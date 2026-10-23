Cambio euro yen oggi: quotazione e andamento

1 EUR = 175,51 JPY al 23 ottobre 2026; variazione -0,26 rispetto a 22 ottobre 2026.

1 EUR = 175,51 JPY al 23 ottobre 2026, riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea (via Frankfurter).

Rispetto al valore di chiusura precedente (175.97) la quotazione segna -0,26; la serie recente mostra 177.06, 177.82, 177.63, 177.34, 177.36, 175.97, 175.51 indicando una discesa dagli estremi di metà mese fino al dato odierno.

Nel contesto dei principali cross, EUR/USD è a 1.1193 (-0.107%) mentre EUR/GBP è a 0.83728 (-0.05%). La fonte del dato è Banca Centrale Europea (via Frankfurter).

Ultimi valori Data 1 EUR in JPY Variazione sul dato precedente 23/10/2026 175,51 −0,26% (22/10/2026) 22/10/2026 175,97 −0,78% (21/10/2026) 21/10/2026 177,36 +0,01% (20/10/2026) 20/10/2026 177,34 −0,16% (19/10/2026) 19/10/2026 177,63 −0,11% (16/10/2026) 16/10/2026 177,82 +0,43% (15/10/2026) 15/10/2026 177,06 −0,19% (14/10/2026) 14/10/2026 177,39 +0,27% (13/10/2026) 13/10/2026 176,91 −0,24% (12/10/2026) 12/10/2026 177,33 −0,01% (09/10/2026)

Andamento negli ultimi 30 giorni: Dal 23/09/2026 al 23/10/2026: minimo 175,51, massimo 180,57, ultimo 175,51. Fonte: Frankfurter (ECB).

Il contenuto è informativo e NON costituisce consulenza finanziaria.