Valutare un exchange crypto richiede più di una rapida lettura delle funzionalità. Quando entrano in gioco liquidità sicurezza e costi reali di esecuzione, i dettagli fanno la differenza tra operatività efficiente e rischio evitabile. Una procedura strutturata, con metriche misurabili e test ripetibili, consente di distinguere quanto è marketing da ciò che incide davvero su performance e protezione degli asset.
Questa checklist tecnica mette in fila i controlli essenziali su spreadbook depthProof of Reservessegregazione dei fondi e risk management. Accanto alle verifiche documentali, propone test pratici su latency APIslippage audit delle fee e limiti di prelievo, per trasformare ipotesi in dati e decisioni operative solide.
Liquidità, spread e book depth: le metriche che impattano il P&L
La liquidità determina la capacità di eseguire ordini senza distorcere il prezzo. Misurare lo spread denaro-lettera medio sugli asset chiave (es. coppie USD/USDT/BTC/ETH) e confrontarlo tra fasce orarie rivela dove l’exchange è realmente competitivo. Valori indicativi: spread sotto lo 0,5 bps sui principali perpetual e sotto 2-3 bps sulle spot top-tier sono segnali di mercato profondo. Attenzione a picchi anomali in orari di bassa attività: uno spread che si allarga sistematicamente azzera qualsiasi vantaggio di commissioni scontate.
La book depth è il secondo pilastro. Valutare i livelli di profondità a ±10/25/50 bps con valore monetario cumulato consente di stimare lo impatto di mercato per size crescenti. Checklist operativa: 1) interrogare il book via API in tre momenti della giornata; 2) calcolare il controvalore disponibile fino alle soglie sopraccitate; 3) registrare il tempo di refresh e la coerenza tra feed websocket e REST; 4) verificare la presenza di cancelli di rate limit che possano degradare la visibilità in fasi di volatilità.
Proof of Reserves e segregazione fondi: verifiche sostanziali
La Proof of Reserves vale se è verificabile, frequente e accompagnata da un metodo trasparente sul perimetro delle passività. Punti da controllare: 1) disponibilità di Merkle tree con possibilità di verifica dell’inclusione del proprio saldo; 2) attestazioni periodiche con indicazione di catene e indirizzi on-chain; 3) copertura multi-asset, non solo BTC/ETH; 4) coerenza tra riserve e liabilities dichiarate, evitando snapshot troppo datati. L’assenza di passività quantificate riduce la PoR a un esercizio parziale.
La segregazione dei fondi separa operativamente asset dei clienti e capitale dell’exchange. Elementi da richiedere: 1) policy scritte su wallet management con multi-sig e ruoli separati; 2) tracciabilità degli indirizzi di custodia e cold storage prevalente per i depositi inattivi; 3) procedure di disaster recovery e audit interni sul controllo degli accessi; 4) evidenza che i fondi dei clienti non vengano utilizzati come collaterale o per attività di margine proprietarie. La presenza di limiti e flussi approvativi riduce il rischio operativo e di controparte.
Risk management dell’exchange: limiti, controlli e trasparenza
Un framework di risk management credibile si riflette in limiti per utente, asset e prodotto. Verifiche chiave: 1) definizione di circuit breaker e pause di mercato; 2) gestione dei liquidation engines sui derivati, con fondi assicurativi pubblici e metriche di rischio consultabili; 3) politiche di collateral e haircut per asset a bassa liquidità; 4) segregazione degli ambienti di matching e risk. Valutare anche la trasparenza su incidenti, post-mortem tecnici e tempi medi di ripristino.
Dal lato compliance, contano: 1) KYC/AML coerenti con le giurisdizioni servite; 2) gestione dei travel rule e whitelist di indirizzi; 3) informativa su custodian esterni e assicurazioni (se presenti), con massimali e esclusioni esplicite; 4) status e uptime documentati, SLA per API e canali di supporto con tempi di risposta misurabili. Più i dati sono pubblici e aggiornati, minore l’asimmetria informativa per l’utente professionale.
Test pratici: latency API, slippage, fee reali e limiti di prelievo
La latency API si misura, non si suppone. Procedura minima: 1) ping su endpoint REST critici (ticker, orderbook, order submit) con campionamento su 24 ore; 2) monitoraggio websocket per ritardi su aggiornamenti del book, calcolando end-to-end da ricezione a ack dell’ordine; 3) test di resilienza durante eventi di volatilità programmati (rilasci macro) per verificare code, errori 429 e degrado del throughput. Target di riferimento: p99 stabile e jitter contenuto. Documentare versione API, limiti per chiave e politiche di backoff.
Per lo slippage eseguire ordini IOC/limit e market su size crescenti in finestre temporali omogenee, confrontando prezzo teorico (mid) e prezzo medio eseguito. Ripetere su coppie liquide e mid-cap per misurare la sensibilità alla profondità. Integrare un audit delle fee 1) calcolo maker/taker effettivo dai fill report; 2) verifica di commissioni nascoste su funding, prestiti di margine, conversioni e prelievi; 3) riconciliazione di rebate VIP o market maker. Qualsiasi discrepanza tra listini e addebiti reali va documentata e discussa con il supporto tecnico.
I limiti di prelievo e la loro elasticità sotto stress sono essenziali. Eseguire: 1) test di withdrawal on-chain con importi crescenti e diverse reti, registrando time-to-broadcast e time-to-finality 2) verifica di code manuali, finestre orarie e limiti giornalieri per livello KYC; 3) controllo delle fee dinamiche di rete e di eventuali surcharge. Completare con uno stress test di urgenza: richiesta simultanea di più prelievi e valutazione della comunicazione dell’exchange su ritardi, ticket e tracciabilità dell’operazione.