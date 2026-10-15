L'ISIS Einaudi offre due percorsi avanzati per chi vuole coniugare finanza, marketing e sistemi informativi, con sbocchi in azienda, banca e consulenza.

L’Istituto Tecnico Economico Amministrazione Finanza e Marketing nasce per formare giovani capaci di gestire l’intera catena aziendale, dalla programmazione alla valutazione dei risultati. Situato a San Giuseppe Vesuviano (NA) e gestito dall’ISIS Einaudi-Giordano, il corso è strutturato in un biennio comune e due specializzazioni che si distinguono per contenuti e finalità.

AFM – Amministrazione Finanza e Marketing: un curriculum tradizionale

Il percorso AFM si concentra su strumenti di programmazione e controllo di gestione uso di software di contabilità integrata e analisi approfondita dei risultati aziendali. Gli studenti apprendono le funzioni chiave dell’organizzazione, della pianificazione, della finanza e del marketing, sviluppando al contempo una solida conoscenza della normativa civilistica e fiscale.

Materie e carico didattico

Il curriculum comprende 32 ore settimanali suddivise tra Lingua e Letteratura ItalianaIngleseMatematicaDiritto ed EconomiaInformaticaEconomia Aziendale e Scienze Motorie. Le discipline di economia politica e diritto sono introdotte a partire dal terzo anno, garantendo una visione completa del contesto economico-giuridico.

Sbocchi professionali

Al termine del percorso, i diplomati possono accedere a qualsiasi facoltà universitaria, ma le opportunità più frequenti includono ruoli in aziende pubbliche e private filiali bancarie, compagnie assicurative e studi di consulenza finanziaria, contabile e fiscale. La formazione pratica, supportata da laboratori informatici, favorisce l’inserimento diretto nel mondo del lavoro.

SIA – Sistemi Informativi Aziendali: la specializzazione digitale

Il profilo SIA è pensato per chi desidera gestire i sistemi informativi aziendali scegliere e adattare software gestionali e sviluppare nuove procedure operative. Particolare attenzione è riservata alla sicurezza informatica all’archiviazione in rete e alla comunicazione digitale.

Accesso serale per adulti

Una caratteristica distintiva del SIA è la possibilità di seguirlo anche in modalità serale aperta a studenti adulti che vogliono riqualificarsi o integrare le proprie competenze con le nuove esigenze del mercato.

Competenze tecnologiche e opportunità di lavoro

Gli alunni acquisiscono padronanza di software applicativi di strumenti per la gestione integrata di amministrazione, finanza e marketing, e di tecnologie emergenti per l’innovazione organizzativa. I riferimenti occupazionali spaziano dalle società IT alle funzioni operative di grandi imprese, fino alle consulenze specializzate in sistemi informativi.

Per accedere a entrambi i percorsi è necessario il diploma di licenza media. L’orario delle lezioni segue il calendario scolastico vigente, garantendo un equilibrio tra studio teorico e attività pratiche.