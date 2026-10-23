Prezzo del petrolio: quotazioni di Brent e WTI

115,22 USD per barrel al 20 ottobre 2026, con la variazione rispetto al 19 ottobre 2026

115,22 USD per barrel al 20 ottobre 2026 è il valore spot del Brent disponibile per questa pagina, registrato rispetto al 19 ottobre 2026.

La variazione segnalata per il Brent è -3.03% rispetto al 19 ottobre 2026, mentre il WTI risulta a 107,89 USD per barrel al 20 ottobre 2026 con una variazione di -1.93% rispetto al 19 ottobre 2026. La differenza di dinamica tra i due light crude è ora visibile nelle percentuali comunicate.

Il confronto delle quotazioni punta l’attenzione sullo scostamento percentuale comunicato: Brent e WTI convergono nel segnalare movimenti negativi sul riferimento del 20 ottobre 2026. Dati e valori sono tratti dalla U.S. Energy Information Administration.

Ultimi valori Data Brent (USD al barile) WTI (USD al barile) 20/10/2026 115,22 107,89 19/10/2026 118,82 110,01 16/10/2026 119,33 108,21 15/10/2026 126,35 104,71 14/10/2026 126,55 96,34 13/10/2026 125,78 95,39 12/10/2026 129,95 94,99 09/10/2026 130,03 98,73 08/10/2026 130,18 98,26 07/10/2026 126,00 95,02

Andamento negli ultimi 30 giorni: Brent (linea continua): Dal 21/09/2026 al 20/10/2026: minimo 113,96, massimo 135,51, ultimo 115,22. WTI (linea tratteggiata): Dal 21/09/2026 al 20/10/2026: minimo 85,23, massimo 110,01, ultimo 107,89. Fonte: U.S. Energy Information Administration.

Il contenuto è informativo e NON costituisce consulenza finanziaria.