La Regione Abruzzo ha messo online l’avviso di selezione per il ruolo di Dirigente del Servizio Imprenditoria e Finanza, riservato esclusivamente ai dirigenti di ruolo della Giunta.

La Giunta Regionale dell’Abruzzo ha diffuso, attraverso la propria intranet, un nuovo avviso di selezione basato sull’articolo 20 della Legge Regionale n. 77/99 e successive modifiche. L’obiettivo è affidare l’incarico di Dirigente del Servizio “Imprenditoria e Finanza” con sede operativa a Pescara. Si tratta di una procedura interna, destinata unicamente ai Dirigenti di ruolo della Giunta Regionale che potranno presentare la propria candidatura entro i termini stabiliti.

Dettagli della posizione e inquadramento organico

Il ruolo è collocato all’interno del Dipartimento Lavoro e Attività Produttive unità amministrativa responsabile della promozione dell’imprenditorialità e del sostegno finanziario alle imprese del territorio. Il incarico prevede la gestione di programmi regionali, la coordinazione di progetti di finanziamento e la definizione di strategie volte a potenziare la competitività delle imprese abruzzesi. La sede di Pescara è stata scelta per la sua centralità logistica e per l’ampia presenza di realtà aziendali che operano nei settori manifatturiero e dei servizi.

Requisiti e profilo ricercato

Per accedere alla selezione, i candidati devono essere Dirigenti di ruolo della Giunta Regionale con esperienza consolidata nella gestione di politiche economiche, finanziarie o di sviluppo territoriale. Sono richieste competenze comprovate in analisi finanziaria, capacità di gestire fondi pubblici e privati, nonché una solida conoscenza delle normative regionali ed europee in materia di imprenditorialità. L’annuncio specifica inoltre che il candidato ideale dovrà dimostrare capacità di leadership, capacità di dialogo con stakeholder pubblici e privati e una comprovata attitudine al problem solving.

Modalità di pubblicazione e tempistiche operative

L’avviso è stato caricato nell’area intranet della Regione Abruzzo e indica come data di ultimo aggiornamento il 21 ottobre 2026. La piattaforma intranet fornisce l’accesso diretto all’articolo completo, includendo il testo normativo, i criteri di valutazione e le scadenze per la presentazione delle domande. Le candidature dovranno essere inviate esclusivamente tramite il canale digitale interno, rispettando le modalità indicate nel bando. Eventuali richieste di chiarimento potranno essere indirizzate al referente designato all’interno del Dipartimento.

Procedura di valutazione e selezione

La valutazione delle domande seguirà i criteri previsti dal regolamento di attuazione dell’articolo 20 con particolare attenzione al punteggio attribuito alle esperienze professionali, alle pubblicazioni scientifiche o tecniche e alla capacità di elaborare proposte concrete per lo sviluppo finanziario del territorio. Una commissione interna, composta da rappresentanti della Giunta e del Dipartimento, procederà alla graduatoria finale. Il candidato selezionato assumerà la carica a tempo indeterminato, con tutti i diritti e gli obblighi previsti dal ruolo di Dirigente nella pubblica amministrazione.