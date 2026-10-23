Scopri le nuove scadenze e la procedura digitale per entrare nell’elenco dei revisori dei conti locali a partire dal 2027.

Il decreto ministeriale pubblicato il 21 ottobre 2026 dalla Direzione Centrale per la Finanza Locale istituisce le regole per l’inserimento nell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali. L’obiettivo è garantire una gestione trasparente e professionale delle finanze comunali, provinciali e metropolitane a partire dal 1° gennaio 2027. La normativa definisce sia le procedure di mantenimento dell’iscrizione per i soggetti già presenti, sia le modalità di nuova ammissione, introducendo un iter completamente digitale.

Finestra temporale per la presentazione delle domande

Le richieste dovranno pervenire esclusivamente per via telematica ed è fissata una finestra obbligatoria: dal 28 ottobre 2026, ore 12.00, al 16 dicembre 2026, ore 12.00. Nessuna domanda presentata fuori da questo intervallo sarà considerata valida. Tale periodo è stato scelto per consentire una gestione centralizzata e tempestiva da parte dell’Amministrazione, riducendo l’onere burocratico per i professionisti interessati.

Procedura di accesso e requisiti tecnici

Per inoltrare la domanda è necessario accedere all’Area dei revisori sul portale istituzionale, seguendo il percorso “Accedi alle banche dati” → “Accedi all’area personale”. L’accesso è consentito soltanto mediante identità digitale: SPID, Carta d’Identità Elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS). Dopo l’autenticazione, il candidato potrà compilare il modulo, allegare i documenti richiesti e confermare l’invio con un’unica firma elettronica.

Assistenza e contatti

L’Ufficio preposto, indicato nella sezione “Contatti” del portale, fornisce supporto telefonico e via posta elettronica per chiarire dubbi tecnici o amministrativi durante la fase di iscrizione. Inoltre, tutti gli iscritti e i potenziali candidati riceveranno una comunicazione via PEC, garantendo la certezza della notifica e la tracciabilità delle informazioni inviate.

Le modalità operative sono state concepite per semplificare il rapporto tra i professionisti e la Pubblica Amministrazione, eliminando la necessità di iter cartacei e riducendo i tempi di risposta. Gli enti locali potranno così contare su una rosa di revisori aggiornata e verificata, pronta a supportare la corretta gestione dei bilanci a partire dal nuovo anno fiscale.

Chi desidera mantenere la propria posizione nell’elenco o accedere per la prima volta dovrà rispettare le scadenze indicate, dotarsi di una credenziale digitale accettata e seguire la procedura guidata sul portale. L’applicazione di questi criteri rappresenta un passo significativo verso una pubblica amministrazione più efficiente e digitale.