Un ricordo personale che si trasforma in testimonianza dell’impatto reale di Michael Woodford sulla politica monetaria contemporanea.

Il ricordo più vivido della mia formazione accademica nasce in un’aula dell’IGIER, la scuola di economia della Bocconi, dove, durante la preparazione della tesi di laurea, mi fu consegnato per la prima volta un paper scritto da Michael Woodford e Lars Svensson. Quella lettura, pur essendo densa di equazioni e di modelli dinamici, suscitò subito in me una curiosità irresistibile per le implicazioni reali della teoria monetaria. Non trovai facile decifrare i passaggi matematici, ma la chiarezza con cui gli autori collegavano decisioni di consumo e investimento a politiche di interesse mi colpì profondamente, facendo nascere la consapevolezza che la ricerca poteva tradursi in strumenti di governo economico.

Qualche anno dopo, spinto da quell’interesse, mi iscrissi al dottorato in economia presso Princeton. Qui il destino si accostò nuovamente al mio percorso: il professor Michael Woodford accettò di diventare il mio relatore principale. Durante gli ultimi anni del dottorato, quando Woodford fu richiamato alla Columbia University, decisi di seguirlo a New York, intuendo che la sua guida sarebbe stata cruciale per il mio sviluppo accademico. Il trasferimento mi permise di osservare da vicino non solo il suo rigore scientifico, ma anche l’atteggiamento umile e disponibile che lo contraddistingue tra i più eminenti economisti del panorama internazionale.

Il primo incontro con Woodford all’IGIER di Bocconi

Il paper di Woodford e Svensson rappresentò il mio ingresso nell’universo della macroeconomia avanzata, ma fu il successivo reading group organizzato da Woodford a Princeton a consolidare il mio interesse. In quell’occasione, il professore era l’unico docente a partecipare attivamente alle discussioni, ascoltando pazientemente le proposte degli studenti e indicando con precisione i punti deboli di ogni argomento. La sua capacità di identificare rapidamente le falle teoriche e di suggerire una direzione di ricerca più solida è rimasta impressa nella mia memoria. Ogni sua correzione, spesso segnata da commenti concisi ma incisivi, mirava a mantenere l’equilibrio con la letteratura preesistente, mostrando rispetto per approcci diversi senza giudicarli come errati.

Quell’esperienza mi insegnò che la ricerca non è solo un esercizio di rigore matematico ma un processo di comunicazione onesta tra idee contrapposte. Woodford dimostrò costantemente che l’umiltà intellettuale può coesistere con la leadership accademica: non si considerava mai troppo occupato per una chiacchierata informale, né per una sessione di revisione dettagliata. La sua attitudine ha ispirato una generazione di dottorandi, me compreso, a perseguire l’eccellenza senza perdere di vista il valore del dialogo costruttivo.

L’eredità pratica delle teorie di Woodford nella crisi del 2007-09

Le teorie sviluppate da Woodford, in particolare quelle relative allo stabilizzatore automatico della politica monetaria e alla gestione dell’inflazione, hanno avuto un impatto diretto sulle decisioni prese durante la più grave crisi finanziaria degli ultimi decenni. I suoi lavori hanno fornito al Federal Reserve e alle banche centrali di tutto il mondo un quadro coerente per calibrare i tassi d’interesse, evitando le politiche contraddittorie che avevano aggravato recessioni precedenti. Grazie a queste indicazioni, le autorità sono riuscite a limitare l’aumento della disoccupazione e a contenere la perdita di reddito delle famiglie, dimostrando che la ricerca accademica può tradursi in benefici tangibili per la popolazione.

Come le sue idee hanno guidato la risposta della Federal Reserve

Nel 2008, la Federal Reserve adottò una politica di tassi d’interesse prossimi allo zero, una mossa consigliata dalle analisi di Woodford sulla neutralità dei tassi reali in presenza di shock negativo alla domanda aggregata. Parallelamente, introdusse il programma di acquisto di titoli, noto come quantitative easing, che rifletteva la proposta woodfordiana di espansione della base monetaria per sostenere la crescita quando la politica tradizionale si mostrava inefficace. Questa sinergia tra teoria e pratica fu fondamentale per evitare una spirale deflazionistica e per dare tempo ai mercati di stabilizzarsi, riducendo così l’impatto della crisi su imprese e consumatori.

Guardando indietro, il percorso iniziato con un semplice articolo di ricerca è diventato una testimonianza di come l’insegnamento di un singolo economista possa influenzare non solo la formazione di giovani studiosi, ma anche le scelte di politica macroeconomica a livello globale. L’approccio di Woodford, basato su rigore intellettuale e su una visione pragmatica della teoria, ha mostrato che le equazioni non sono fini a se stesse, ma strumenti al servizio della stabilità economica. La sua eredità continua a guidare le nuove generazioni di ricercatori, che sperano di replicare il suo esempio nella lotta contro future turbolenze finanziarie.