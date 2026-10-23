Prezzo del petrolio: quotazioni di Brent e WTI

115,22 USD per barrel al 20 ottobre 2026 è il valore spot del Brent disponibile per questa pagina, registrato rispetto al 19 ottobre 2026.
La variazione segnalata per il Brent è -3.03% rispetto al 19 ottobre 2026, mentre il WTI risulta a 107,89 USD per barrel al 20 ottobre 2026 con una variazione di -1.93% rispetto al 19 ottobre 2026. La differenza di dinamica tra i due light crude è ora visibile nelle percentuali comunicate.
Il confronto delle quotazioni punta l’attenzione sullo scostamento percentuale comunicato: Brent e WTI convergono nel segnalare movimenti negativi sul riferimento del 20 ottobre 2026. Dati e valori sono tratti dalla U.S. Energy Information Administration.
|Data
|Brent (USD al barile)
|WTI (USD al barile)
|20/10/2026
|115,22
|107,89
|19/10/2026
|118,82
|110,01
|16/10/2026
|119,33
|108,21
|15/10/2026
|126,35
|104,71
|14/10/2026
|126,55
|96,34
|13/10/2026
|125,78
|95,39
|12/10/2026
|129,95
|94,99
|09/10/2026
|130,03
|98,73
|08/10/2026
|130,18
|98,26
|07/10/2026
|126,00
|95,02
Il contenuto è informativo e NON costituisce consulenza finanziaria.