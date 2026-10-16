Il corso prepara all’esame federale per l’attestato di Specialista in finanza e contabilità: programma, durata, costi, modalità d’iscrizione e tasso di successo degli studenti.

Il percorso per diventare Specialista in finanza e contabilità offre una formazione strutturata per sostenere l’esame professionale federale e assumere ruoli di responsabilità nella gestione finanziaria di una PMI. I candidati del nostro corso hanno ottenuto un tasso di successo del 76,2% superiore alla media cantonale del 64,2% e alla media nazionale del 65,4% un dato che riflette l’efficacia dell’impostazione didattica e delle risorse messe a disposizione.

La proposta è disponibile in modalità ibrida le lezioni si possono seguire in presenza o online, con accesso alla piattaforma Moodle per materiali, esercitazioni e feedback. La struttura didattica punta su un equilibrio tra teoria e pratica, esercitazioni guidate e materiale aggiornato incluso nella quota di partecipazione.

Organizzazione del corso, orari e impegno

Il corso è articolato su 7 semestri (3,5 anni) per un totale di 720–750 ore di lezione da 45 minuti ciascuna. Le lezioni si tengono principalmente dalle 18:15 alle 20:45 due volte a settimana, con alcuni sabato mattina programmati (3–4 volte l’anno). A queste lezioni si aggiunge un impegno personale stimato in circa 10 ore settimanali per studio e esercitazioni. Il calendario segue il ciclo scolastico del Canton Ticino.

Presenze e attestati

Al termine del corso viene rilasciato un attestato di frequenza a chi ha partecipato ad almeno il 70% delle lezioni. Le registrazioni delle presenze vengono elaborate annualmente e rese disponibili agli studenti secondo il regolamento interno della scuola.

Obiettivi formativi e contenuti

Il programma rispetta le direttive dell’esame federale e sviluppa competenze operative riconosciute: tra le principali figurano contabilità finanziariacontabilità analiticafiscalitàdiritto commercialegestione salari e assicurazioni socialipianificazione finanziaria e management della finanza. Gli obiettivi si articolano su undici competenze operative ufficiali, tra cui la predisposizione della contabilità di gruppo, il calcolo degli investimenti e l’amministrazione delle imposte aziendali.

Il percorso include materiali didattici completi: testi con teoria, esercizi e soluzioni, nonché supporti per la preparazione a un diploma informatico riconosciuto nell’anno d’esame. Tutti i libri indicati nel programma sono compresi nella quota di partecipazione al corso.

Ammissione all corso ed esame federale

Per partecipare al corso sono richieste buone conoscenze della lingua italiana e il possesso di un attestato federale di capacità (AFC) o di un diploma di maturità. Per l’accesso all’esame federale le condizioni sono definite dal Regolamento d’esame consultabile sul sito ufficiale, e prevedono in generale tre anni di pratica professionale nell’ambito contabile per l’ammissione agli esami. Gli interessati possono richiedere una conferma d’ammissione tramite i canali previsti.

La prova per l’ottenimento dell’attestato federale si svolge annualmente, solitamente nel mese di aprile. La tassa d’esame è separata e soggetta alle tariffe vigenti al momento dell’iscrizione all’esame.

Costi, modalità di pagamento e sussidi

La quota totale del corso è di CHF 10’400 comprensiva di CHF 668 destinati ai libri di testo e al materiale per la preparazione informatica PU41. È possibile pagare un acconto di CHF 2’400 all’inizio del corso e dilazionare il restante importo con versamenti mensili di CHF 500 anche nei mesi senza lezioni. Per i residenti esteri la modalità di dilazione va concordata con la direzione della scuola.

Con il nuovo sistema di finanziamento orientato alla persona, chi risiede in Svizzera e partecipa agli esami finali può richiedere il rimborso del 50% della tassa di partecipazione; ciò riduce il costo effettivo a circa CHF 5’200 esclusi eventuali costi d’esame non compresi nella quota.

Informazioni pratiche d’iscrizione e recesso

L’iscrizione avviene compilando online il formulario, che va poi stampato, firmato e inviato con gli allegati richiesti via e-mail alla segreteria. Non esiste una scadenza rigida: le iscrizioni si chiudono al raggiungimento dei posti disponibili. Il ritiro è possibile senza penale fino all’emissione della convocazione; dopo tale fase, la cancellazione entro 5 giorni dall’avviso comporta una sanzione amministrativa di CHF 500, mentre oltre tale termine resta dovuto l’intero importo salvo la possibilità di trovare un subentrante idoneo.

Per tutte le comunicazioni amministrative e i pagamenti viene fornito un IBAN dedicato; ricordarsi di indicare nome, cognome e corso nella causale. La segreteria è disponibile per chiarimenti relativi a orari, materiale e ripetizioni di anno in caso di mancato superamento degli esami.