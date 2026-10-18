Le principali istituzioni finanziarie sperimentano la tokenizzazione e le stablecoin, segnando una svolta verso una finanza più veloce e trasparente.

Il 17 ottobre 2026 segna un punto di svolta nella convergenza tra finanza tradizionale e tecnologie decentralizzate. Dopo anni di scetticismo, le istituzioni più influenti stanno considerando la blockchain non più come una minaccia, ma come una potenziale spina dorsale per le operazioni di mercato. L’interesse si concentra soprattutto sulla capacità della rete di ridurre i tempi di regolamento, aumentare la trasparenza e abbattere i costi di intermediazione. Allo stesso tempo, le autorità di vigilanza stanno iniziando a delineare linee guida più chiare, rendendo più sicuro l’ingresso di questi sistemi nella finanza istituzionale.

Le grandi banche statunitensi – tra cui Goldman SachsWells Fargo e Morgan Stanley – hanno iniziato a valutare la tokenizzazione come un nuovo tratto di crescita. L’obiettivo non è sostituire i meccanismi esistenti, ma sfruttare la capacità dei registri distribuiti di registrare titoli, obbligazioni e altri strumenti in modo quasi istantaneo. In pratica, gli asset verrebbero convertiti in real-world assets (RWA) digitali, consentendo scambi più fluidi e liquidità aumentata. Tale approccio promette di ridurre i “settlement cycles” da giorni a minuti, migliorando l’efficienza operativa di tutta la catena di valore.

Intermediari rafforzati nella tokenizzazione

Contrariamente alla credenza popolare, la tokenizzazione non elimina gli intermediari. Al contrario, gli osservatori suggeriscono che la domanda di custodiaconsulenza e market making potrebbe intensificarsi, poiché gli asset tokenizzati richiedono infrastrutture di sicurezza avanzate e piattaforme di negoziazione specializzate. Le banche, grazie alla loro esperienza nella gestione del rischio e nella conformità normativa, sono posizionate per fornire questi servizi a un costo inferiore rispetto a nuovi player digitali. In questo scenario, il valore economico generato dalla tokenizzazione potrebbe fluire verso gli istituti stessi, trasformando il loro ruolo da semplice “intermediario” a quello di “gestore di ecosistemi on-chain”.

Polygon si espande nei pagamenti digitali con l’acquisizione di Coinme

L’annuncio di Polygon di aver acquisito la società di servizi di pagamento Coinme rappresenta un chiaro segnale di intenti verso il mercato dei pagamenti digitali. Coinme è conosciuta per la sua infrastruttura che consente l’acquisto di criptovalute in tempo reale, collegando direttamente gli utenti finali a reti come Bitcoin ed Ethereum. Integrando tale tecnologia, Polygon mira a competere con colossi consolidati come Visa e Stripe offrendo un’alternativa più decentralizzata e a costi contenuti. L’operazione, resa pubblica poco prima della fine di ottobre, è stata descritta come un voto di fiducia nella capacità della rete di gestire volumi di transazione su scala globale.

Dal punto di vista dei consumatori, l’unione tra Polygon e Coinme promette una maggiore facilità d’uso, poiché la procedura di onboarding sarà gestita attraverso un’unica interfaccia, riducendo frizioni e tempi di attivazione. Inoltre, la combinazione permette a Polygon di raccogliere dati più dettagliati sui flussi di pagamento, migliorando la personalizzazione dell’offerta e rafforzando il legame diretto con la clientela. L’accesso a una rete a basso costo e ad alta velocità potrebbe inoltre incentivare l’adozione di token fungibili e non fungibili, alimentando ulteriormente la domanda di asset digitali tokenizzati.

Stablecoin: pressione dei tassi e dubbi sulla sicurezza

Un recente studio della Banca dei Regolamenti Internazionali (BIS) evidenzia come anche un minimo aggiustamento dei tassi di interesse possa incidere sulla crescita delle stablecoin. L’analisi indica che un aumento di 1 basis point nelle remunerazioni dei depositi bancari statunitensi è associato a una diminuzione della crescita settimanale delle stablecoin dal 15 % al 12 % in un arco di 10 settimane. Questo risultato suggerisce una forte correlazione tra la politica monetaria tradizionale e la domanda di monete ancorate, indicando che gli investitori tendono a spostarsi verso strumenti più tradizionali quando la convenienza dei rendimenti bancari migliora anche di poco.

Parallelamente, la comunità crittografica ha fatto chiarezza su un mistero di venticinque anni relativo a numeri generati dalla NSA, spesso citati come possibili “backdoor” di Bitcoin. Nuove ricerche dimostrano che tali numeri derivavano da un semplice algoritmo informatico, privo di collegamenti con le criptovalute. Tuttavia, gli esperti avvertono che la questione più pressante resta la resistenza quantistica delle principali blockchain, soprattutto di Bitcoin, il cui algoritmo di firma potrebbe diventare vulnerabile con l’avvento dei computer quantistici. La necessità di aggiornare gli standard crittografici è ormai riconosciuta come una priorità per garantire la longevità dell’intero ecosistema digitale.

Nel complesso, le recenti mosse di grandi istituzioni finanziarie, l’interesse regolamentare e le innovazioni tecnologiche suggeriscono che la blockchain stia per assumere un ruolo infrastrutturale invisibile ma centrale nei mercati globali. Se le banche riusciranno a catturare i flussi di commissioni derivanti dalla tokenizzazione e le stablecoin sapranno superare le sfide di sicurezza e di policy monetaria, il panorama finanziario potrebbe trasformarsi radicalmente entro i prossimi anni, fondendo l’efficienza digitale con la solidità dei sistemi tradizionali.