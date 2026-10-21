Approfondisci le specifiche del Btp Valore Insieme Oct31, inclusi rendimenti, volume di scambio e modalità di negoziazione.

Il Btp Valore Insieme Oct31 è un titolo di stato italiano emesso dalla Repubblica Italiana, pensato per gli investitori che cercano una soluzione a medio-lungo termine con una cedola definita. Il suo codice ISIN è IT0005735227 e il collocamento è avvenuto con un ammontare di 1 miliardo di euro. La data di inizio della negoziazione è stata il 19 ottobre 2026, mentre la scadenza è fissata al 27 ottobre 2031, offrendo così cinque anni di vita residua al momento della pubblicazione dei dati.

Caratteristiche principali del Btp Valore Insieme Oct31

Questo strumento rientra nella categoria titoli di stato italiani a struttura Plain Vanilla senza clausole di subordinazione (Subordinazione N) e con un lotto minimo di 1.000 unità. Il prezzo di riferimento è 100,00 euro per valore nominale, con un prezzo ufficiale pari allo stesso valore al 19 ottobre 2026. La valuta di negoziazione e liquidazione è l’euro e il mercato di riferimento è il MOT (Mercato Telematico delle Obbligazioni).

Dati di cedola e pagamento

Il titolo prevede una cedola unica, pagata interamente alla scadenza, pari al 22,25 % del valore nominale. L’importo minimo della cedola è quindi fissato a 22,25 euro per ogni unità di valore nominale, erogato in un’unica soluzione il 27 ottobre 2031. La base di calcolo adottata è 30E/360 – (30/360 ISMA) tipica per gli strumenti a tasso fisso.

Dati di mercato al 20 ottobre 2026

Alle 17:29:59 del 20 ottobre 2026, il prezzo ufficiale è rimasto invariato a 100,00 euro, senza variazioni percentuali rispetto al valore di apertura. Il volume scambiato nella giornata è stato di 7.000 unità, inserite in un volume totale di 1.095.217.000 unità negoziate finora. Sono stati emessi 41.785 contratti con un numero di contratti totale pari a 1.095.217.000.

Rendimenti e durata

Il rendimento effettivo a scadenza lordo risulta pari al 4,09 %, mentre il rendimento netto al netto delle imposte, scende al 3,61 %. La durata modificata del titolo è di 4,82 anni, indicatore fondamentale per valutare la sensibilità del prezzo alle variazioni dei tassi di interesse. Questi dati consentono agli investitori di confrontare il Btp con altre opportunità di investimento a medio termine.

Modalità operative e aspetti pratici

La negoziazione avviene in corso secco ovvero senza la consegna immediata del titolo, e non prevede un clearing/settlement separato (-/Monte titoli). La data di godimento è il 27 ottobre 2026, coincidente con la data di stacco della prima (e unica) cedola. Il titolo è negoziabile in EUR/EUR e non è indicizzato a nessun indice esterno, come evidenziato dalla dicitura “Not applicable (Sans sign)”.

Le informazioni presentate sono state elaborate da Skipper Informatica Srl che fornisce dati e calcoli relativi a prezzi, rendimenti e durata. Gli investitori interessati a questo Btp dovrebbero tenere in considerazione sia il profilo di rendimento che la scadenza a medio-lungo termine, valutando l’impatto delle imposte sul rendimento netto e la coerenza con la propria strategia di asset allocation.