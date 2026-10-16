I grandi fondi indiani mettono pausa agli ETF sull'oro su ordine della SEBI, alimentando dubbi sulla domanda stagionale di metalli preziosi.

L’India è al primo posto al mondo per consumo di argento e al secondo per oro due metalli la cui domanda interna è quasi interamente coperta dalle importazioni. Un rialzo dei prezzi internazionali del petrolio, le recenti svalutazioni della rupia e la forte pressione dei flussi di capitale estero hanno già creato una serie di tensioni macroeconomiche. In questo contesto, l’interesse degli investitori verso i ETF sull’oro è cresciuto, soprattutto perché rappresentano un veicolo di esposizione al metallo prezioso senza la necessità di gestire il bene fisico.

La decisione di sospendere le sottoscrizioni è arrivata in un periodo particolarmente delicato: la vigilia delle festività di Dussehra e Diwali, tradizionalmente associata a un picco di acquisti di oro per motivi culturali e di investimento. Le autorità di mercato hanno quindi interrotto la possibilità di acquistare nuove quote di questi fondi proprio quando la domanda stagionale solitamente aumenta, creando un curioso stallo tra offerta e interesse degli investitori.

Sospensione delle sottoscrizioni agli ETF oro da parte dei principali fondi indiani

Tra le società che hanno comunicato la pausa troviamo Kotak Mahindra Mutual FundUTI Mutual Fund e HDFC Mutual Fund. Nessuna delle comunicazioni ha fornito una motivazione esplicita, ma è stato specificato che i rimborsi delle quote già detenute non subiscono alcuna limitazione. In pratica, gli investitori possono ancora vendere le proprie partecipazioni, ma non è più possibile acquistare nuove quote fino a nuovo avviso.

Questa misura, sebbene priva di una dichiarazione ufficiale sul perché, è stata interpretata come una risposta a una sollecitazione della Securities and Exchange Board of India (SEBI). Fonti interne all’industria dei fondi, che hanno chiesto di rimanere anonime, hanno confermato che la sospensione è frutto di discussioni dirette con il regolatore, il quale avrebbe voluto monitorare più da vicino il flusso di capitali verso i veicoli d’investimento in metalli preziosi.

Il ruolo della SEBI e le motivazioni dietro la decisione

Secondo gli operatori del settore, la SEBI ha espressamente richiesto ai gestori di tempraneamente fermare le nuove sottoscrizioni per evitare un potenziale eccessivo afflusso di capitali verso gli ETF sull’oro, che potrebbe tradursi in un ulteriore aumento delle importazioni di metalli. La risposta dell’autorità non è stata resa pubblica, ma la presenza di un portavoce della SEBI che ha scelto di non commentare la questione al di fuori dell’orario lavorativo suggerisce una certa riservatezza sulla strategia regolamentare.

Implicazioni per la rupia e per il mercato dei metalli preziosi

Quest’anno la rupia indiana ha subito una pressione notevole a causa della crescita dei prezzi globali del petrolio, che ha gonfiato il conto delle importazioni e ha spinto gli investitori esteri a vendere azioni indiane. Parallelamente, la forte domanda di oro ha accentuato la pressione sul cambio, inducendo il governo a incrementare i dazi su importazioni di oro e argento all’inizio dell’anno. Sebbene le importazioni di oro siano scese a 1,8 mrd USD a settembre (da 2,3 mrd USD ad agosto), le prospettive per ottobre restano incerte, con le festività di Dussehra e Diwali che tradizionalmente spingono la domanda verso l’alto.

Gli esperti di una banca privata che fornisce metalli preziosi agli ETF hanno definito la sospensione una misura “precauzionale”, volta a contenere un possibile balzo delle importazioni nel mese di ottobre. Nonostante il calo delle importazioni rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, la decisione sembra mirata a evitare un’impennata improvvisa della domanda, che potrebbe aggravare ulteriormente il deficit commerciale e destabilizzare ulteriormente la moneta locale.