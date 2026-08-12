Giochi Nazionali Estivi 2026: storie di resilienza e passione

Oltre 3000 atleti con e senza disabilità intellettiva si sono sfidati nei Giochi Nazionali Estivi 2026, dimostrando come lo sport possa essere un potente strumento di inclusione e crescita personale

I Giochi Nazionali Estivi 2026 di Special Olympics hanno trasformato il Friuli Venezia Giulia e il Veneto in un palcoscenico di inclusione e sport. Dal 19 al 24 maggio, località come Lignano SabbiadoroCordovadoPortogruaro e Bibione hanno ospitato oltre 3000 atleti, 650 tecnici e migliaia di volontari, familiari e spettatori.

L’evento, sostenuto dal socio fondatore Coca-Cola ha visto la partecipazione di atleti con e senza disabilità intellettiva in 21 discipline sportive, dall’atletica al badminton, dall’equitazione al rugby. L’obiettivo è chiaro: promuovere l’inclusione e valorizzare il potenziale di ogni individuo.

Lo sport unificato: un campo di uguaglianza

Uno degli aspetti più significativi dei Giochi Nazionali Estivi è lo sport unificato dove atleti di ogni abilità competono fianco a fianco. Questo approccio non solo promuove l’inclusione, ma aiuta anche a sviluppare un senso di comunità e rispetto reciproco.

Le gare di sport unificato non si limitano alla competizione. Esse rappresentano un’opportunità per gli atleti di crescere insieme, imparando a gestire le emozioni, a lavorare in squadra e a sviluppare fiducia nelle proprie capacità. Come afferma un volontario, “Qui è come se fossimo una grande famiglia, un senso di comunità e supporto non affatto scontato”.

Storie di atleti: Demetra Emanuele e Michele Latini

Tra gli atleti che hanno reso i Giochi Nazionali Estivi 2026 così speciali ci sono Demetra Emanuele e Michele Latini due esempi di resilienza e passione.

Demetra Emanuele: l’equitazione come strumento di crescita

Demetra, 31 anni, ha trovato nell’equitazione non solo una passione, ma anche un mezzo per migliorare la propria crescita personale e motoria. Entrata a far parte del Team Special Olympics Italia a 14 anni, ha imparato a controllare meglio il corpo, la postura e l’equilibrio grazie ai benefici del movimento del cavallo.

Oltre allo sport, Demetra è un’educatrice musicale e un’artista. Ha pubblicato un CD e un libro, Disabile a chi? Storie di eccezionale normalità nel quale racconta il suo percorso di vita e invita a superare gli stereotipi legati alla disabilità. La sua filosofia di vita è riassunta nella frase: “La parola disabile nel vocabolario non dovrebbe esistere. Tutti sappiamo fare qualcosa e tutti non sappiamo fare qualcosa”.

Michele Latini: la pallavolo unificata come scuola di vita

Michele, 43 anni, ha trascorso dodici anni nel Movimento Special Olympics Italia dove ha trovato nella pallavolo unificata un ambiente capace di valorizzarne le qualità umane e sportive. Grazie agli allenamenti e alle competizioni, ha affinato la tecnica di gioco e imparato a gestire le emozioni, a lavorare in squadra e a sviluppare una maggiore fiducia nelle proprie capacità.

Fuori dal campo, Michele lavora per un’associazione che si occupa di accompagnare bambini con disabilità fisiche. È anche uno dei volti rappresentativi di Special Olympics Italia, partecipando a campagne come “Il vostro supporto è Real Magic” che sottolinea il legame tra la determinazione personale e il valore dell’incoraggiamento ricevuto lungo il proprio percorso.

Il ruolo dei volontari

Il supporto di Coca-Cola ai Giochi Nazionali Estivi 2026 non si limita allo sponsorizzazione. L’azienda ha coinvolto i propri dipendenti come volontari, offrendo loro l’opportunità di vivere in prima persona l’esperienza inclusiva.

Volontari come Chiara Paterna e Ciro Indolfi hanno condiviso le loro esperienze, sottolineando come l’evento abbia rafforzato il loro impegno verso l’inclusione. Come afferma Indolfi, “Questa per me è la quarta volta. È un’esperienza bellissima: in queste persone così diverse tra loro vedo la concretizzazione dell’inclusione di cui si parla in azienda”.

I Giochi Nazionali Estivi 2026 hanno dimostrato che lo sport può essere un potente strumento di inclusione e crescita personale. Le storie degli atleti e dei volontari raccontano un messaggio chiaro: in un contesto veramente attento alle diversità di tutti, chiunque può coltivare la propria vocazione ed esplorare il proprio potenziale.