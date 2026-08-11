Greg Abel guida Berkshire Hathaway con 4,5 miliardi in buyback e investimenti strategici

Greg Abel, nuovo CEO di Berkshire Hathaway, ha avviato un ambizioso programma di riacquisti azionari per 4,5 miliardi di dollari, riducendo la liquidità del gruppo ma rafforzando la fiducia degli investitori

Greg Abel, il nuovo amministratore delegato di Berkshire Hathaway, ha segnato l’inizio della sua era con una mossa audace: un programma di riacquisto di azioni proprie del valore di 4,5 miliardi di dollari nel secondo trimestre del 2026. Questa strategia, combinata con investimenti mirati in settori chiave, sta ridefinendo il futuro del colosso finanziario fondato da Warren Buffett.

La decisione di Abel di ridurre la liquidità del gruppo, scesa a 365,5 miliardi di dollari, rappresenta un segnale forte agli investitori. Nonostante le aspettative del mercato fossero più elevate, con stime che arrivavano fino a 11 miliardi di dollari, l’importo speso per i buyback è comunque significativo e indica una nuova direzione per Berkshire Hathaway.

Un cambiamento strategico sotto la guida di Abel

Per la prima volta dopo quattordici trimestri consecutivi di vendite nette, Berkshire Hathaway ha acquistato più azioni di quante ne abbia vendute, con un incremento netto di 20 miliardi di dollari. Questo include un investimento di 10 miliardi di dollari in Alphabet, la società madre di Google, annunciato a giugno. Apple rimane comunque la maggiore partecipazione azionaria singola del gruppo, nonostante una riduzione significativa della quota nei trimestri precedenti.

La crescita degli utili operativi, aumentati del 16% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, è stata sostenuta dai guadagni realizzati nei settori energetico, ferroviario e manifatturiero. Berkshire Hathaway Energy ha registrato un aumento del 27% degli utili, mentre la compagnia ferroviaria BNSF ha visto una crescita del 6%. Anche il segmento manifatturiero, servizi e vendita al dettaglio ha contribuito positivamente, con un incremento del 24%.

Le sfide nel settore assicurativo

Nonostante i risultati positivi in altri settori, il settore assicurativo, rappresentato da Geico, ha mostrato debolezze. Gli utili da sottoscrizione sono diminuiti del 13%, passando da 1,99 miliardi nel secondo trimestre 2026 a 1,73 miliardi quest’anno. Anche i proventi da investimenti assicurativi sono calati del 9%, a 3,06 miliardi. Questi dati evidenziano le sfide che Berkshire Hathaway deve affrontare per mantenere la sua posizione di leadership nel mercato assicurativo.

Investimenti e acquisizioni: la visione di Abel

Oltre ai riacquisti azionari, Greg Abel ha guidato Berkshire Hathaway in una serie di investimenti strategici. Tra questi, l’acquisizione del costruttore edile Taylor Morrison per 6,8 miliardi di dollari, completata a luglio. Questi movimenti indicano una strategia di diversificazione e rafforzamento del portafoglio azionario del gruppo.

L’utile netto di Berkshire Hathaway è più che raddoppiato, raggiungendo i 25,667 miliardi di dollari, grazie a un significativo guadagno contabile derivante dalla svalutazione di 3,8 miliardi di dollari registrata lo scorso anno nella sua partecipazione in Kraft Foods. Questo risultato riflette la capacità di Abel di gestire efficacemente le risorse del gruppo e di massimizzare il valore per gli azionisti.

Con un focus su riacquisti azionari, investimenti mirati e una gestione attenta delle risorse, Abel sta dimostrando di essere un leader capace di guidare Berkshire Hathaway verso nuove sfide e opportunità.