I rendimenti dei bond sovrani volano alle stelle: ecco perché gli investitori chiedono tassi più alti.

Negli ultimi due mesi i mercati obbligazionari hanno vissuto una fase di rialzo marcato: i rendimenti dei titoli di Stato sono saliti in modo netto, spingendo gli investitori a rivalutare il costo del denaro. L’andamento non riguarda solo l’Italia; anche i U.S. Treasury hanno raggiunto il picco più alto dal 2002, mentre i Bund tedeschi e gli OAT francesi mostrano aumenti significativi. Questo fenomeno è il risultato di una combinazione di fattori strutturali e di breve periodo, che hanno trasformato la percezione del rischio da parte dei mercati.

Crescita dei rendimenti dei titoli sovrani

Il Btp a 10 anni lo strumento principale con cui l’Italia finanzia il proprio deficit, ora offre un tasso notevolmente più alto rispetto a pochi mesi fa. Parallelamente, il rendimento del Treasury americano a 10 anni ha toccato i 4,2%, il livello più elevato dal 2002, e i Bund tedeschi hanno superato la soglia del 3%. In Francia, l’OAT a 10 anni è passato da 4,73% a 4,9% dopo un salto di 16 punti base, mentre lo spread tra il Btp e il Bund ha oltrepassato i 100 punti base, segnalando una crescente preoccupazione per la solidità finanziaria italiana.

Questi movimenti hanno un impatto diretto sul valore di mercato dei titoli: quando il prezzo di un’obbligazione scende, il suo rendimento sale. La dinamica è stata accentuata dalla fuga verso titoli considerati più sicuri, con un conseguente spostamento di liquidità che ha alimentato ulteriormente il rialzo dei rendimenti.

Fattori scatenanti del rialzo

Secondo gli analisti di mercato, la spinta al rialzo è guidata da quattro grandi driver. Il primo è il deficit di bilancio crescente: i governi europei e gli Stati Uniti devono finanziare spese crescenti, tra cui investimenti massicci nell’intelligenza artificiale e nella difesa. Il secondo fattore è rappresentato dall’indebitamento legato agli investimenti nell’AI che ha aumentato la domanda di credito a livello globale. Il terzo driver è l’aumento dei prezzi dell’energia con il petrolio che ha superato i 100 dollari al barile a seguito delle tensioni mediorientali, alimentando l’inflazione e riducendo il potere d’acquisto.

Infine, le tensioni geopolitiche hanno elevato il “premio per il rischio” richiesto dagli investitori, spingendo i rendimenti verso l’alto per compensare l’incertezza. L’analista George Cole di Goldman Sachs sottolinea che la concorrenza per lo stesso bacino di risparmi globali tra governi e grandi imprese, specialmente quelle impegnate nello sviluppo dell’AI, sta creando una pressione quasi meccanica sui tassi, indipendente dalle singole politiche fiscali.

Ripercussioni sui mercati azionari e prospettive future

La spinta dei rendimenti ha un effetto a catena sui mercati azionari. Le borse europee hanno registrato un calo significativo, in parte perché gli investitori ribilanciano i portafogli passando dal capitale azionario a quello obbligazionario più remunerativo. I titoli di Stato di paesi percepiti come più vulnerabili dal punto di vista fiscale o politico hanno subito i maggiori aumenti di rendimento, alimentando una spirale di volatilità che, sebbene la volatilità stessa resti relativamente bassa, indica una fondamentale riluttanza a mantenere esposizioni a lungo termine.

Guardando al futuro, la sostenibilità dei conti pubblici sarà il fattore chiave. Se le autorità riusciranno a contenere i deficit e a gestire l’indebitamento legato alle nuove tecnologie, i rendimenti potrebbero stabilizzarsi. Al contrario, un ulteriore deterioramento delle finanze pubbliche, combinato con un’ulteriore escalation dei prezzi dell’energia, potrebbe mantenere gli spread a livelli elevati, penalizzando sia il mercato obbligazionario che quello azionario per un periodo prolungato.