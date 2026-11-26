Almeno 400 vittime nel Veronese e un sequestro da 37 milioni di euro: il caso Mazzuca e il circuito Wallex

Sono almeno 400 le vittime nel territorio veronese che sarebbero cadute nella rete di Simone Mazzuca, noto come guru delle criptovalute. La Guardia di Finanza di Verona ha sequestrato qualche giorno fa diversi immobili in Bulgaria e conti correnti per un valore di 37 milioni di euro. Mazzuca è indagato per associazione transnazionale dedita a truffe ai danni di risparmiatori e investitori, abusivismo finanziario, appropriazione indebita e riciclaggio.

Il circuito Wallex e la società satellite

Tra le vittime c’è la famiglia di una 55enne, indicata con le iniziali S.P., che nel 2022 si era affidata alla Horus Consulting, con sede nel centro storico di Verona, per investire 200mila euro. La società era legata alla New Financial Technology di Silea, oggi in liquidazione giudiziale. Il denaro è finito nel circuito della Wallex Bank, l’istituto di credito fondato da Mazzuca, che lui stesso ha definito su Forbes come un circuito capace di «collegare il mondo bancario tradizionale con quello degli exchange e delle cripto».

Il racconto di una famiglia investitrice

S.P. spiega che il primo contatto è arrivato tramite un collega del marito, che aveva aderito a un investimento sugli Nft. La famiglia ha incontrato più volte la coppia che gestiva la Horus Consulting, anche di persona, e ha avuto alcune videochiamate. «Ci sembravano affidabili, perché nella società c’era anche un avvocato a gestire tutto», ha dichiarato.

La società chiedeva un investimento minimo di 10mila euro, con il denaro bloccato per almeno un anno e un rendimento mensile prospettato del 5%. Per far confluire i fondi nel circuito Wallex è stato aperto un conto corrente lituano: 100mila euro arrivavano dal marito e altri 100mila dal suocero.

Dopo un primo periodo in cui sembrava che il capitale crescesse, la famiglia ha chiesto la restituzione dei risparmi per un problema familiare. La coppia rispondeva che non c’era alcun problema, ma proponeva di reinvestire il denaro, prima con conti a Gibilterra e poi alle Bahamas, e offriva corsi a pagamento per diventare agenti di trading. La famiglia ha sempre rifiutato, e ha iniziato a insospettirsi. Il tentativo di riavere i soldi è durato almeno sei mesi.

Ad aprile 2023 S.P. ha sporto denuncia alla Guardia di Finanza di Verona. Secondo il suo racconto, la Horus Consulting è stata chiusa nel giro di due anni e la coppia che la gestiva si è trasferita prima a Gibilterra, poi a Dubai e infine alle Bahamas.

Il Comitato Vittime della New Financial Technology

Il contatto con le altre vittime è nato da alcuni incontri online proposti in passato dalla stessa Horus Consulting. Confrontandosi con gli altri investitori, la famiglia ha capito di non essere la sola. Tra le persone coinvolte ci sono residenti del Nord e del Centro Italia, alcune in situazioni difficili, come famiglie con figli disabili e mamme single con bambini piccoli che avevano investito i risparmi di una vita.

Per dare sostegno a chi era nella stessa situazione, S.P. ha fondato il Comitato Vittime della New Financial Technology. «Desideravo aiutare chi si era trovato nella nostra stessa situazione», ha affermato. Il comitato ha una pagina Facebook e l’indirizzo comitato.truffati.nft@. In tre anni ha raggiunto cento iscritti. Chi si rivolge al comitato riceve una prima consulenza gratuita e un orientamento sulle strade legali da seguire.

Chi ha investito con il circuito Wallex o con la Horus Consulting può scrivere al comitato all’indirizzo indicato o cercarlo sulla pagina Facebook per ricevere la prima consulenza gratuita. Sulla vicenda la famiglia ha commentato: «La Guardia di Finanza ha fatto un grande lavoro e speriamo di avere presto giustizia».