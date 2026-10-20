Scopri le skill offerte dal diploma in amministrazione, finanza e marketing e i settori dove trovare lavoro.

Il corso di Amministrazione, Finanza e Marketing è pensato per chi vuole ottenere una visione d’insieme dei meccanismi economici, delle normative civilistiche e fiscali e delle dinamiche aziendali moderne. Grazie a una combinazione di materie teoriche e pratiche, gli studenti acquisiscono capacità di analisi, pianificazione e controllo, indispensabili per operare sia in realtà nazionali che internazionali.

Le materie di base includono economia aziendalediritto e economia politica informatica mentre le lingue straniere – inglese e francese – sono integrate fin dal primo anno per garantire una comunicazione efficace nei contesti globali.

Competenze trasversali e conoscenze specifiche

Tra le competenze chiave, il programma enfatizza la gestione dei sistemi informativi aziendali l’applicazione di strumenti di marketing e la comprensione dei prodotti assicurativo-finanziari. Gli studenti imparano a monitorare i processi di organizzazione, pianificazione e programmazione di un’impresa, sviluppando al contempo una solida base di teoria economica e pratica contabile.

Focus su finanza e controllo

La parte dedicata alla finanza fornisce gli strumenti per valutare investimenti, gestire il capitale circolante e analizzare il bilancio. Le lezioni di controllo di gestione permettono di monitorare gli indicatori di performance e di prendere decisioni basate su dati concreti, competenza ricercata da banche, assicurazioni e società di consulenza.

Specializzazioni internazionali e multilingue

Il percorso Relazioni internazionali per il Marketing aggiunge un livello di profondità nella gestione delle attività commerciali tra diverse realtà geopolitiche. La formazione prevede lo studio di tre lingue: inglese, francese e, a scelta, spagnolo o cinese, rendendo i laureati capaci di operare in mercati esteri e di gestire progetti di import-export.

Economia politica e settori emergenti

Gli studenti approfondiscono l’economia politica per comprendere le dinamiche macro-economiche che influenzano le decisioni aziendali. Questa conoscenza è fondamentale per le imprese che operano in contesti altamente interconnessi, dove le politiche nazionali e internazionali incidono direttamente su strategie di marketing e finanza.

Sbocchi occupazionali e settori di inserimento

Il profilo professionale del diplomato è molto versatile. Tra le opportunità più comuni troviamo ruoli in aziende industriali, commerciali e di servizi, nonché in realtà specializzate in import/export e filiali di multinazionali. Le istituzioni finanziarie – banche, assicurazioni e enti creditizi – cercano costantemente figure con competenze in analisi finanziaria e gestione del rischio.

Altri sbocchi includono la Pubblica Amministrazione, i settori turistico-culturali, i centri elaborazione dati (CED) di imprese di grandi dimensioni e le società di sviluppo software commerciali, dove la combinazione di informatica e economia aziendale è particolarmente apprezzata.