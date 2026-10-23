Cambio euro sterlina oggi: quotazione e andamento

0,8373 — 1 EUR = 0,8373 GBP, dato del 23 ottobre 2026.
Rispetto al 22 ottobre 2026 la variazione è -0,05%; la serie recente mostra una progressione da 0.8461 il 2026-10-15 a 0.84385 il 2026-10-16, poi 0.84205 il 2026-10-19, 0.84028 il 2026-10-20, 0.83825 il 2026-10-21, 0.8377 il 2026-10-22 e infine 0.83728 il 2026-10-23.
Sul fronte delle principali coppie correlate, oggi l’EUR/USD è a 1.1193 con una variazione di -0.107% e l’EUR/JPY è a 175.51 con una variazione di -0.261%. La fonte dei valori è la Banca Centrale Europea (via Frankfurter), integrata qui per riferimento diretto.
|Data
|1 EUR in GBP
|Variazione sul dato precedente
|23/10/2026
|0,8373
|−0,05% (22/10/2026)
|22/10/2026
|0,8377
|−0,07% (21/10/2026)
|21/10/2026
|0,8383
|−0,24% (20/10/2026)
|20/10/2026
|0,8403
|−0,21% (19/10/2026)
|19/10/2026
|0,8421
|−0,21% (16/10/2026)
|16/10/2026
|0,8439
|−0,27% (15/10/2026)
|15/10/2026
|0,8461
|+0,27% (14/10/2026)
|14/10/2026
|0,8439
|−0,09% (13/10/2026)
|13/10/2026
|0,8446
|−0,02% (12/10/2026)
|12/10/2026
|0,8448
|−0,34% (09/10/2026)
Il contenuto è informativo e NON costituisce consulenza finanziaria.