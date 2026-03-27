Calendario formativo, prospettive per l’agricoltura e l’impatto reputazionale di Milano-Cortina 2026

Nel panorama formativo e sociale italiano degli ultimi anni emergono tre filoni interconnessi: le iniziative di orientamento e placement universitarie, i risultati occupazionali del settore agrario e l’impatto mediatico di grandi eventi sportivi come Milano-Cortina 2026.

Questo articolo mette a confronto il calendario di eventi dell’Università Cattolica, alcune evidenze sul lavoro per i laureati in Agraria e i dati di social listening che spiegano come le Olimpiadi invernali abbiano inciso sulla reputazione del Paese.

L’offerta di incontri, webinar e recruiting organizzata dall’ateneo rappresenta una leva pratica per l’inserimento nel mondo del lavoro: dal ciclo di Master Open Lessons 2026 (9 febbraio – 31 marzo 2026) agli Open Day che si svolgono tra il 28 marzo e il 9 maggio 2026 nelle sedi di Brescia, Cremona, Milano, Piacenza e Roma, fino a momenti mirati di stage & placement con grandi aziende finanziarie e consulenziali.

Calendario di orientamento e opportunità pratiche

L’ateneo ha programmato una serie di appuntamenti che combinano informazione accademica e contatto diretto con le aziende: tra gli esempi più significativi si segnalano il LinkedIn Game & Lab con Deloitte (Milano, 30 marzo 2026), il seminario “Le crepe della cura” (Milano, 31 marzo 2026) e i Recruiting Day con realtà come Deutsche Bank e Deloitte Tax&Legal (aprile 2026). Queste iniziative includono sessioni online, workshop pratici e tavole rotonde con Alumni, permettendo agli studenti di costruire reti professionali e testare competenze utili per il mercato.

Tipologie di eventi e destinatari

Il programma copre vari livelli: incontri di presentazione per i futuri iscritti, laboratori sulle soft skills (ad esempio il Soft Skills Lab con Randstad, 13 aprile 2026), prove di ammissione e webinar tecnici (Prova di ammissione Economia: modalità e indicazioni tecniche, 7 aprile 2026). Questa diversificazione risponde sia alle esigenze degli studenti delle lauree triennali e a ciclo unico sia a quelle degli iscritti ai master e ai corsi magistrali.

Agraria: tassi di inserimento e settori in crescita

I dati nazionali e locali mostrano che l’agricoltura resta un settore con buone prospettive occupazionali per i giovani laureati. Secondo elaborazioni diffuse da Almalaurea, a un anno dalla laurea specialistica il 53,5% dei laureati in Agraria risulta occupato, di cui il 31% con contratto stabile. Il 60% degli sbocchi avviene nel settore privato, con alternanza tra rapporti di lavoro subordinato e libera professione.

Dove trovano lavoro i neolaureati

La distribuzione settoriale indica che circa il 30% dei neo-laureati in scienze agrarie opera nello sviluppo rurale, un altro 30% si dedica ad attività di certificazione e controllo qualità nella filiera agroalimentare, il 20% lavora nel campo delle energie rinnovabili e il restante 20% è impegnato nella tutela e gestione del territorio. Questi numeri riflettono una domanda trasversale di competenze tecniche, gestionali e normative.

Il caso della facoltà di Agraria della Cattolica e l’eredità sportiva

La facoltà di Agraria della Cattolica a Piacenza, prossima al 60° anniversario, registra tassi di inserimento superiori alla media nazionale: i dati del nucleo di valutazione mostrano che a un anno dalla laurea lavora il 69,9% dei laureati magistrali e l’85% dei laureati triennali 2010 della sede piacentina. Il preside, prof. Lorenzo Morelli, attribuisce questi risultati alla qualità della formazione e alle collaborazioni consolidate con imprese e istituzioni del settore agroalimentare.

Sport come moltiplicatore di visibilità

Parallelamente, le Olimpiadi Milano-Cortina 2026 hanno dimostrato come un grande evento sportivo possa diventare una leva di reputazione internazionale. L’Osservatorio Valore Sport (fondato da TEHA nel 2026) ha rilevato che, durante i Giochi, le menzioni globali dei termini “Italia” e “Italy” hanno raggiunto 1,9 milioni e la reach complessiva ha toccato 4,3 miliardi di utenti unici nei periodi confrontati (5-22 febbraio 2026 vs 5-22 febbraio 2026). La quota di contenuti con sentiment positivo è aumentata del 22%.

I territori coinvolti hanno beneficiato di veri e propri moltiplicatori di visibilità: Milano ha visto le menzioni salire di 13 volte e la reach di 19 volte; Cortina ha registrato aumenti ancora più intensi (43 volte le menzioni e 89 volte la reach); Bormio e Val di Fiemme hanno mostrato incrementi analoghi. Questi indicatori sottolineano l’importanza di trasformare l’attenzione temporanea in eredità duratura, investendo su pratiche sportive diffuse e su politiche che consolidino il ritorno sociale ed economico.