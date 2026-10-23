Cambio euro dollaro oggi: quotazione e andamento

1,1193 il 23 ottobre 2026: questo è il tasso di riferimento EUR/USD pubblicato dalla Banca Centrale Europea (via Frankfurter).
Rispetto al 22 ottobre 2026 la variazione è -0,11%; la serie recente mostra valori oscillanti tra 1.1208, 1.1253, 1.1225, 1.1215, 1.1234, 1.1205 e 1.1193, con un percorso che nelle ultime sedute ha imboccato una lieve discesa fino al riferimento corrente.
Il contesto valuta altri cross pubblicati nello stesso giorno: EUR/GBP a 0.83728 (-0.05%) e EUR/JPY a 175.51 (-0.261%). La fonte del dato è la Banca Centrale Europea (via Frankfurter), che fornisce il riferimento ufficiale utilizzato qui.
|Data
|1 EUR in USD
|Variazione sul dato precedente
|23/10/2026
|1,1193
|−0,11% (22/10/2026)
|22/10/2026
|1,1205
|−0,26% (21/10/2026)
|21/10/2026
|1,1234
|+0,17% (20/10/2026)
|20/10/2026
|1,1215
|−0,09% (19/10/2026)
|19/10/2026
|1,1225
|−0,25% (16/10/2026)
|16/10/2026
|1,1253
|+0,40% (15/10/2026)
|15/10/2026
|1,1208
|+0,12% (14/10/2026)
|14/10/2026
|1,1195
|+0,06% (13/10/2026)
|13/10/2026
|1,1188
|+0,06% (12/10/2026)
|12/10/2026
|1,1181
|−0,22% (09/10/2026)
Il contenuto è informativo e NON costituisce consulenza finanziaria.