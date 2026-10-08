Il master di Polimi combina teoria, coding e networking per trasformare le tue capacità in opportunità lavorative concrete.

Il Master in Finanza Quantitativa della Politecnico di Milano apre le sue porte a chi sogna di operare nei mercati più sofisticati. Giovedì 10 settembre, alle ore 13:00 CEST, è in programma una presentazione digitale pensata per studenti, neolaureati e professionisti alle prime armi.

Una programmazione co-creata con il Dipartimento di Matematica

Il percorso è stato sviluppato in stretta collaborazione con il Dipartimento di Matematica del Politecnico, garantendo solidità scientifica e rigore metodologico. Finanza quantitativa indica l’applicazione di modelli matematici e statistici alla gestione del rischio e alla valutazione degli asset; il master traduce questi concetti in laboratori pratici dove Python è lo strumento principale.

Tool, coding e laboratori reali

Gli iscritti potranno esercitarsi su dataset reali, costruire algoritmi di trading e sperimentare modelli di risk management. La formazione è arricchita da sessioni con professionisti di banche, hedge fund e società di asset management, che offrono testimonianze dirette sul mercato del lavoro.

Temi emergenti: ESG, intelligenza artificiale e DeFi

Il curriculum dedica ampie ore a tematiche di attualità come gli investimenti ESG (environmental, social, governance), l’integrazione dell’intelligenza artificiale nelle strategie di pricing e la nascente decentralized finance (DeFi). Queste competenze sono sempre più richieste dalle istituzioni finanziarie che puntano a soluzioni sostenibili e tecnologicamente avanzate.

Ammissione, agevolazioni e prospettive di carriera

Durante la sessione online, il team Admissions risponderà a tutte le domande riguardo i requisiti d’iscrizione le possibili agevolazioni economiche e i percorsi di inserimento professionale. Sono disponibili ancora gli ultimi posti per l’edizione 2026, un’opportunità da non perdere per chi desidera avviare una carriera di successo nella finanza.