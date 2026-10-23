Prezzo dell’oro oggi: quotazione dell’oncia in dollari

3.998,70 USD per troy ounce | 23 ottobre 2026: questa è la quotazione dell’oro riportata dalla fonte gold-api.com, presentata nella stessa forma richiesta dai dati.
Il dataset fornito non include una variazione rispetto al dato precedente, quindi il resoconto resta limitato al livello di prezzo comunicato senza misure di movimento percentuale o confronto temporale numerico.
Nel contesto delle materie prime fornite, il petrolio Brent è quotato a 115.22 USD per barrel e il WTI a 107.89 USD per barrel, entrambi con data 2026-10-20; la coesistenza di questi valori nel feed aiuta a collocare il prezzo dell’oro rispetto ad altre commodity presenti nella stessa fonte.
Osservo che il prezzo dell’oro è espresso nel formato indicato nei dati; eventuali analisi aggiuntive richiedono numeri di variazione o serie temporali non presenti nel blocco dati ricevuto.
Il contenuto è informativo e NON costituisce consulenza finanziaria.