Cambio euro dollaro oggi: quotazione e andamento

EUR/USD a 1,1193 USD il 23 ottobre 2026: variazione -0,11% rispetto al 22 ottobre 2026, serie e contesto di mercato.

1,1193 il 23 ottobre 2026: questo è il tasso di riferimento EUR/USD pubblicato dalla Banca Centrale Europea (via Frankfurter).

Rispetto al 22 ottobre 2026 la variazione è -0,11%; la serie recente mostra valori oscillanti tra 1.1208, 1.1253, 1.1225, 1.1215, 1.1234, 1.1205 e 1.1193, con un percorso che nelle ultime sedute ha imboccato una lieve discesa fino al riferimento corrente.

Il contesto valuta altri cross pubblicati nello stesso giorno: EUR/GBP a 0.83728 (-0.05%) e EUR/JPY a 175.51 (-0.261%). La fonte del dato è la Banca Centrale Europea (via Frankfurter), che fornisce il riferimento ufficiale utilizzato qui.

Ultimi valori Data 1 EUR in USD Variazione sul dato precedente 23/10/2026 1,1193 −0,11% (22/10/2026) 22/10/2026 1,1205 −0,26% (21/10/2026) 21/10/2026 1,1234 +0,17% (20/10/2026) 20/10/2026 1,1215 −0,09% (19/10/2026) 19/10/2026 1,1225 −0,25% (16/10/2026) 16/10/2026 1,1253 +0,40% (15/10/2026) 15/10/2026 1,1208 +0,12% (14/10/2026) 14/10/2026 1,1195 +0,06% (13/10/2026) 13/10/2026 1,1188 +0,06% (12/10/2026) 12/10/2026 1,1181 −0,22% (09/10/2026)

Andamento negli ultimi 30 giorni: Dal 23/09/2026 al 23/10/2026: minimo 1,1177, massimo 1,1411, ultimo 1,1193. Fonte: Frankfurter (ECB).

Il contenuto è informativo e NON costituisce consulenza finanziaria.