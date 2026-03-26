Ipotesi di occupazione di Kharg Island e implicazioni per lo Stretto di Hormuz

Il confronto nello spazio del Golfo Persico ha assunto una dimensione sempre più concreta, con proposte che vanno dall’uso della forza per occupare Kharg Island a piani per scortare le petroliere attraverso lo Stretto di Hormuz.

In parallelo, attacchi con droni e missili hanno colpito infrastrutture civili come l’aeroporto internazionale di Dubai, provocando la sospensione temporanea dei voli e un’impennata dei mercati energetici: il Brent si è mosso nell’intorno dei 105-109 dollari al barile.

Le opzioni sul tavolo della Casa Bianca spaziano da un’azione chirurgica mirata a colpire impianti militari a una più ambiziosa occupazione o blocco di Kharg. Il dibattito coinvolge considerazioni giuridiche, rischi operativi e ricadute economiche globali, mentre alleanze internazionali e partner regionali reagiscono con prudenza o rifiuto.

Le proposte operative e i relativi rischi

Tra le ipotesi discusse figura l’occupazione di Kharg Island, nodo cruciale per l’export petrolifero iraniano. Sul piano operativo, prendere il controllo dell’isola significherebbe entrare in una fascia di mare altamente contestata e esporsi a controffensive locali. Alternative meno invasive contemplano un blocco navale o l’escort delle navi mercantili con gruppi di superficie: entrambe le soluzioni richiedono coordinamento internazionale e comportano il rischio di escalation.

Costi militari e legali

Il coinvolgimento di forze terrestri e navali impone valutazioni legali: il Pentagono ha già consultato i suoi giuristi su possibili operazioni. Una manovra di occupazione richiederebbe un’intensa attività di degradazione preventiva delle capacità avversarie e un piano di occupazione e logistica per sostenere truppe sull’isola. Esperti militari avvertono che i benefici strategici non cancellerebbero i rischi sul terreno né la difficoltà di controllare la produzione petrolifera dall’altra parte della costa.

Reazioni internazionali e dinamiche regionali

Il presidente ha sollecitato alleati e paesi importatori di greggio a inviare navi per proteggere il traffico nello Stretto di Hormuz, chiedendo in particolare la partecipazione di circa sette stati. Alcuni partner, come l’Australia, hanno escluso l’invio di unità navali offensive, preferendo fornire supporto logistico o difensivo come aerei di sorveglianza. La riluttanza di alleati ha alimentato critiche pubbliche sulla solidarietà occidentale.

Pressione politica e narrativa pubblica

Sul piano comunicativo, il presidente ha attaccato alleati che non si sono mostrati pronti a intervenire, mentre figure istituzionali e parlamentari hanno segnalato l’esistenza di piani alternativi. Allo stesso tempo, la regione registra intensi scambi di missili e droni: l’Arabia Saudita ha riferito di aver intercettato decine di velivoli lanciati contro obiettivi interni, e gli Emirati Arabi Uniti hanno gestito ripercussioni al traffico aereo dopo che un drone ha colpito un serbatoio di carburante a Dubai.

Impatto economico e umanitario

La tensione si riflette immediatamente sui mercati: il prezzo del petrolio è salito e le borse mostrano segni di nervosismo. Un blocco prolungato del traffico nello Stretto di Hormuz influenzerebbe forniture e costi energetici globali, con ricadute su inflazione e crescita. Nel frattempo, il bilancio umano della fase di conflitto è pesante: sono segnalati oltre 2.000 civili morti in Iran, più di 800 vittime in Libano e decine di soldati statunitensi caduti.

Le azioni militari e le decisioni politiche avranno effetti di lungo periodo sulla stabilità regionale, sui flussi energetici e sulle catene di approvvigionamento. Qualsiasi mossa su Kharg o nello Stretto richiede quindi una valutazione che contempli non solo l’impatto immediato ma anche le conseguenze diplomatiche e il potenziale di escalation.

Scenari possibili e alternative strategiche

Tra le alternative praticabili c’è l’adozione di un modello più limitato: scorte navali per le petroliere, operazioni di interdizione mirate e sforzi diplomatici per spingere grandi importatori a mediare. Alcuni analisti richiamano la possibilità di un blocco in acque più aperte, come l’Arabian Sea, seguendo un’impostazione del tipo ‘Open For All or Closed To All’ proposta da osservatori esterni. Questa opzione ridurrebbe il rischio di scontri a ridosso della costa iraniana ma richiederebbe ampia cooperazione internazionale.

In conclusione, le scelte sul tavolo bilanciano efficacia tattica e costi strategici: l’occupazione di Kharg potrebbe interrompere temporaneamente alcune esportazioni, ma non rappresenta una soluzione definitiva senza un’ampia convergenza diplomatica e operativa. Il mondo osserva con attenzione, conscio che le prossime mosse determineranno il prezzo del petrolio e il grado di instabilità nella regione.