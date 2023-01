Tipi di ordini nel trading

In questo articolo, esamineremo tutti i diversi tipi di ordini che ci sono nel trading.

Ci sono molti vantaggi nell’utilizzare questi diversi tipi di ordini e possiamo consigliare diverse strategie in base ai tipi di ordine.

Prima di entrare in dettaglio, diamo un’occhiata ai cinque tipi di ordine più comuni nel trading.

I cinque tipi di ordini:

Gli ordini di mercato sono progettati per aprire immediatamente un trade al miglior prezzo di mercato disponibile. Può essere utilizzato sia per l’acquisto che per la vendita. Questo ordine garantisce che il trade verrà eseguito, ma il prezzo di entrata può essere leggermente diverso dall’ultimo prezzo quotato nei mercati volatili. Limit Order è progettato per aprire un trade a un prezzo specifico e una data di scadenza. Può essere utilizzato sia per l’acquisto che per la vendita. Questo ordine garantisce solo che il tuo trade verrà eseguito al prezzo desiderato. Per i long, il prezzo di attivazione deve essere inferiore al prezzo di mercato. Per i short, il prezzo di attivazione deve essere superiore al prezzo di mercato. Stop Order è progettato per acquistare quando il prezzo di attivazione è superiore al prezzo corrente di mercato e vendere quando il prezzo di attivazione è inferiore al prezzo corrente di mercato. L’ordine stop-loss è progettato per limitare le perdite ed evitare di perdere potenzialmente tutto il capitale. Se stai acquistando e il tasso di cambio inizia a scendere, l’ordine stop-loss liquiderà automaticamente la tua posizione e ridurrà al minimo la perdita. L’ordine Take Profit è progettato per chiudere un commercio redditizio e bloccare i profitti.

Non preoccuparti, analizzeremo ciascuno di questi per te con un’immagine chiara per aiutarti a capire.

Tipi di commercio

Di seguito esamineremo individualmente ogni diverso tipo di ordine con esempi dettagliati di ciascuno.

Spiegazione degli ordini di mercato

Come abbiamo detto sopra, questo ordine che effettui garantirà che il commercio verrà eseguito. Tuttavia, se il mercato è volatile, questo potrebbe diventare brutto se non stai attento.

Ecco un esempio di ordine di mercato

Pensa a questo come ad Amazon ha un ordine “one-click”. Se ti piace il prodotto a quel prezzo, lo ottieni a quel prezzo.

Questo è il tipo di ordine più standard e più facile da capire.

Ricordi che abbiamo detto che questo potrebbe essere brutto se non stai attento in un mercato volatile?

Il motivo è che il prezzo a cui si ottiene potrebbe non essere il prezzo che ti aspettavi. Non è possibile specificare il prezzo desiderato. Sì, lo capisci subito, ma se c’è un grande divario tra il prezzo di offerta degli acquirenti e il prezzo di domanda dei venditori, potrebbe costarti se stai negoziando in grandi quantità.

Questo non è un grosso problema la maggior parte del tempo, ma è qualcosa di cui essere consapevoli quando si esegue un ordine di mercato in Forex, Azioni o criptovaluta.

Qual è la migliore strategia di trading degli ordini di mercato?

Ne abbiamo alcuni, ma ti consigliamo di dare un’occhiata alla migliore strategia di trading degli ordini di mercato che abbiamo.

Spiegazione dell’ordine limite

Come abbiamo detto sopra, questo è progettato per aprire un commercio a un prezzo specifico e una data di scadenza.

Può essere utilizzato sia per l’acquisto che per la vendita.

Questo ordine garantisce solo che il tuo trade verrà eseguito al prezzo desiderato. Per i long, il prezzo di attivazione deve essere inferiore al prezzo di mercato.

Ecco un esempio di ordine limite di acquisto:

Per i short, il prezzo di attivazione deve essere superiore al prezzo di mercato per effettuare un ordine limite di vendita.

Ecco un esempio di ordine limite di vendita

Qual è la migliore strategia di trading degli ordini limite?

Abbiamo una varietà di strategie di trading di ordini limite e questo è quello che ci piace di più.

Spiegazione dell’ordine di arresto

Si acquista quando il prezzo di attivazione è superiore al prezzo corrente di mercato con un ordine Stop.

Ecco un esempio di ordine buy stop

Quindi, quando il prezzo sale e colpisce questo, sarai in uno scambio ACQUISTA nella speranza che questo continui a salire

In alternativa, vendi quando il prezzo di attivazione è inferiore al prezzo corrente.

Ecco un esempio di ordine sell stop

Quindi, quando il prezzo scende e raggiunge questo prezzo, sarai in un trade SELL nella speranza che questo continui a scendere.

Ci sono molti vantaggi nello fermare gli ordini. Uno dei principali vantaggi è che non è necessario essere di fronte al grafico quando viene attivato. Basta impostarlo e dimenticarlo.

Questo è perfetto per quando c’è un livello distinto come questo:

Una volta che rompe il livello che si desidera acquistare qui, si attiverà automaticamente se si imposta un ordine stop di acquisto.

Abbiamo una grande strategia di trading per ordini stop che puoi provare qui.

Spiegazione dell’ordine stop-loss

Gli ordini stop loss sono progettati per limitare le perdite.

Questo ti aiuterà a non perdere potenzialmente tutto il tuo capitale in una sola operazione.

Se stai acquistando e il tasso di cambio inizia a scendere, l’ordine stop-loss liquiderà automaticamente la tua posizione e ridurrà al minimo la perdita.

Ecco un esempio di ordine stop-loss su un trade buy

Molti trader non riescono a utilizzare uno stop-loss in nessun mercato.

Forex, azioni, Crypto, non importa cosa stai negoziando. Ricordatelo.

Usare. A. Stop-loss.

Proteggiti!

Preferiresti perdere l’1% o il 2% su un trade, o essere giù del 96% con poche speranze che ritorni.

C’è una ragione per cui +95% dei trader fallisce.

La maggior parte della colpa è che non stanno usando stop loss adeguati e minimizzando le loro perdite.

Dai un’occhiata a un esempio di dove dovrebbe essere posizionato un buon stop-loss.

Questo è venuto da una delle nostre strategie di trading preferite. Puoi leggere l’intera strategia qui, se vuoi.

Ulteriori ordini Stop-Loss

C’è un ulteriore ordine di stop loss che è molto popolare che è chiamato trailing stop loss.

Un ordine di stop loss trailing si sposta dopo che lo stop loss è già in atto. Supponiamo che tu stia negoziando un titolo e che tu abbia un ordine di acquisto impostato a $ 20 e il tuo stop loss è impostato su $ 18.

Il trailing stop verrebbe spostato a $ 19, $ 20, $ 22 e così via poiché il titolo continuerà a salire.

L’utilizzo di un trailing stop loss è altamente efficace ed è consigliato.

Questo ti aiuta a bloccare i guadagni e rimanere redditizio.

Spiega l’ordine di profitto

Questo è l’ordine di tipo preferito del trader.

Se raggiungi un take profit, significa che hai raggiunto il tuo obiettivo di profitto!

L’ordine Take Profit è progettato per chiudere un commercio redditizio e bloccare i profitti.

Ecco un esempio di ordine take profit (BUY trade)

Questi sono comuni su qualsiasi piattaforma di trading.

Non hai bisogno di un ordine take-profit, ma è bene averne uno se ti stai concentrando sul rapporto rischio/rendimento.

Abbiamo un ottimo articolo sulla strategia di rischio per la ricompensa qui che ti consigliamo di leggere ti aiuterà a capire dove si trova il posto migliore per mettere un ordine take profit.

Tipi di ordine Cheat Sheet

Chi non ama un buon cheat sheet? Sentiti libero di usare il cheat-sheet qui sotto per aiutarti a decidere quale tipo di ordine vuoi usare quando sarà il momento. La formulazione può essere un trucco, è sempre bello avere una visuale da cui partire.

Conclusione

Ci sono molti tipi di ordine nel trading. I tipi di commercio possono essere fonte di confusione, quindi si prega di salvare questo articolo per riferimento futuro. La maggior parte dei trader utilizzerà questi tipi di ordine standard quando negozia azioni, criptovalute o forex. Se avete domande o commenti si prega di postare qui sotto!