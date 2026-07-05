Truffa online per biglietti concerto Ultimo: oscurato sito fake

Un sito web falso offriva biglietti per il concerto di Ultimo a Roma, già esauriti da oltre un anno. La Guardia di Finanza ha scoperto la truffa e oscurato il portale

In un’epoca in cui gli eventi musicali di grandi dimensioni attirano migliaia di appassionati, i criminali informatici trovano nuove opportunità per mettere in atto le loro truffe. Recentemente, la Guardia di Finanza ha sventato un tentativo di frode online che mirava a sfruttare l’attesa per il concerto di Ultimo a Roma.

Il concerto in questione, intitolato “La favola per sempre”, era previsto per sabato 4 luglio 2026 nella spianata di Tor Vergata. I biglietti per questo evento erano esauriti già da oltre un anno, ma un sito web falso continuava a offrirli in vendita, attirando l’attenzione di molti fan desiderosi di assistere allo spettacolo.

L’operazione della Guardia di Finanza

Grazie all’attività di monitoraggio e analisi della rete internet condotta dai militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Roma, è stato individuato un sito “esca” che proponeva biglietti inesistenti per il concerto. Questo sito, registrato presso provider esteri, era stato creato con l’unico scopo di ingannare i potenziali acquirenti e rubare i loro dati sensibili.

Il sito truffaldino era stato progettato per apparire come una piattaforma di vendita legittima, ma in RealT à era una trappola virtuale per catturare informazioni bancarie e dati delle carte di credito. I truffatori, probabilmente operanti dall’estero, sfruttavano l’evento musicale per commettere frodi su larga scala.

Il decreto di sequestro preventivo

Le risultanze investigative acquisite hanno permesso di interessare immediatamente l’Autorità giudiziaria che ha disposto un decreto di sequestro preventivo emesso dal Tribunale di Roma. Questo provvedimento ha portato all’oscuramento del sito “clone”, mediante notifica dell’inibizione all’accesso a tutti gli Internet Service Provider italiani.

L’oscuramento del sito è stato un passo cruciale per interrompere le condotte illecite e tutelare i potenziali acquirenti. La Guardia di Finanza ha spiegato che l’operazione fa parte di un più ampio piano di prevenzione e repressione dei delitti contro il patrimonio, spesso realizzati da hacker specializzati nella creazione di siti cloni.

Come funzionava la truffa

Il sito falso richiedeva ai visitatori di inserire i propri dati personali e bancari per completare l’acquisto dei biglietti. Una volta inseriti questi dati, i truffatori potevano utilizzarli per commettere altre frodi, come ad esempio prelievi non autorizzati o acquisti illegittimi.

L’analisi del sito ha rivelato che i criminali informatici utilizzavano tecniche avanzate di ingegneria sociale per convincere gli utenti della legittimità del portale. Tra queste tecniche, vi erano l’uso di loghi e marchi noti, la creazione di pagine web simili a quelle ufficiali e l’invio di email di phishing per indurre gli utenti a visitare il sito truffaldino.

La Guardia di Finanza ha sottolineato l’importanza di essere vigili e diffidenti quando si effettuano acquisti online, soprattutto per eventi di grande richiamo come i concerti di Ultimo. È fondamentale verificare l’autenticità dei siti web e utilizzare solo piattaforme di vendita ufficiali e certificate.

L’operazione di oscuramento del sito truffaldino rappresenta un importante successo nella lotta contro la criminalità informatica. Grazie all’impegno delle forze dell’ordine e all’attenzione degli utenti, è possibile contrastare efficacemente queste forme di frode e proteggere i cittadini da potenziali danni economici.