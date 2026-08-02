Bonifici tra parenti: guida a causale, tracciabilità e imposta

Come scegliere la causale giusta, mantenere la prova, evitare frazionamenti e capire quando un bonifico tra parenti diventa donazione tassabile.

I bonifici tra parenti sono trasferimenti di denaro tra persone legate da vincoli familiari. Possono avere finalità diverse: sostegno economico, restituzione di prestiti, anticipo spese comuni o vere e proprie donazioni. La loro corretta gestione richiede attenzione a causaletracciabilità e possibili effetti fiscali, in particolare riguardo all’imposta di donazione.

Il tema è rilevante perché un trasferimento mal documentato può essere confuso con redditi non dichiarati o con donazioni non correttamente gestite. Un’impostazione chiara riduce il rischio di contestazioni e facilita eventuali verifiche. Questa guida illustra: come scegliere la causale, quali prove conservare, quali sono i limiti antiriciclaggio, quando può scattare la tassazione sulle donazioni e come prevenire problemi con il Fisco.

Causale del bonifico: definire la natura del trasferimento

La causale orienta l’interpretazione del movimento. Deve descrivere in modo specifico lo scopo e, se utile, i riferimenti essenziali. Indicazioni poco chiare aumentano l’incertezza. Esempi tipici: “Prestito familiare infruttifero”, “Restituzione prestito del …”, “Sostegno spese universitarie”, “Anticipo spese mediche”, “Donazione liberale a favore di …”. Una causale precisa riduce la discrezionalità nelle valutazioni e si allinea alla documentazione di supporto.

In caso di prestito è opportuno indicare che è infruttifero (se non prevede interessi) o, se remunerato, menzionare il tasso e l’eventuale piano di rientro. Per la restituzione di un prestito, la causale deve richiamare data e importo originari. Se il trasferimento è una donazione di modico valore, la causale può specificarlo; per importi più elevati è utile far emergere l’intento liberale con adeguati supporti formali.

Tracciabilità e prove documentali da conservare

La tracciabilità è la prima tutela: bonifico o strumenti equivalenti rendono il flusso riconoscibile. Oltre all’estratto conto, è buona pratica creare un fascicolo di supporto con: eventuale scrittura privata (prestito infruttifero, piano di restituzione), corrispondenza e-mail che spiega la finalità, ricevute di spese pagate, promemoria firmati dalle parti, schermate della disposizione. L’obiettivo è far combaciare causale e documenti.

Per i prestiti familiari una scrittura semplice con importo, durata, modalità di rimborso e assenza di interessi aiuta a dimostrare che non si tratta di reddito. Per le donazioni in caso di importi rilevanti o situazioni delicate, è utile valutare forme che diano certezza alla volontà liberale e alla tracciabilità dell’atto, in coerenza con le regole civilistiche.

Limiti antiriciclaggio, frazionamenti e coerenza dei flussi

La normativa antiriciclaggio mira a garantire trasparenza e a prevenire abusi. Il bonifico non soffre dei limiti legati al contante, ma gli intermediari monitorano i frazionamenti artificiosi e i movimenti incoerenti con il profilo del cliente. Spezzare un importo in tanti trasferimenti privi di logica può risultare anomalo. Meglio programmare il flusso in modo unitario e giustificato, mantenendo coerenza tra entrate e uscite.

Indicatori di buona gestione: evitare trasferimenti circolari senza causale, allineare le somme al reale fabbisogno dichiarato nelle scritture non modificare spesso la causale per la stessa operazione. Se un progetto richiede più erogazioni (ad esempio spese periodiche), pianificarle in un calendario esplicito aiuta a dimostrarne la ragionevolezza.

Quando un bonifico diventa donazione e il profilo fiscale

Un trasferimento senza obbligo di restituzione è, nella sostanza, una donazione. Sul piano civilistico, per importi non modici può essere richiesta una forma solenne; nella prassi familiare molte liberalità si concretizzano come donazioni indirette tracciate da bonifico. Sul piano fiscale, l’imposta di donazione dipende dal rapporto di parentela e da soglie e aliquote stabilite dalla legge, potenzialmente accompagnate da esenzioni o franchigie. Poiché tali parametri possono variare, è prudente verificare le tabelle vigenti prima di eseguire somme significative.

Segnali utili: se manca un vincolo restitutorio e la causale indica liberalità, l’operazione può essere inquadrata come donazione. Se invece esiste un prestito, la presenza di una scrittura, di un piano e delle successive rate rafforza la natura non donativa. In caso di dubbio, una formalizzazione più accurata riduce il rischio di riqualificazioni fiscali.

Prestito infruttifero familiare: struttura essenziale

Il prestito infruttifero è uno strumento semplice per sostenere un parente senza effetti reddituali. Una struttura lineare prevede: importo, durata, scadenze, eventuale preammortamento e modalità di pagamento delle rate. La causale dei bonifici successivi dovrebbe richiamare la scrittura originaria e il numero della rata (es. “Rimborso rata 3/12 prestito del …”). L’assenza di interessi va indicata espressamente per evitare interpretazioni errate.

Se si opta per un prestito con interessi, è opportuno indicarne il tasso, prevedere un prospetto interessi e curare il calendario dei pagamenti. Coerenza tra piano, causali e movimenti bancari è l’elemento chiave che rende il tutto riconoscibile e difendibile.

Prevenire contestazioni del Fisco: checklist operativa

Causale chiara descrivere l’operazione in modo puntuale, evitando formule generiche.

descrivere l’operazione in modo puntuale, evitando formule generiche. Scrittura privata per prestiti, definire importo, durata e rientro; per liberalità rilevanti, valutare una formalizzazione adeguata.

per prestiti, definire importo, durata e rientro; per liberalità rilevanti, valutare una formalizzazione adeguata. Coerenza allineare causali, importi e tempi ai documenti di supporto.

allineare causali, importi e tempi ai documenti di supporto. Tracciabilità usare bonifici e conservare estratti conto e ricevute.

usare bonifici e conservare estratti conto e ricevute. Niente frazionamenti privi di logica economica; preferire erogazioni pianificate.

privi di logica economica; preferire erogazioni pianificate. Archiviazione mantenere un dossier con copia di scritture, e-mail e promemoria firmati.

mantenere un dossier con copia di scritture, e-mail e promemoria firmati. Verifica fiscale in presenza di liberalità importanti, controllare il quadro delle eventuali esenzioni o tassazioni applicabili.

Esempi classici e formule di causale

Per un prestito a un figlio adulto: “Prestito familiare infruttifero di euro … per spese abitative; vedi scrittura del …”. Per la restituzione“Rimborso prestito familiare del …, rata 2/10”. Per un sostegno a studi: “Contributo spese universitarie semestre …, ricevute allegate”. Per una donazione di modico valore: “Liberalità familiare non ripetibile, senza obbligo di restituzione”. La regola è rendere la causale autosufficiente e coerente con i documenti archiviati.

Queste formule non sostituiscono le regole civilistiche e fiscali, ma aiutano a incanalare correttamente i flussi. In presenza di patrimoni complessi o passaggi generazionali, una valutazione preventiva consente di scegliere tra prestito, donazione o altre soluzioni, con la forma più efficace e la tutela più solida.