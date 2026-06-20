Guardia di Finanza a Foggia: tre giorni di eventi per il 252° anniversario

Foggia diventa il cuore delle celebrazioni per il 252° anniversario della Guardia di Finanza con un villaggio interattivo e una cerimonia ufficiale.

Foggia si prepara a vivere tre giorni intensi di celebrazioni per il 252° anniversario della Guardia di Finanza. Dal 20 al 22 giugno, la Villa Comunale Karol Wojtyla si trasformerà nel Villaggio della Guardia di Finanzaun evento aperto a tutti per scoprire da vicino il lavoro e le specialità del Corpo.

La scelta di Foggia come sede delle celebrazioni non è casuale: la città rappresenta un territorio strategico per la legalità e la crescita del Paese. Questo evento simbolico metterà in luce l’impegno quotidiano delle Fiamme Gialle e la loro vicinanza alla comunità.

Sport e innovazione al centro del Villaggio

Dalle 11 alle 20, il villaggio offrirà un ricco programma di attività pensate per tutte le età. Gli atleti del Centro Sportivo Fiamme Gialle guideranno i visitatori in un percorso interattivo, permettendo di cimentarsi in discipline sportive come tiro con l’arco, scherma, karate, tiro a segno, vela e arrampicata.

Non mancherà l’innovazione tecnologica: grazie a simulatori di realtà aumentatai visitatori potranno sperimentare la conduzione di aeromobili e unità navali della Guardia di Finanza, vivendo in prima persona alcune delle operazioni quotidiane del Corpo.

Musica, salute e dimostrazioni operative

Ogni giorno, la Banda Musicale della Guardia di Finanzache quest’anno festeggia il suo centenario, si esibirà in spettacolari performance musicali. Inoltre, sarà presente un poliambulatorio mobile dove i cittadini potranno usufruire di screening e visite mediche gratuite.

Un momento imperdibile sarà riservato ai più piccoli e alle famiglie: le unità cinofile del Corpo mostreranno il loro prezioso lavoro con due dimostrazioni operative giornaliere. Un’occasione unica per conoscere da vicino il contributo dei colleghi a quattro zampe nelle attività di controllo e contrasto agli illeciti.

La cerimonia ufficiale del 24 giugno

Le celebrazioni raggiungeranno il loro apice il 24 giugnoalle ore 10, presso il Parco Campi Diomedeicon la cerimonia militare per il 252° anniversario della Guardia di Finanza. All’evento parteciperanno numerose autorità civili, militari e religioseoltre a rappresentanze del Corpo.

Questa giornata unirà tradizione, valori e partecipazionetrasformando Foggia in un palcoscenico di grande festa aperta a tutta la comunità. L’ingresso al Villaggio della Guardia di Finanza è libero e senza necessità di prenotazione.