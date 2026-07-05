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5 Luglio 2026

Deal flow per startupper: costruire un funnel da community, EEN e angel club che converte

Un metodo operativo per trasformare community, EEN e angel club in un funnel misurabile con KPI, CRM e script pronti all’uso.

· · 5 min
Deal flow per startupper: costruire un funnel da community, EEN e angel club che converte

Per uno startupper, il deal flow non è un’illuminazione improvvisa: è un processo che trasforma relazioni in opportunità verificabili. La differenza la fa la capacità di progettare un funnel che parte dalla community, passa per reti istituzionali come EEN e arriva agli angel club con messaggi coerenti e metriche chiare. Qui prende forma una traccia operativa, pensata per chi vuole ridurre l’incertezza e aumentare la probabilità di risposta.

L’obiettivo è mettere a terra un sistema con KPI di networking, uno stack CRM essenziale e script di outreach multicanale. Ogni componente è collegata a una routine settimanale replicabile, così da alimentare il pipeline in modo costante e misurabile, evitando dispersione su eventi, chat o thread che non portano a un next step concreto.

Funnel di opportunità: community, EEN e angel club

Il funnel si articola in tre livelli. 1) Community gruppi tematici su Slack, Discord, Meetup e LinkedIn creano top-of-funnel. Qui si presidiano problemi, si condividono micro–risorse, si aprono DM mirati. 2) EEN (Enterprise Europe Network) canale mid-funnel per matchmaking B2B, partner tecnologici e bandi; l’obiettivo è generare incontri qualificati e LOI. 3) Angel club deal room curate in cui il messaggio deve essere sintetico e orientato alla tesi di investimento del club. La logica è far avanzare i contatti con milestone misurate e criteri di uscita per ogni fase.

Ogni livello ha un trigger di avanzamento: dalla community si promuove il contatto quando c’è un problema validato o un interesse reciproco; da EEN quando si ottiene un match o una call; dall’angel club quando c’è un intro caldo o un invito a presentare. La coerenza del messaggio e la rapidità di follow-up mantengono il momentum.

KPI di networking: poche metriche, zero vanity

La disciplina viene dai numeri giusti. Questi KPI coprono l’intero percorso: – Community reach nuovi contatti qualificati/settimana (target 10–15). – Conversation rate DM risposte/DM inviati (target 25–35%). – Qualified meetings call fissate/settimana da community (target 3–5). – EEN conversion incontri EEN fissati/schede inviate (target 20%). – Partner intent LOI o PoC avviati/mese (target 1–2). – Angel engagement intro caldi/mese (target 4–6). – Time-to-next-step ore medie tra risposta e proposta di data (target <12h). Evitare vanity metric come like o visualizzazioni: contano solo i passaggi che portano a un next step tracciabile.

Per ogni KPI si definisce un alert: se il conversation rate scende sotto il 20%, rivedere lo script e il targeting; se i meeting settimanali calano, aumentare il volume o cambiare canale; se il time-to-next-step supera la soglia, automatizzare template e reminder.

Stack CRM: strumenti e automazioni essenziali

Lo stack minimo deve essere leggero e integrabile. – CRM HubSpot (free) o Pipedrive per pipeline, tag e attività. – Database foglio Google come single source of truth sincronizzato via Zapier/Make. – Calendar Calendly con slot dedicati a EEN/angel club. – Inbox Gmail con etichette “Community”, “EEN”, “Angel” e filtri per follow-up. – Notes Notion per playbook, appunti call e template. Automazioni chiave: – creazione contatto e task quando arriva una risposta DM; – log automatico di email e meeting; – reminder a 48 ore per follow-up; – aggiornamento stage dopo esito call con campi obbligatori (es. next step owner, deadline).

La regola d’oro: ogni contatto deve avere uno stage un owner e un prossimo passo entro una data. Nessun contatto resta “in aria”. I tag separano fonte (Community/EEN/Angel) e tema (partnership, validazione, fundraising), così da misurare l’efficacia per canale e messaggio.

Script di outreach: DM, EEN e angel club

Messaggi brevi, personalizzazione vera, una sola richiesta per volta. – DM community (LinkedIn/Slack): “Ciao [Nome], ho letto il tuo commento su [tema]. Stiamo risolvendo [problema specifico] per [segmento]. Ti va una call di 15’ per capire se c’è allineamento?” – Follow-up 48h: “Ha senso fissare 15’ questa settimana? Se non prioritario ora, posso mandare due righe con risultati e riaggiornarci tra un mese.” – EEN (scheda + email): oggetto “Co-innovazione su [tecnologia] – proposta di call 20’”. Corpo: 3 bullet su problema, soluzione, trazione; call-to-action con due slot precisi. – Angel club oggetto “Deal pre-seed [vertical] con [metrica chiave]”. Corpo: one-liner, why now uso fondi, ask chiaro (es. 250k), link al deck e a Calendly. Sempre chiudere con un next step binario, evitando allegati pesanti e jargon superfluo.

La personalizzazione si ancora a trigger pubblici: post recenti, deals del club, call EEN aperte. Ogni messaggio riporta un benefit concreto per l’interlocutore e una finestra temporale, riducendo l’attrito decisionale.

Routine settimanale replicabile: 5 blocchi da 90 minuti

Una cadenzata costante batte ogni sprint occasionale. La settimana tipo si struttura in cinque blocchi da 90 minuti, più un controllo finale:

  1. Lunedì AM – Prospecting community identificare 30 profili, interagire con 10 thread, inviare 12 DM personalizzati. Obiettivo: 3 call.
  2. Martedì AM – EEN pubblicare/aggiornare scheda, inviare 5 proposte mirate, richiedere 2 introduzioni; preparare un brief per ciascun match.
  3. Mercoledì PM – Angel outreach selezionare 8 club/syndicate allineati, inviare 6 email, chiedere 2 intro calde; aggiornare pipeline.
  4. Giovedì AM – Call & demo concentrare tutte le call della settimana, registrare note, definire next step e inviare recap entro 2 ore.
  5. Venerdì AM – Follow-up & content follow-up a T+48h, pubblicare un post insight in community, inviare update mensile agli angel interessati.

Controllo finale di 30 minuti: revisione KPI, pulizia pipeline, pianificazione slot della settimana successiva. Se un blocco non raggiunge il target, raddoppiare il volume o testare una variante di subject line e apertura del messaggio.

Il sistema si chiude con una libreria di template versionata in Notion: per ogni canale, tre varianti di subject e due di corpo; test A/B settimanali; una changelog che collega variazioni a impatti sui KPI. In questo modo la curva di apprendimento resta tracciabile, la coerenza del messaggio si rafforza e il deal flow diventa una routine, non un’eccezione.

Autore

Niccolò Conforti

Niccolò Conforti ha seguito il lancio di una startup napoletana in un incontro al Centro Direzionale, sostenendo una linea editoriale pro-innovazione nel settore fintech. Analista fintech, porta un dettaglio biografico: mantiene un registro delle prime pitch a cui ha assistito a Napoli.

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