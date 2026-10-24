Il corso ti forma a diventare il punto di riferimento per le decisioni finanziarie e di controllo di qualsiasi impresa.

Se desideri specializzarti nella gestione delle performance economico-finanziarie, nell’analisi dei costi e dei ricavi e nel supporto alle scelte strategiche, il percorso in Amministrazione, Finanza e Controllo è studiato apposta per te. Il programma combina teoria avanzata e pratica operativa, fornendo le basi per interpretare i dati aziendali e tradurli in decisioni di valore. Attraverso lezioni, case study e laboratori, gli studenti imparano a valutare la salute finanziaria di un’impresa, a ottimizzare le risorse e a guidare la crescita sostenibile.

Il percorso non è solo un insieme di nozioni contabili; è una vera e propria palestra di business intelligence, in cui vengono introdotti software di ultima generazione e metodologie di analisi predittiva. Chi completa il corso è pronto a intervenire nei momenti critici, a consigliare la direzione su investimenti, a costruire budget realistici e a monitorare gli indicatori di performance con rigore scientifico.

Competenze tecniche e strumenti di analisi

Durante il percorso gli studenti acquisiscono padronanza della contabilità, del controllo di gestione e della pianificazione strategica. Si apprendono metodologie per gestire costi, ricavi e budget, garantendo l’efficienza economica dell’organizzazione. Parallelamente, la formazione prevede l’utilizzo avanzato di strumenti come SAP, Tableau e Power BI, indispensabili per trasformare grandi volumi di dati in insight operativi.

Il business intelligence non è più un optional, ma un requisito per chi vuole prendere decisioni basate su dati concreti. Gli esercizi pratici includono la creazione di dashboard interattive, la modellazione di scenari di previsione e l’analisi di performance tramite KPI (Key Performance Indicators). Grazie a queste competenze, i laureati sono in grado di sostenere la direzione aziendale con informazioni tempestive, accurate e orientate al risultato.

Didattica esperienziale e opportunità internazionali

L’approccio didattico si basa sul principio del learning by doing: teoria, testimonianze aziendali, visite in sede produttiva e laboratori pratici si alternano per garantire un apprendimento concreto. Le lezioni sono arricchite da casi reali provenienti da diversi settori, consentendo agli studenti di sperimentare situazioni complesse e di sviluppare capacità di problem-solving. Inoltre, il percorso prevede progetti in team, dove il confronto tra discipline diverse favorisce la crescita di un pensiero critico e di abilità collaborative.

Stage e mobilità all’estero

Un elemento distintivo è la possibilità di vivere un’esperienza internazionale. Gli studenti possono scegliere tra un semestre o un anno universitario all’estero, partecipare a summer-school o winter-school in università partner e svolgere stage presso aziende multinazionali. Queste opportunità ampliano la visione globale, migliorano le competenze linguistiche e arricchiscono il curriculum, rendendo i laureati più competitivi sul mercato del lavoro internazionale.

Prospettive di carriera e ruoli strategici

Al termine del percorso, le porte si aprono a una varietà di ruoli ad alto valore aggiunto. Il controller di gestione monitora le performance economico-finanziarie, fornisce analisi dettagliate e partecipa alle decisioni strategiche. Il responsabile di budget si occupa della pianificazione e del controllo delle risorse, garantendo coerenza tra obiettivi operativi e disponibilità finanziarie.

Ruoli dirigenziali e consulenziali

Per chi ambisce a posizioni senior, il percorso prepara al ruolo di Chief Financial Officer (CFO), responsabile della strategia finanziaria globale e della trasparenza dei bilanci. Altri sbocchi includono il consulente di controllo di gestione, che aiuta le imprese a ottimizzare i processi economici, e il responsabile della pianificazione strategica, che definisce le linee guida di crescita e ne valuta l’efficacia. Le competenze trasversali – problem-solving, pensiero critico e lavoro di squadra – completano il profilo, rendendo il laureato un professionista richiesto in contesti aziendali e di consulenza.