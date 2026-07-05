Deal flow per startupper: costruire un funnel da community, EEN e angel club che converte

Un metodo operativo per trasformare community, EEN e angel club in un funnel misurabile con KPI, CRM e script pronti all’uso.

Per uno startupper, il deal flow non è un’illuminazione improvvisa: è un processo che trasforma relazioni in opportunità verificabili. La differenza la fa la capacità di progettare un funnel che parte dalla community, passa per reti istituzionali come EEN e arriva agli angel club con messaggi coerenti e metriche chiare. Qui prende forma una traccia operativa, pensata per chi vuole ridurre l’incertezza e aumentare la probabilità di risposta.

L’obiettivo è mettere a terra un sistema con KPI di networking, uno stack CRM essenziale e script di outreach multicanale. Ogni componente è collegata a una routine settimanale replicabile, così da alimentare il pipeline in modo costante e misurabile, evitando dispersione su eventi, chat o thread che non portano a un next step concreto.

Funnel di opportunità: community, EEN e angel club

Il funnel si articola in tre livelli. 1) Community gruppi tematici su Slack, Discord, Meetup e LinkedIn creano top-of-funnel. Qui si presidiano problemi, si condividono micro–risorse, si aprono DM mirati. 2) EEN (Enterprise Europe Network) canale mid-funnel per matchmaking B2B, partner tecnologici e bandi; l’obiettivo è generare incontri qualificati e LOI. 3) Angel club deal room curate in cui il messaggio deve essere sintetico e orientato alla tesi di investimento del club. La logica è far avanzare i contatti con milestone misurate e criteri di uscita per ogni fase.

Ogni livello ha un trigger di avanzamento: dalla community si promuove il contatto quando c’è un problema validato o un interesse reciproco; da EEN quando si ottiene un match o una call; dall’angel club quando c’è un intro caldo o un invito a presentare. La coerenza del messaggio e la rapidità di follow-up mantengono il momentum.

KPI di networking: poche metriche, zero vanity

La disciplina viene dai numeri giusti. Questi KPI coprono l’intero percorso: – Community reach nuovi contatti qualificati/settimana (target 10–15). – Conversation rate DM risposte/DM inviati (target 25–35%). – Qualified meetings call fissate/settimana da community (target 3–5). – EEN conversion incontri EEN fissati/schede inviate (target 20%). – Partner intent LOI o PoC avviati/mese (target 1–2). – Angel engagement intro caldi/mese (target 4–6). – Time-to-next-step ore medie tra risposta e proposta di data (target <12h). Evitare vanity metric come like o visualizzazioni: contano solo i passaggi che portano a un next step tracciabile.

Per ogni KPI si definisce un alert: se il conversation rate scende sotto il 20%, rivedere lo script e il targeting; se i meeting settimanali calano, aumentare il volume o cambiare canale; se il time-to-next-step supera la soglia, automatizzare template e reminder.

Stack CRM: strumenti e automazioni essenziali

Lo stack minimo deve essere leggero e integrabile. – CRM HubSpot (free) o Pipedrive per pipeline, tag e attività. – Database foglio Google come single source of truth sincronizzato via Zapier/Make. – Calendar Calendly con slot dedicati a EEN/angel club. – Inbox Gmail con etichette “Community”, “EEN”, “Angel” e filtri per follow-up. – Notes Notion per playbook, appunti call e template. Automazioni chiave: – creazione contatto e task quando arriva una risposta DM; – log automatico di email e meeting; – reminder a 48 ore per follow-up; – aggiornamento stage dopo esito call con campi obbligatori (es. next step owner, deadline).

La regola d’oro: ogni contatto deve avere uno stage un owner e un prossimo passo entro una data. Nessun contatto resta “in aria”. I tag separano fonte (Community/EEN/Angel) e tema (partnership, validazione, fundraising), così da misurare l’efficacia per canale e messaggio.

Script di outreach: DM, EEN e angel club

Messaggi brevi, personalizzazione vera, una sola richiesta per volta. – DM community (LinkedIn/Slack): “Ciao [Nome], ho letto il tuo commento su [tema]. Stiamo risolvendo [problema specifico] per [segmento]. Ti va una call di 15’ per capire se c’è allineamento?” – Follow-up 48h: “Ha senso fissare 15’ questa settimana? Se non prioritario ora, posso mandare due righe con risultati e riaggiornarci tra un mese.” – EEN (scheda + email): oggetto “Co-innovazione su [tecnologia] – proposta di call 20’”. Corpo: 3 bullet su problema, soluzione, trazione; call-to-action con due slot precisi. – Angel club oggetto “Deal pre-seed [vertical] con [metrica chiave]”. Corpo: one-liner, why now uso fondi, ask chiaro (es. 250k), link al deck e a Calendly. Sempre chiudere con un next step binario, evitando allegati pesanti e jargon superfluo.

La personalizzazione si ancora a trigger pubblici: post recenti, deals del club, call EEN aperte. Ogni messaggio riporta un benefit concreto per l’interlocutore e una finestra temporale, riducendo l’attrito decisionale.

Routine settimanale replicabile: 5 blocchi da 90 minuti

Una cadenzata costante batte ogni sprint occasionale. La settimana tipo si struttura in cinque blocchi da 90 minuti, più un controllo finale:

Lunedì AM – Prospecting community identificare 30 profili, interagire con 10 thread, inviare 12 DM personalizzati. Obiettivo: 3 call. Martedì AM – EEN pubblicare/aggiornare scheda, inviare 5 proposte mirate, richiedere 2 introduzioni; preparare un brief per ciascun match. Mercoledì PM – Angel outreach selezionare 8 club/syndicate allineati, inviare 6 email, chiedere 2 intro calde; aggiornare pipeline. Giovedì AM – Call & demo concentrare tutte le call della settimana, registrare note, definire next step e inviare recap entro 2 ore. Venerdì AM – Follow-up & content follow-up a T+48h, pubblicare un post insight in community, inviare update mensile agli angel interessati.

Controllo finale di 30 minuti: revisione KPI, pulizia pipeline, pianificazione slot della settimana successiva. Se un blocco non raggiunge il target, raddoppiare il volume o testare una variante di subject line e apertura del messaggio.

Il sistema si chiude con una libreria di template versionata in Notion: per ogni canale, tre varianti di subject e due di corpo; test A/B settimanali; una changelog che collega variazioni a impatti sui KPI. In questo modo la curva di apprendimento resta tracciabile, la coerenza del messaggio si rafforza e il deal flow diventa una routine, non un’eccezione.