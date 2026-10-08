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8 Ottobre 2026

Master in finanza quantitativa Polimi: tutti i dettagli sulla presentazione

Il master di Polimi combina teoria, coding e networking per trasformare le tue capacità in opportunità lavorative concrete.

· · 2 min
Master in finanza quantitativa Polimi: tutti i dettagli sulla presentazione

Il Master in Finanza Quantitativa della Politecnico di Milano apre le sue porte a chi sogna di operare nei mercati più sofisticati. Giovedì 10 settembre, alle ore 13:00 CEST, è in programma una presentazione digitale pensata per studenti, neolaureati e professionisti alle prime armi.

Una programmazione co-creata con il Dipartimento di Matematica

Il percorso è stato sviluppato in stretta collaborazione con il Dipartimento di Matematica del Politecnico, garantendo solidità scientifica e rigore metodologico. Finanza quantitativa indica l’applicazione di modelli matematici e statistici alla gestione del rischio e alla valutazione degli asset; il master traduce questi concetti in laboratori pratici dove Python è lo strumento principale.

Tool, coding e laboratori reali

Gli iscritti potranno esercitarsi su dataset reali, costruire algoritmi di trading e sperimentare modelli di risk management. La formazione è arricchita da sessioni con professionisti di banche, hedge fund e società di asset management, che offrono testimonianze dirette sul mercato del lavoro.

Temi emergenti: ESG, intelligenza artificiale e DeFi

Il curriculum dedica ampie ore a tematiche di attualità come gli investimenti ESG (environmental, social, governance), l’integrazione dell’intelligenza artificiale nelle strategie di pricing e la nascente decentralized finance (DeFi). Queste competenze sono sempre più richieste dalle istituzioni finanziarie che puntano a soluzioni sostenibili e tecnologicamente avanzate.

Ammissione, agevolazioni e prospettive di carriera

Durante la sessione online, il team Admissions risponderà a tutte le domande riguardo i requisiti d’iscrizione le possibili agevolazioni economiche e i percorsi di inserimento professionale. Sono disponibili ancora gli ultimi posti per l’edizione 2026, un’opportunità da non perdere per chi desidera avviare una carriera di successo nella finanza.

Autore

Francesca Galli

Francesca Galli, fiorentina con formazione bancaria, prese la decisione di cambiare carriera dopo un convegno a Palazzo Vecchio: oggi cura analisi di mercati e colonne su risparmio e investimenti. In redazione propone linee editoriali attente alla trasparenza e conserva l'agenda del primo impiego in banca.

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