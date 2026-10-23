Cambio euro yen oggi: quotazione e andamento

1 EUR = 175,51 JPY al 23 ottobre 2026, riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea (via Frankfurter).
Rispetto al valore di chiusura precedente (175.97) la quotazione segna -0,26; la serie recente mostra 177.06, 177.82, 177.63, 177.34, 177.36, 175.97, 175.51 indicando una discesa dagli estremi di metà mese fino al dato odierno.
Nel contesto dei principali cross, EUR/USD è a 1.1193 (-0.107%) mentre EUR/GBP è a 0.83728 (-0.05%). La fonte del dato è Banca Centrale Europea (via Frankfurter).
|Data
|1 EUR in JPY
|Variazione sul dato precedente
|23/10/2026
|175,51
|−0,26% (22/10/2026)
|22/10/2026
|175,97
|−0,78% (21/10/2026)
|21/10/2026
|177,36
|+0,01% (20/10/2026)
|20/10/2026
|177,34
|−0,16% (19/10/2026)
|19/10/2026
|177,63
|−0,11% (16/10/2026)
|16/10/2026
|177,82
|+0,43% (15/10/2026)
|15/10/2026
|177,06
|−0,19% (14/10/2026)
|14/10/2026
|177,39
|+0,27% (13/10/2026)
|13/10/2026
|176,91
|−0,24% (12/10/2026)
|12/10/2026
|177,33
|−0,01% (09/10/2026)
Il contenuto è informativo e NON costituisce consulenza finanziaria.