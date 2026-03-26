Date e modalità del test di ammissione Liuc e le iniziative per scuole e docenti

Per chi sta valutando il corso di laurea in Economia e Management presso LIUC, è importante conoscere le date di prova e le opportunità rivolte alle scuole.

L’ateneo organizza sessioni di selezione in modalità online e offre strumenti di orientamento destinati sia agli studenti sia ai docenti. In questo quadro è utile considerare le scadenze amministrative e le possibilità di pre-immatricolazione, una procedura che consente di prenotare un posto anche prima del conseguimento del diploma.

Accanto alle prove di accesso, LIUC ha predisposto un catalogo di attività per le scuole finalizzato all’anno scolastico 2026/27, fruibile in presenza e a distanza tramite la piattaforma formazione.liuc.it. L’offerta include moduli pensati per accompagnare la scelta universitaria e per rafforzare il legame tra università e territorio. Durante gli eventi di presentazione partecipano studenti e docenti che hanno già usufruito dei percorsi, con approfondimenti sulle collaborazioni istituzionali.

Prove di ammissione: date, requisiti e scadenze

Le sessioni per il test di accesso al corso di Economia e Management sono programmate con date precise: venerdì 8 maggio 2026 – ore 14.30 e martedì 9 giugno 2026 – ore 12.30. Per partecipare è necessario completare l’iscrizione e versare il contributo entro le scadenze indicate: per la prova dell’8 maggio la chiusura è mercoledì 29 aprile 2026, mentre per la sessione del 9 giugno la scadenza è lunedì 1 giugno 2026. Chi presenta certificazioni per DSA/disabilità deve inviare la documentazione entro le stesse date di chiusura delle iscrizioni.

Contenuti della prova e modalità

Il test è composto da 60 domande a risposta multipla e ha una durata complessiva di 75 minuti. Le aree indagate comprendono logica, comprensione del testo, elementi di matematica di base, oltre a domande su cultura generale e attualità. Possono affrontare la prova anche gli studenti frequentanti gli ultimi due anni delle Scuole Superiori; per coloro che superano il test prima del diploma è prevista la possibilità di pre-immatricolazione, utile per opzionare un posto nel numero programmato.

Liuc per le scuole: formato, partecipazione e novità 2026/27

Il programma Liuc per le scuole viene presentato con eventi dedicati, sia in presenza, come presso Villa Jucker, sia in remoto. L’iniziativa per l’anno scolastico 2026/27 amplia le proposte precedenti e introduce attività specifiche per i docenti, con l’obiettivo di rafforzare il rapporto tra istituti scolastici e università. Dopo avere registrato oltre mille partecipazioni nei percorsi sostenuti dal PNRR, il catalogo punta a una maggiore inclusività attraverso la didattica ibrida.

Strumenti e collaborazione con la scuola

Le attività offerte saranno erogate anche tramite la piattaforma formazione.liuc.it, pensata per raggiungere realtà scolastiche lontane e permettere la fruizione a distanza. L’evento di presentazione include testimonianze di studenti e docenti coinvolti nei corsi finanziati dal PNRR e approfondimenti sulla partnership tra LIUC e DISAL (Dirigenti Scuola Autonome Libere), un esempio di dialogo tra mondo accademico e amministrazione scolastica.

Bandi e opportunità per ricercatori e personale accademico

Per chi cerca opportunità di ricerca e offerte di lavoro nel settore universitario, è utile consultare le piattaforme dedicate ai bandi. Il portale del MUR evidenzia numerose procedure: la ricerca online ha restituito un elenco con 1744 bandi nella visualizzazione degli ultimi risultati. Il servizio è supportato in collaborazione con Cineca e mette a disposizione un helpdesk denominato Supporto BANDI per chiarimenti e assistenza nelle fasi di compilazione.