Scopri il UniBa Job Day Economia, l'evento che collega studenti, aziende e opportunità di stage in un pomeriggio a Bari

Il UniBa Job Day Economia rappresenta la più grande occasione dell’anno per chi studia economia, management e finanza presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. Programmaticamente fissato per martedì 13 ottobre 2026, l’evento si svolge dalle 9:00 alle 16:00 nel Campus di Economia in Largo Abbazia Santa Scolastica 53, offrendo una giornata interamente dedicata al contatto diretto tra studenti, neolaureati e rappresentanti aziendali.

Per gli iscritti ai corsi del Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell’Impresa (DEMDI) e del Dipartimento di Economia e Finanza (DIEF) la manifestazione costituisce un ponte tra il mondo accademico e quello professionale, facilitando l’incontro con recruiter di realtà nazionali e internazionali, la consegna di curriculum e la scoperta di percorsi di carriera concreti.

Data, sede e pubblico di riferimento

Il 13 ottobre 2026 è la data segnata sul calendario di tutti gli studenti di economia di Bari. La location, il Campus di Economia è facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici e dispone di ampi spazi per stand aziendali, sale per colloqui e aree dedicate ai workshop. L’evento è aperto a studentesse, studenti, laureate e laureati dei due dipartimenti menzionati, garantendo così una ampia copertura di profili formativi, dal primo anno fino al dottorato.

La partecipazione è gratuita, ma è necessario registrarsi preventivamente sulla piattaforma Portiamo Valore accessibile con le credenziali Esse3. Attraverso il portale è possibile visualizzare l’elenco aggiornato delle aziende, filtrare le opportunità per settore o tipologia di contratto e inviare direttamente il proprio CV alle posizioni di interesse.

Procedura di candidatura e servizi di supporto

Piattaforma Portiamo Valore e credenziali Esse3

Una volta effettuato il login con Esse3 gli utenti possono consultare le offerte di lavoro, stage e tirocini pubblicate dalle aziende partecipanti. Il sistema consente di personalizzare la ricerca in base a parole chiave, livello di studio e area geografica, semplificando il processo di candidatura. Inoltre, è possibile monitorare lo stato delle proprie domande e ricevere notifiche in tempo reale su eventuali colloqui fissati.

Desk informativo, CV check e laboratori pratici

L’Agenzia per il Placement UniBa allestisce un desk informativo dove gli studenti possono ricevere consigli su come ottimizzare il proprio profilo professionale. Durante l’intera giornata sono previsti momenti di CV check in cui esperti del placement revisionano i curriculum, suggerendo miglioramenti di forma e contenuto. Parallelamente, piccoli laboratori pratici guidano i partecipanti nella stesura di lettere di presentazione efficaci e nella preparazione per i colloqui.

Aziende partecipanti e opportunità internazionali

SITA Sud: focus su mobilità e trasporto pubblico

Tra le realtà presenti spicca SITA Sud azienda leader nella gestione della mobilità e del trasporto pubblico nella regione. Il suo stand è dedicato alla presentazione di progetti innovativi, tirocini e posizioni a tempo determinato rivolte a laureati in economia e gestione aziendale. Gli studenti hanno l’opportunità di confrontarsi con i manager di SITA Sud, approfondire le competenze richieste dal settore e valutare percorsi di carriera orientati alla sostenibilità e all’efficienza dei trasporti.

Eurodesk, rete EURES e programmi di mobilità europea

Il Centro Eurodesk di Bari partecipa attivamente all’evento, promuovendo le opportunità di lavoro e stage in Europa attraverso la rete EURES e il programma EURES TMS. Grazie a questa collaborazione, gli studenti possono accedere a offerte internazionali, ricevere informazioni su mobilità professionale e beneficiare di consulenze personalizzate per candidarsi a posizioni all’estero. L’interazione con Eurodesk arricchisce ulteriormente il valore dell’evento, aprendo le porte a percorsi formativi e professionali oltre i confini nazionali.

Tra la varietà di aziende presenti, i servizi di supporto al curriculum e le possibilità di mobilità europea, la giornata del 13 ottobre promette di trasformare aspirazioni accademiche in concrete opportunità lavorative.