di gestione delle relazioni con i clienti (CRM), nonché applicazioni aziendali incentrate sul servizio clienti, l’analisi, l’automazione del marketing e lo sviluppo di applicazioni.

L’azienda è un’entità riconosciuta nel cloud computing, nel software aziendale e nella consulenza.

Forza vendita viene utilizzato da diverse aziende per la gestione di casi, attività e problemi. L’azienda offre diversi strumenti aziendali che possono essere utilizzati dalle aziende per gestire i clienti e migliorare completamente l’erogazione dei servizi. Il servizio principale è disponibile all’Salesforce.com e include categorie come Commerce Cloud, Service Cloud, Data Cloud, Sales Cloud, Manufacturing Cloud, Marketing Cloud, Analytics Cloud, Community Cloud, App Cloud e pochi altri.

Salesforce Platforms viene eseguito come piattaforma distribuita come servizio (PaaS) che consente agli sviluppatori di creare applicazioni aggiuntive che si integrano ed eseguono con l’applicazione principale Salesforce.com. La piattaforma dispone di un’infrastruttura adeguata per supportare tutte le applicazioni di terze parti ospitate su di essa.

Salesforce è stata fondata nel febbraio 1999 come società di software as a service (SaaS). Il fondatore principale, Marc Benioff, era un ex dirigente Oracle. Ha lavorato con Parker Harris, Dave Moellenhoff e Frank Dominguez. L’azienda è cresciuta in modo significativo e ha effettuato più di 60 acquisizioni lungo il percorso. Alcune delle sue principali filiali includono Quid, Demandware, Heroku, MuleSoft, Tableau Software, Acumen Solutions e Slack Technology.

Cronologia dei prezzi di Salesforce (CRM)

Salesforce è diventata pubblica nel giugno 2004 alla borsa di New York con il simbolo azionario “CRM”. Durante il successo dell’IPO, la società ha offerto le sue azioni agli investitori a $ 11,00 per azione e ha raccolto $ 110 milioni. Yahoo Finanza ha iniziato a monitorare il prezzo delle azioni quasi immediatamente e faremo riferimento ai loro dati storici in questa sezione.

Il 1 ° luglio 2024, le azioni Salesforce hanno aperto a $ 4,02 e hanno chiuso a $ 3,25. Il 1 ° dicembre 2004, ha aperto a $ 4,37 e ha chiuso a $ 4,24. Il 1 ° gennaio, 2025, CRM ha aperto a $ 4,10 e ha chiuso a $ 3,42. Il 1 ° giugno, ha aperto a $ 5,03 e ha chiuso a $ 5,12. Il 1 ° dicembre 2005, le azioni Salesforce (CRM) hanno aperto a $ 8,00, hanno raggiunto un massimo di $ 9,05 e hanno chiuso a $ 8,01.

Nel 2006, il CRM non ha registrato alcun guadagno significativo. Il prezzo di apertura il 1 ° gennaio era di $ 8,02 e il prezzo di apertura del 1 ° dicembre era di $ 9,69. Nel 2007, ha avuto un anno decente. Il 1 ° gennaio 2007, le azioni Salesforce hanno aperto a $ 9,14 e hanno chiuso a $ 10,96. Il 1 ° dicembre 2007, ha aperto a $ 14,20 e ha chiuso a $ 15,67. Il 1 ° gennaio 2008, ha aperto a $ 15,76 e ha chiuso a $ 12,98. Il 1 ° dicembre 2008, ha aperto a $ 6,82 e ha chiuso a $ 8,00.

Nel 2009, il prezzo delle azioni CRM è migliorato dalla regione di $ 6 a cui è sceso alla fine del 2008 alla regione di $ 10. Il 1 ° dicembre 2009, ha aperto a $ 15,67, ha raggiunto un massimo di $ 18,74 e ha chiuso a $ 18,44. È migliorato di nuovo all’inizio del 2010 e ha raggiunto la soglia dei $ 20 nell’aprile 2010. Il 1 ° giugno 2010, CRM ha aperto a $ 21,08 e ha chiuso a $ 21,45. È cresciuto in modo significativo negli ultimi sei mesi dell’anno. Il 1 ° dicembre 2010, il titolo Salesforce ha aperto a $ 35,52 e ha chiuso a $ 44,00.

Nel 2011, le azioni Salesforce hanno registrato un calo del prezzo. Il 1 ° gennaio, ha aperto a $ 33,28 e il 1 ° dicembre, ha aperto a $ 29,01. Il 1 ° gennaio 2012, il titolo ha aperto a $ 26,05 e ha chiuso a $ 29,20. Il 1 ° giugno, ha aperto a $ 33,56 e ha chiuso a $ 34,56. Il 1 ° dicembre 2012, ha aperto a $ 39,67, ha raggiunto un massimo di $ 43,19 e ha chiuso a $ 42,03.

Il 1 ° gennaio 2013, CRM ha aperto a $ 42,94 e ha chiuso a $ 43,03. Il 1 ° dicembre 2013, ha aperto a $ 52,01 e ha chiuso a $ 55,19. Il 1 ° gennaio 2014, ha aperto a $ 55,20 e ha chiuso a $ 60,53. Il 1 ° dicembre 2015, ha aperto a $ 59,09 e ha chiuso a $ 59,31. Il 1 ° gennaio 2015, le azioni Salesforce hanno aperto a $ 59,90 e hanno chiuso a $ 56,45. Il 1 ° dicembre 2015, ha aperto a $ 80,35 e ha chiuso a $ 78,40.

Nel 2016, il CRM non è cresciuto come previsto. In effetti, è passato da un prezzo di apertura di $ 77,14 il 1 ° gennaio a un prezzo di apertura di $ 72,14 il 1 ° dicembre 2016. Il 1 ° gennaio 2017, il titolo ha aperto a $ 69,29 e ha chiuso a $ 79,79,10. Il 1 ° giugno, ha aperto a $ 90,00 e ha chiuso a $ 86,60. Ha raggiunto la soglia dei $ 100 in ottobre. Il 1 ° dicembre 2017, CRM ha aperto a $ 103,86 e ha chiuso a $ 102,23.

Nel 2018, le azioni Salesforce hanno registrato una crescita impressionante. Il 1 ° gennaio 2018, ha aperto a $ 102,88 e ha chiuso a $ 113,91. Il 1 ° giugno, ha aperto a $ 129,88 e ha chiuso a $ 136,40. Il 1 ° dicembre 2018, CRM ha aperto a $ 146,30 e ha chiuso a $ 136,97. Il 1 ° gennaio 2019, ha aperto a $ 133,40 e ha chiuso a $ 151,97. Il 1 ° dicembre 2019, ha aperto a $ 163,10 e ha chiuso a $ 162,64.

Il 1 ° gennaio 2020, il titolo Salesforce ha aperto a $ 163,92 e ha chiuso a $ 182,31. Il 1 ° giugno, ha aperto a $ 173,10 e ha chiuso a $ 187,33. Ha raggiunto la soglia dei $ 200 nel mese successivo, luglio. Il 1 ° dicembre 2020, CRM ha aperto a $ 245,00 e ha chiuso a $ 222,53. Il 1 ° gennaio 2021, CRM ha aperto a $ 222,64 e ha chiuso a $ 225,56. Il 1 ° dicembre 2021, ha aperto a $ 271,26 e ha chiuso a $ 254,13.

Il 1 ° gennaio 2022, le azioni Salesforce (CRM) hanno aperto a $ 255,01 e hanno chiuso a $ 232,63. Il 1 ° marzo 2022, ha aperto a $ 213,40 e ha chiuso a $ 193,12.

Previsioni sui prezzi delle azioni Salesforce

Le previsioni del prezzo delle azioni Salesforce da parte degli esperti hanno previsto che il CRM potrebbe aumentare a $ 220 entro la metà dell’anno e poi salire per raggiungere $ 275 entro dicembre 2022. Il titolo potrebbe raggiungere $ 410 entro la fine del 2025 e $ 598 nel 2030.

Dalla sezione precedente, dovresti essere in grado di capire come le azioni Salesforce sono cresciute nel periodo di quasi 16 anni in cui sono state scambiate sul mercato azionario. Sebbene abbia registrato alcune tendenze di mercato ribassiste in passato, il titolo è cresciuto in modo significativo. Considerando che al momento è in corsa ribassista, cosa ne sarà del prezzo in futuro?

Ci sono molti fattori da considerare quando si effettuano previsioni e previsioni sui prezzi delle azioni, tra cui l’analisi tecnica dei dati storici sui prezzi e lo stato attuale della società e delle sue azioni. Consideriamo diverse fonti prima di fare le nostre previsioni sui prezzi delle azioni per garantire che le cifre siano il più realistiche possibile.

Previsione del prezzo delle azioni di Salesforce (CRM) per il 2022

Basato su 32 esperti di Wall Street che hanno offerto obiettivi di prezzo a 12 mesi per Salesforce negli ultimi 4 mesi. L’obiettivo di prezzo medio è di $ 300 con una previsione alta di $ 345 e una previsione bassa di $ 255. L’obiettivo di prezzo mediano rappresenta una variazione %48 rispetto all’ultimo prezzo.

Abbiamo già visto come si è comportato il titolo Salesforce nei primi due mesi del 2022 e nelle due settimane che abbiamo trascorso a marzo. Fino a che punto pensi che la moneta possa funzionare nei restanti nove mesi dell’anno? Abbiamo preso in considerazione nove previsioni per i mesi rimanenti per elaborare una previsione realistica per l’anno.

Secondo la nostra previsione dei prezzi di Salesforce (CRM) per il 2022, prevediamo che il prezzo del titolo inizierà a migliorare presto. L’obiettivo di prezzo per giugno 2022 è di $ 250,96. Prevediamo inoltre che il prezzo delle azioni migliorerà con il progredire dell’anno. L’obiettivo di valore per novembre è di $ 321 mentre quello di dicembre è leggermente inferiore a $ 319 per azione.

Previsione del prezzo delle azioni di Salesforce (CRM) per il 2023

Mentre siamo positivi sul futuro a lungo termine del CRM, la nostra analisi non mostra che arriverà nel 2023. Anche se il titolo dovrebbe migliorare il prossimo anno, non sarà nulla di straordinario.

Nel 2023, prevediamo che Salesforce registrerà un prezzo minimo di $ 306 e un prezzo massimo di $ 323,50. Durante tutto l’anno, il prezzo medio delle azioni CRM dovrebbe essere nella regione di $ 316,00. Naturalmente, le azioni possono performare meglio di quanto abbiamo previsto, ma quello che abbiamo qui è la previsione a 1 anno più realistica per il titolo Salesforce.

Previsione del prezzo delle azioni salesforce (CRM) per il 2024

Entro i prossimi due anni, Salesforce dovrebbe migliorare i suoi servizi in molti modi e crediamo che ciò avrà anche un impatto sul prezzo delle sue azioni. Salesforce ha visto alcune corse ribassiste negli ultimi tempi e nel 2024 riteniamo che godrà di diversi mesi buoni.

Secondo le nostre previsioni di prezzo di Salesforce per il 2024, riteniamo che il titolo CRM avrà un prezzo minimo di circa $ 310 per azione. Il prezzo massimo per il titolo dovrebbe essere nella regione di $ 342. Per tutto l’anno 2024, prevediamo che il prezzo medio delle azioni Salesforce sarà di $ 335 e questo dovrebbe essere l’obiettivo più realistico con cui lavorare quando si cerca di capire le mosse di investimento.

Previsione del prezzo delle azioni di Salesforce (CRM) per il 2025

Secondo le nostre previsioni Salesforce 2025, è probabile che lo stock CRM raggiunga nuovamente l’altezza di $ 400. La buona notizia è che non cadrà rapidamente dopo aver raggiunto quell’altezza.

Secondo le nostre previsioni, le azioni Salesforce dovrebbero essere scambiate per un prezzo minimo di $ 342 nel 2025. Il prezzo massimo del titolo dovrebbe essere nella regione di $ 414. Il prezzo medio per il CRM in tutto il 2025 dovrebbe essere di $ 463.

Questa è la migliore tariffa con cui lavorare se vuoi capire quanto può valere il tuo investimento nel 2025 se investi nel titolo ora.

Previsione del prezzo delle azioni di Salesforce (CRM) per il 2026

Entro il 2026, prevediamo che le azioni Salesforce stabiliranno il supporto a $ 300 o giù di lì. Non si prevede che scenderà al di sotto di quello durante tutto l’anno a meno che il mercato azionario non diventi sfavorevole. Una volta che tutto è in ordine, il titolo dovrebbe esibirsi molto bene al di sopra del segno di $ 500.

Secondo i dati, il prezzo minimo di Salesforce nel 2026 dovrebbe essere di $ 514 mentre il prezzo massimo dovrebbe essere di $ 535. Per i 12 mesi dell’anno, il prezzo medio del titolo CRM dovrebbe essere nella regione di $ 525 per azione.

Previsione del prezzo delle azioni di Salesforce (CRM) per il 2027

Ti sei chiesto cosa produrrà un investimento azionario Salesforce entro cinque anni? Quindi il 2027 è l’anno a cui devi prestare attenzione perché è esattamente cinque anni avanti. Da tutte le indicazioni, Salesforce crescerà significativamente entro i prossimi cinque anni e ciò dovrebbe avere un impatto positivo significativo sul prezzo delle sue azioni.

Se le cose dovessero andare bene nel modo in cui prevediamo, il prezzo minimo di Salesforce nel 2027 sarà di $ 510 mentre il prezzo massimo dovrebbe essere nella regione di $ 590. Il prezzo medio per i 12 mesi dell’anno 2027 è previsto in $ 540 o giù di lì.

Previsione del prezzo delle azioni di Salesforce (CRM) per il 2028

Se Salesforce dovesse registrare il tipo di crescita che prevediamo (è abbastanza realistico, considerando quanto bene l’azienda si è comportata in passato), allora il 2028 sarà l’anno in cui le sue azioni raggiungeranno i $ 500. In realtà, ci aspettiamo che raggiunga questo traguardo abbastanza presto nel 2028.

Arrivando alla previsione completa del prezzo delle azioni Salesforce (CRM) per il 2028, è previsto un prezzo minimo di $ 498. Il prezzo massimo dovrebbe essere fino a $ 528 o giù di lì. Il prezzo medio del CRM per l’intero anno 2028 dovrebbe essere di circa $ 414 per azione.

Previsione del prezzo delle azioni di Salesforce (CRM) per il 2029

Come puoi vedere dalla sezione della cronologia dei prezzi, è possibile che il prezzo di un titolo aumenti per diversi anni e poi inizi a scendere.

Secondo le nostre previsioni, il titolo Salesforce potrebbe non essere in grado di sostenere la sua crescita nel 2029. Il titolo dovrebbe scendere un po ‘, anche se non c’è certezza che accadrà. Secondo la nostra previsione del prezzo delle azioni Salesforce per il 2029, il prezzo minimo dovrebbe essere di $ 540 mentre il prezzo massimo sarà di circa $ 520. Il prezzo medio per l’anno dovrebbe essere nella regione di $ 580 per azione.

Previsione del prezzo delle azioni di Salesforce (CRM) per il 2030

Il 2030 è l’anno in cui al momento tireremo il sipario sulle nostre previsioni e previsioni sui prezzi delle azioni Salesforce. Sono passati otto anni e crediamo che l’azienda debba aver fatto molte grandi mosse per allora. Prevediamo inoltre che le grandi mosse avranno un impatto significativo sul prezzo del titolo a partire dai prossimi due anni fino al 2030.

Le nostre previsioni sui prezzi delle azioni Salesforce nel 2030 mostrano che le azioni miglioreranno dopo il leggero calo previsto nel precedente. Di conseguenza, il prezzo minimo del titolo sarà di $ 580 mentre il prezzo massimo dovrebbe essere di $ 540. Il prezzo medio per azione Salesforce dovrebbe essere nella regione di $ 595.

Dovresti investire in azioni Salesforce?

A questo punto, ci si aspetta che tu abbia familiarità con il modo in cui il prezzo delle azioni Salesforce è cambiato in passato e come probabilmente cambierà in futuro. Ora arriva la domanda importante: dovresti investire nel titolo?

A giudicare da come il CRM ha funzionato in passato, è davvero un buon titolo. È migliorato nel corso degli anni e ha premiato gli investitori in modo significativo, anche se di tanto in tanto ci sono state alcune tendenze ribassiste. I dati storici sui prezzi del titolo sono incoraggianti.

Venendo al futuro delle azioni Salesforce (CRM), sembra anche un buon investimento. Le nostre previsioni mostrano che il titolo Salesforce diventerà più prezioso, quindi hai motivi per iniziare a investire. Ancora una volta, considerando che il titolo è stato venduto per poco più di $ 200, ora è un buon momento per acquistare. Sulla base della nostra analisi, è un acquisto forte, ma puoi indagare ulteriormente prima di investire.

Domande frequenti

Le azioni Salesforce sono un investimento redditizio?

Da tutte le indicazioni, le azioni Salesforce sono un investimento redditizio. La storia dei prezzi mostra che è cresciuto per anni e le previsioni dei prezzi mostrano che crescerà di più in futuro. Sebbene sia in una tendenza al ribasso, si riprenderà e diventerà di nuovo redditizio.

Le scorte di Salesforce (CRM) sono un buon investimento per il futuro?

Sì, Salesforce sembra un solido investimento per il futuro. L’azienda ha trasformato e dominato il mercato della gestione delle relazioni con i clienti, quindi ci aspettiamo che cresca ancora di più. Le nostre previsioni mostrano anche che il prezzo delle azioni Salesforce aumenterà in futuro, quindi è un investimento decente per il futuro.

Quale sarà il prezzo del CRM nei prossimi cinque anni?

Secondo le nostre previsioni, il prezzo delle azioni Salesforce sarà compreso tra $ 410 e $ 490 per azione nei prossimi cinque anni.

Quale sarà il prezzo del CRM nei prossimi dieci anni?

Anche se non abbiamo coperto la previsione dei prezzi del CRM per un massimo di dieci anni, abbiamo dati sufficienti per determinare quanto potrebbe valere. Di conseguenza, il prezzo del CRM nel 2032 dovrebbe essere nella regione di $ 680 per azione.

Le azioni salesforce (CRM) raggiungeranno $ 500?

La quota di Salesforce può raggiungere $ 500. Se le cose progrediscono come ci aspettiamo, questo può accadere entro i prossimi 7 anni.

Le azioni Salesforce (CRM) raggiungeranno $ 1000?

È possibile che il prezzo delle azioni Salesforce (CRM) sarà fino a $ 1000 in futuro. Tuttavia, questo potrebbe richiedere diversi anni. Ci aspettiamo che ci vorranno circa 15 anni perché ciò accada. Può accadere più velocemente però.

Le azioni Salesforce andranno in crash?

Le possibilità di crash delle azioni Salesforce sono impreviste. Tuttavia, l’azienda è la più grande del suo settore e le sue azioni sono pronte a diventare più forti e più preziose nei prossimi anni. Crediamo che il titolo non crollerà mai.

Le azioni Salesforce sono un investimento rischioso?

C’è sempre un elemento di rischio associato a qualsiasi investimento sul mercato azionario, ma non sarà giusto classificare le azioni Salesforce come un investimento rischioso. È relativamente sicuro rispetto alle criptovalute e a molti altri veicoli di investimento