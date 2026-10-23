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23 Ottobre 2026

Cambio euro dollaro oggi: quotazione e andamento

EUR/USD a 1,1193 USD il 23 ottobre 2026: variazione -0,11% rispetto al 22 ottobre 2026, serie e contesto di mercato.

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Cambio euro dollaro oggi: quotazione e andamento

1,1193 il 23 ottobre 2026: questo è il tasso di riferimento EUR/USD pubblicato dalla Banca Centrale Europea (via Frankfurter).

Rispetto al 22 ottobre 2026 la variazione è -0,11%; la serie recente mostra valori oscillanti tra 1.1208, 1.1253, 1.1225, 1.1215, 1.1234, 1.1205 e 1.1193, con un percorso che nelle ultime sedute ha imboccato una lieve discesa fino al riferimento corrente.

Il contesto valuta altri cross pubblicati nello stesso giorno: EUR/GBP a 0.83728 (-0.05%) e EUR/JPY a 175.51 (-0.261%). La fonte del dato è la Banca Centrale Europea (via Frankfurter), che fornisce il riferimento ufficiale utilizzato qui.

Ultimi valori
Data 1 EUR in USD Variazione sul dato precedente
23/10/2026 1,1193 −0,11% (22/10/2026)
22/10/2026 1,1205 −0,26% (21/10/2026)
21/10/2026 1,1234 +0,17% (20/10/2026)
20/10/2026 1,1215 −0,09% (19/10/2026)
19/10/2026 1,1225 −0,25% (16/10/2026)
16/10/2026 1,1253 +0,40% (15/10/2026)
15/10/2026 1,1208 +0,12% (14/10/2026)
14/10/2026 1,1195 +0,06% (13/10/2026)
13/10/2026 1,1188 +0,06% (12/10/2026)
12/10/2026 1,1181 −0,22% (09/10/2026)
Andamento negli ultimi 30 giorni: Dal 23/09/2026 al 23/10/2026: minimo 1,1177, massimo 1,1411, ultimo 1,1193. Fonte: Frankfurter (ECB).

Il contenuto è informativo e NON costituisce consulenza finanziaria.

Autore

Andrea Innocenti

Andrea Innocenti ha coordinato dall'estero il rientro di una cronista napoletana durante una crisi diplomatica, gestendo contatti con consolati; è corrispondente esteri che definisce linee editoriali sulla geopolitica. Nato a Napoli, parla dialetto locale e mantiene rapporti con ONG partenopee.

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