Il decreto ministeriale pubblicato il 21 ottobre 2026 dalla Direzione Centrale per la Finanza Locale istituisce le regole per l’inserimento nell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali. L’obiettivo è garantire una gestione trasparente e professionale delle finanze comunali, provinciali e metropolitane a partire dal 1° gennaio 2027. La normativa definisce sia le procedure di mantenimento dell’iscrizione per i soggetti già presenti, sia le modalità di nuova ammissione, introducendo un iter completamente digitale.
Finestra temporale per la presentazione delle domande
Le richieste dovranno pervenire esclusivamente per via telematica ed è fissata una finestra obbligatoria: dal 28 ottobre 2026, ore 12.00, al 16 dicembre 2026, ore 12.00. Nessuna domanda presentata fuori da questo intervallo sarà considerata valida. Tale periodo è stato scelto per consentire una gestione centralizzata e tempestiva da parte dell’Amministrazione, riducendo l’onere burocratico per i professionisti interessati.
Procedura di accesso e requisiti tecnici
Per inoltrare la domanda è necessario accedere all’Area dei revisori sul portale istituzionale, seguendo il percorso “Accedi alle banche dati” → “Accedi all’area personale”. L’accesso è consentito soltanto mediante identità digitale: SPID, Carta d’Identità Elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS). Dopo l’autenticazione, il candidato potrà compilare il modulo, allegare i documenti richiesti e confermare l’invio con un’unica firma elettronica.
Assistenza e contatti
L’Ufficio preposto, indicato nella sezione “Contatti” del portale, fornisce supporto telefonico e via posta elettronica per chiarire dubbi tecnici o amministrativi durante la fase di iscrizione. Inoltre, tutti gli iscritti e i potenziali candidati riceveranno una comunicazione via PEC, garantendo la certezza della notifica e la tracciabilità delle informazioni inviate.
Le modalità operative sono state concepite per semplificare il rapporto tra i professionisti e la Pubblica Amministrazione, eliminando la necessità di iter cartacei e riducendo i tempi di risposta. Gli enti locali potranno così contare su una rosa di revisori aggiornata e verificata, pronta a supportare la corretta gestione dei bilanci a partire dal nuovo anno fiscale.
Chi desidera mantenere la propria posizione nell’elenco o accedere per la prima volta dovrà rispettare le scadenze indicate, dotarsi di una credenziale digitale accettata e seguire la procedura guidata sul portale. L’applicazione di questi criteri rappresenta un passo significativo verso una pubblica amministrazione più efficiente e digitale.