Previsione Icon2023 – 2025 – 2030

ICON Intro

La visione del progetto ICON è quella di introdurre la nuova era del decentramento ridefinendo il significato delle comunità e creando un nuovo mondo collegando tali comunità o per dirla con le loro parole: “Con ICON, ora entriamo in un mondo di vera iperconnettività”.

La criptovaluta Icon ha condotto un ICO nell’ottobre 2017 in cui metà della fornitura totale di ICX è stata venduta al pubblico. L’offerta totale creata è di 800.460.000 ICX, con 400.230.000 venduti al pubblico e circolanti. Per quanto riguarda il rilascio dell’altro 50% della fornitura totale, il sito web di Icon afferma: “Le emissioni di nuovi ICX saranno determinate attraverso la consultazione annuale C-Rep”.

Attualmente, ICX è fuori dalle prime 50 monete per capitalizzazione di mercato.

Previsione del prezzo delle monete ICX di Captain Altcoin 2021

ICX, come il resto del mercato, è legato all’anca dell’azione dei prezzi di bitcoin. Se bitcoin si imbarca in un’altra corsa al rialzo, ICX può sperare anche in una. Bitcoin di solito ha una fase di raffreddamento dopo le sue mega corse al toro ed è quando gli altcoin prendono il sopravvento e hanno una giornata campale con i tori, spesso raddoppiando o triplicando il loro prezzo in pochi giorni.

ICX Prezzo Previsione 2023

L’alta inflazione e la situazione macroeconomica estremamente pericolosa si sono riflesse pesantemente sul prezzo del Bitcoin nel 2022. Quando prendiamo i problemi crittografici interni con grandi giocatori come FTX, Celsius, Voyager, Luna che vanno giù, il 2023 non sembra troppo buono per i tori. Probabilmente vedremo un sacco di noiosa azione laterale dei prezzi con la tendenza a scivolare verso il basso con ogni tremore di mercato minore.

La maggior parte dei progetti fallirà: alcune startup sono create solo per raccogliere fondi e scomparire, alcune non gestirebbero la concorrenza, ma la maggior parte sono solo idee che sembrano buone sulla carta, ma in realtà sono inutili per il mercato.

Vitalik Buterin, co-fondatore di Ethereum ha dichiarato:

“Ci sono alcune buone idee, ci sono molte idee molto cattive, e ci sono molte idee molto, molto cattive, e anche alcune truffe”

Icon (ICX) Prezzo Previsione 2025 – 2030

Di conseguenza, oltre il 95% delle ICO e dei progetti di criptovaluta di successo falliranno e i loro investitori perderanno denaro. L’altro 5% dei progetti diventerà la nuova Apple, Google o Alibaba nel settore delle criptovalute. ICX sarà tra quel 5%?

È più che plausibile.

ICX ha costruito un solido ecosistema e il team sta spingendo contemporaneamente su entrambi i fronti: lato tecnologico e lato commerciale.

Tra le numerose partnership, alcune delle principali includono:

Partnership con Woori Bank e Nonghyup Bank, due delle più grandi banche della Corea del Sud; con il più grande consorzio blockchain sanitario in Corea del Sud; Partnership con il più grande consorzio assicurativo in Corea del Sud sostenuto dal Ministero della Scienza; Partnership con Samsung; Partnership con Daily Financial Group ecc.

C’è anche il vantaggio di venire dalla Corea del Sud. Uno dei principali vantaggi di Icon è che è il più grande progetto blockchain proveniente da una Corea del Sud molto esperta di tecnologia. È una nazione pronta ad abbracciare il cambiamento tecnologico. Probabilmente potresti inchiodare questo all’incredibile sviluppo economico della Corea nella seconda metà del 20 ° secolo, quando fu trasformata da un paese impoverito all’indomani della guerra di Corea in una nazione ricca con la 12a economia più grande del mondo.

Come riportato da Quartz, oltre il 30% dei dipendenti all’interno della Corea del Sud ha posseduto criptovaluta ad un certo punto. Il progetto blockchain ICON è stato avviato dall’incubatore di startup fintech coreano Dayli Financial Group, che possiede anche Coinone, uno dei più grandi scambi crittografici del paese.

Mentre ci sono molti progetti concorrenti che cercano di collegare varie industrie e settori pubblici in altri paesi, ICON si è affermata come l’unico vero contendente per dominare lo sviluppo della blockchain in Corea del Sud.

ICX dovrebbe vedere importanti guadagni con i mercati coreani che costruiscono vapore e i mercati crittografici complessivi che stanno costruendo slancio. ICON ha uno scambio decentralizzato per gli scambi OTC, sono stati creati da uno dei più grandi gruppi finanziari della Corea del Sud.

Tutto questo riassunto e trasformato in un numero concreto dal nostro modello di previsione ci ha dato un prezzo ICX nel 2025 a:

$ 0,4003

Quanto varrà ICX tra 5 anni?

Il prezzo di ICX in 5 anni potrebbe aggirarsi intorno a $ 0,3829

Quanto varrà ICON nel 2030?

Il nostro modello di previsione vede ICON raggiungere $ 1,00 nel 2030.

Quanto varrà ICON nel 2040?

Il nostro modello di previsione vede ICON raggiungere $ 2,00 nel 2040.

ICON sostituirà / supererà / supererà Bitcoin?

No, ICON non sostituirà o supererà BTC.

ICON può raggiungere $ 10?

Sì, è possibile che ICON possa raggiungere $ 10 ma solo in un futuro lontano, dopo il 2030.

ICON può raggiungere $ 100?

No, il nostro modello di previsione non vede alcuna possibilità per ICON di raggiungere $ 100 nel breve o medio termine.

Vale la pena acquistare ICON?

Siamo sostenitori degli investimenti moderatamente rischiosi: investi la maggior parte del tuo portafoglio di criptovalute in BTC (50%); Il 35% in un paniere di monete a grande capitalizzazione e il resto in piccoli progetti con enormi rialzi. Quindi, in questo contesto, vale la pena acquistare ICON.

ICON è un buon investimento?

ICON è, proprio come tutte le altre criptovalute, un investimento rischioso. Ha una maggiore probabilità di salire che scendere a causa del buon caso d’uso, della tokenomica ben progettata, della comunità attiva e di un team solido alle spalle.

Quanto varrà ICON?

Per il futuro a breve termine, potrebbe raggiungere $ 0,1652. A lungo termine (8-10 anni), potrebbe saltare a $ 1,00 o anche più in alto.

Perché ICON avrà successo e aumenterà di prezzo?

ICON ha un buon caso d’uso, tokenomica ben progettata, comunità attiva e un solido team alle spalle. Tutti questi sono un prerequisito per il successo ed è per questo che il nostro modello di previsione vede ICON salire fino a $ 1,00 nel 2030.

Perché ICON fallirà e diminuirà di prezzo?

I progetti crittografici falliscono per vari motivi. Alcuni dei più comuni sono: il team diventa canaglia e abbandona il progetto, i regolatori lo dichiarano illegale e gli scambi di stampa per delistarlo, mancanza di attenzione dei media, concorrenti di maggior successo, mancanza di una strategia di marketing ben progettata, perdita del supporto della comunità, potenziale vulnerabilità nel protocollo, mancato raggiungimento dell’attività minima di sviluppo prevista sul protocollo, incapacità di attirare nuovi sviluppatori per costruire sulla loro piattaforma.

Quanto in alto andrà ICON?

Il nostro modello di previsione vede il prezzo ICON esplodere e raggiungere $ 2,00 in un lontano futuro.

ICON può renderti milionario?

Sì, se ne acquisti una somma abbastanza grande. Non aspettarti di investire $ 100 e diventare un milionario ICON. Ma le esplosioni di prezzo 100x sono una vista comune in cripto, quindi un investimento di $ 10k in ICON potrebbe renderti milionario.