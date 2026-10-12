Crypto in calo ma BTC ed ETH guadagnano terreno

La settimana si distingue per un contrasto netto: la capitalizzazione totale delle criptovalute registra una flessione di -2.3%, ma all’interno del paniere le due principali monete procedono in controtendenza, spostando peso relativo verso i leader di mercato.
FX — Sui mercati valutari i movimenti restano contenuti: il cambio euro/dollaro segna 1.1206 (0.179%), euro/sterlina 0.84763 (0.077%) ed euro/yen 177.34 (0.164%). La debole dinamica percentuale suggerisce una settimana più orientata a prese di beneficio e micro-rotazioni fra cross che non a shock direzionali.
Crypto — Nonostante il calo complessivo del mercato, Bitcoin e Ethereum mostrano performance positive: BTC a 83944 USD (1.17%), ETH a 2562.75 USD (2.43%). Il dato aggregato convive con una dominance elevata di Bitcoin al 59.5% e di Ethereum all’11%, combinazione che spiega come una contrazione di mercato possa coesistere con rialzi nei prezzi dei principali asset, indicando concentrazione di liquidità sui leader.
Il quadro che emerge è quindi di ridotta dispersione: i movimenti valutari restano limitati, mentre il mercato crypto mostra segni di centralizzazione del rendimento verso BTC ed ETH, con la capitalizzazione totale che comunque registra una perdita nel periodo considerato.
Da osservare nei prossimi giorni: evoluzione della dominance e reazioni dei mercati FX a eventuali nuovi impulsi macro. Dati: BCE (Frankfurter) + CoinGecko.
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