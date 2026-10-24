Le stime di guadagno a medio termine si rivelano più precise di quanto si pensi, grazie a studi basati su nove mesi di anticipo.

Nel panorama delle analisi finanziarie, le stime forward sono spesso considerate un esercizio di ipotesi più che di certezza. Tuttavia, una ricerca condotta dal defunto professore di finanza Jeff Miller, fondatore di NewArc Investments e rinomato analista su Seeking Alpha, ha messo in luce una costante sorprendente: le previsioni effettuate a circa nove mesi dal vero risultato tendono a convergere verso la realtà.

Il punto focale di questo studio è la cosiddetta “crossover” – il momento in cui la stima coincide con il valore effettivo. Miller ha mostrato, attraverso sequenze grafiche dettagliate, che questo incrocio avviene mediamente a nove mesi dalla data di pubblicazione del bilancio. La scoperta contrasta l’opinione diffusa secondo cui gli analisti siano sistematicamente troppo ottimisti o troppo pessimisti, evidenziando una precisa dinamica temporale nella loro capacità di previsione.

Il metodo di Jeff Miller e le sue conclusioni

Analizzando più di due decenni di dati sul S&P 500, Miller ha individuato due credenze predominanti: da un lato, la convinzione che gli analisti sopravvalutino gli utili, dall’altro, l’idea che i risultati reali superino sempre le aspettative per effetto “beat rate”. La sua analisi ha invece rivelato che queste percezioni sono spesso il risultato di un effetto di ritardo nella correzione delle stime.

Utilizzando quello che lui chiama “squiggle chart”, ha tracciato l’evoluzione settimanale di un consenso stimato per ciascun trimestre, osservando che i valori iniziali tendono a partire da un livello leggermente alto per poi scendere verso il risultato effettivo. Il punto di intersezione, ovvero la fase in cui la previsione è più accurata, si colloca intorno a nove mesi prima dell’annuncio dei risultati.

Conferma tramite comunicazioni dirette

La robustezza della metodologia è stata ulteriormente sottolineata da uno scambio di email in cui Miller stesso ha ribadito la precisione dei suoi risultati, confermando la validità del periodo di nove mesi come “finestra di affidabilità”.

Conferme empiriche: FactSet, Yardeni e Shiller CAPE

I dati di FactSet mostrano che le stime di utile per il S&P 500 a nove mesi dalla fine del secondo trimestre dell’anno prossimo sono superiori di circa il 3 % rispetto ai record di utili realizzati nello stesso periodo dell’anno corrente. Questo margine, sebbene contenuto, indica una tendenza al rialzo delle previsioni rispetto ai valori storici.

Il sito Yardeni fornisce grafici che evidenziano la capacità delle stime forward di rispecchiare i risultati effettivi, con l’eccezione delle fasi recessive, in cui le previsioni tendono a sovrastimare i guadagni reali a causa di shock economici inattesi.

Parallelamente, l’indice Shiller CAPE, basato sugli utili storici, registra valori estremi: a ottobre 2026 il CAPE è pari a 40,7×, collocandosi al 98,9° percentile dal 1881. Nonostante l’elevata valutazione, l’«excess CAPE yield» rimane positivo allo 0,56 %, segnalando che le azioni non sono tanto più sovrapprezzate rispetto ai titoli obbligazionari come in precedenti picchi.

Implicazioni per gli investitori

Se le stime forward a nove mesi sono statisticamente affidabili, si apre la possibilità di una strategia di investimento basata su inefficienze di mercato. Molti approcci tradizionali puntano su movimenti di breve termine, ignorando la finestra temporale individuata da Miller. Un portafoglio che incorpora queste previsioni potrebbe, teoricamente, migliorare il rapporto rischio/rendimento, purché si tenga conto di periodi di recessione in cui la precisione diminuisce.

La ricerca di Jeff Miller, supportata da dati di FactSet, Yardeni e dall’analisi del CAPE di Shiller, suggerisce che le previsioni a medio termine meritino maggiore attenzione da parte di chi gestisce investimenti, aprendo nuove prospettive per chi sa leggere tra le righe dei report di consenso.