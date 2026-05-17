Come raggiungere le sedi di economia e management a Torino

Tutte le informazioni essenziali su indirizzi, portinerie e corsi ospitati nelle sedi di economia a Torino, spiegate in modo chiaro e pratico

La facoltà di economia e management a Torino è distribuita su più edifici storici e moderni, pensati per ospitare lezioni, servizi amministrativi e attività didattiche specializzate. Il cuore delle attività didattiche si trova all’interno del Regio Istituto per la Vecchiaia, comunemente noto come Poveri Vecchi, dove si svolge la maggior parte dei corsi; questo complesso è un esempio di come architettura storica e funzione accademica possano convivere in modo efficiente.

Oltre alla sede principale, sono operative altre strutture che completano l’offerta formativa: il Nuovo Polo Didattico e la sede della SAA School of Management. In questo articolo troverai gli indirizzi, gli accessi pedonali, gli orari di apertura e i contatti utili per orientarti tra le diverse aree, con suggerimenti pratici per raggiungerle e per sapere quali corsi sono ospitati in ciascuna sede.

Sedi principali e accessi pedonali

La sede storica è collocata in Corso Unione Sovietica 218/bis, all’interno del complesso del Regio Istituto per la Vecchiaia. I percorsi pedonali consentono più punti di ingresso: oltre al civico 218 bis, esiste un altro accesso su Corso Unione Sovietica 220 e un ingresso riservato al Nuovo Polo Didattico da Via Filadelfia 73. Queste alternative facilitano l’afflusso degli studenti e permettono di distribuire gli accessi in funzione degli orari delle lezioni.

Dettagli logistici sugli ingressi

Gli ingressi indicati sono pensati per chi arriva a piedi o con mezzi pubblici: l’accesso principale al Poveri Vecchi è comodo per le aule storiche, mentre il Nuovo Polo Didattico in Via Filadelfia 73 ospita spazi più moderni e laboratori. È utile controllare in anticipo quale ingresso è il più vicino alla propria aula per ridurre i tempi di percorrenza; in caso di dubbi, la portineria può fornire indicazioni e orientamento.

Portineria, orari e contatti utili

Le informazioni di riferimento per chi ha bisogno di assistenza sono centralizzate nelle portinerie. Per la sede di Corso Unione Sovietica è disponibile la portineria raggiungibile al numero 0116706191 e via email a [email protected]. Per il Nuovo Polo Didattico il recapito telefonico è 0116706590, con la stessa casella email per le comunicazioni. Tenere a portata questi contatti è utile per chiedere informazioni su aule, prenotazioni o servizi accessori.

Orari di apertura

La gestione degli accessi segue un calendario settimanale stabile: la portineria e gli ingressi sono attivi dal lunedì al venerdì con orario continuato dalle 8 alle 20, mentre il sabato l’apertura è ridotta fino alle 14. Questi orari permettono di coprire la maggior parte delle attività didattiche e seminariali; tuttavia, per eventi straordinari o accessi fuori orario, è consigliabile contattare preventivamente la portineria per verificare le autorizzazioni.

La SAA School of Management a Via Ventimiglia

Un altro punto importante è la sede della SAA School of Management in Via Ventimiglia 115. Qui si concentrano le attività didattiche di alcuni corsi di laurea specifici, con un’organizzazione pensata per programmi internazionali e moduli in lingua inglese. La collocazione è funzionale per chi partecipa a lezioni orientate al management e alle relazioni internazionali.

Corsi ospitati a Via Ventimiglia 115

La SAA ospita i corsi di Business Administration (in inglese), Business & Management (in inglese) e il corso di Management dell’Informazione e della Comunicazione Aziendale. Questi percorsi prevedono lezioni, seminari e attività pratiche che sfruttano spazi attrezzati per il confronto internazionale e l’interazione tra studenti e docenti. Per informazioni dettagliate sui piani di studio è possibile rivolgersi alle segreterie didattiche dedicate o consultare i canali istituzionali.

In sintesi, conoscere gli indirizzi, gli accessi, gli orari e i contatti delle sedi facilita la vita quotidiana di studenti e personale. Conservare i numeri della portineria e verificare anticipatamente la sede delle lezioni aiuta a pianificare gli spostamenti e a partecipare alle attività con puntualità. Se hai bisogno di indicazioni più specifiche, contatta la portineria via telefono o email; troverai supporto per orientarti tra Corso Unione Sovietica, il Nuovo Polo Didattico e la SAA School of Management.