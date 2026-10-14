Il Portale della previdenza lancia due nuovi calculator per far capire a tutti come funziona il secondo pilastro e il ruolo del TFR.

Il Portale della previdenza complementare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha ricevuto due integrazioni digitali il 14 ottobre 2026. Grazie alla collaborazione con Mefop S.p.A., ora sono disponibili due simulatori online distinti: uno pensato per i singoli lavoratori e l’altro per le imprese.

Due nuovi strumenti per valutare pensione e TFR

I due calculator hanno lo scopo di rendere più trasparente il secondo pilastro della previdenza, cioè la componente privata che si affianca alla pensione pubblica. Inserendo dati personali – età, reddito, contribuzione prevista – gli utenti possono visualizzare scenari diversi e vedere come piccoli risparmi si trasformano in un’integrazione significativa al momento del pensionamento.

Funzionalità chiave per i dipendenti

Il simulatore dedicato ai lavoratori permette di sperimentare l’effetto di varie percentuali di destinazione del TFR verso forme di risparmio complementare. L’interfaccia guida l’utente passo dopo passo, evidenziando come la scelta influenzi il reddito futuro e indicando eventuali vantaggi fiscali associati.

Il ruolo del TFR nella strategia di risparmio

Il trattamento di fine rapporto accumulato durante l’intero periodo di lavoro, può essere trattenuto in azienda oppure investito in prodotti pensionistici. Il nuovo strumento consente di comparare entrambe le opzioni, mostrando i flussi di cassa attesi e la differenza di patrimonio al momento del pensionamento. Inoltre, il calcolatore espone le regole previste dalla normativa per il trasferimento del TFR verso fondi complementari.

Obiettivi del ministro Marina Calderone e la partnership con Mefop

Il ministro del Lavoro, Marina Calderone ha sottolineato che la previdenza deve diventare una conoscenza comune per tutti i cittadini. L’intento è accompagnare sia i lavoratori che le imprese in un percorso educativo, fornendo informazioni chiare e strumenti accessibili che dimostrino come anche modesti versamenti possano migliorare il benessere economico nella vecchiaia. La collaborazione con Mefop ha garantito la solidità tecnica della piattaforma e la coerenza con le linee guida istituzionali.

Impatti attesi per imprese e dipendenti

Per le aziende, il simulatore aziendale facilita la valutazione delle decisioni di gestione del TFR in relazione alla competitività del pacchetto retributivo e alla sostenibilità finanziaria. Per i dipendenti, invece, l’accesso a dati personalizzati favorisce una maggiore autonomia nella pianificazione del proprio futuro pensionistico, riducendo la dipendenza da consulenze esterne.