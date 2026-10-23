Cambio euro sterlina oggi: quotazione e andamento

0,8373 EUR/GBP il dato del 23 ottobre 2026: valore e variazione rispetto al 22 ottobre 2026

0,8373 — 1 EUR = 0,8373 GBP, dato del 23 ottobre 2026.

Rispetto al 22 ottobre 2026 la variazione è -0,05%; la serie recente mostra una progressione da 0.8461 il 2026-10-15 a 0.84385 il 2026-10-16, poi 0.84205 il 2026-10-19, 0.84028 il 2026-10-20, 0.83825 il 2026-10-21, 0.8377 il 2026-10-22 e infine 0.83728 il 2026-10-23.

Sul fronte delle principali coppie correlate, oggi l’EUR/USD è a 1.1193 con una variazione di -0.107% e l’EUR/JPY è a 175.51 con una variazione di -0.261%. La fonte dei valori è la Banca Centrale Europea (via Frankfurter), integrata qui per riferimento diretto.

Ultimi valori Data 1 EUR in GBP Variazione sul dato precedente 23/10/2026 0,8373 −0,05% (22/10/2026) 22/10/2026 0,8377 −0,07% (21/10/2026) 21/10/2026 0,8383 −0,24% (20/10/2026) 20/10/2026 0,8403 −0,21% (19/10/2026) 19/10/2026 0,8421 −0,21% (16/10/2026) 16/10/2026 0,8439 −0,27% (15/10/2026) 15/10/2026 0,8461 +0,27% (14/10/2026) 14/10/2026 0,8439 −0,09% (13/10/2026) 13/10/2026 0,8446 −0,02% (12/10/2026) 12/10/2026 0,8448 −0,34% (09/10/2026)

Andamento negli ultimi 30 giorni: Dal 23/09/2026 al 23/10/2026: minimo 0,8373, massimo 0,8605, ultimo 0,8373. Fonte: Frankfurter (ECB).

Il contenuto è informativo e NON costituisce consulenza finanziaria.