Partecipa al Job Orientation Day e scopri come avvicinarti al mondo del lavoro con incontri diretti a imprese e progetti per giovani talenti.

Per facilitare il matching tra le richieste del mercato e le aspirazioni di studenti e neolaureati, la Scuola di Management ed Economia organizza una serie di momenti di confronto tra aziende e talenti emergenti. Questi appuntamenti permettono di esplorare le peculiarità delle diverse aree operative e di capire dove potrebbe evolversi la propria carriera futura, senza la rigidità di un colloquio tradizionale.

In un contesto più rilassato rispetto a una classica selezione, i partecipanti hanno la possibilità di dialogare direttamente con manager di settore, ricevere consigli pratici e sperimentare il primo approccio al mondo del lavoro. L’iniziativa si inserisce anche in un più ampio panorama di attività formative, concorsi e bandi dedicati a giovani economisti.

Il Job Orientation Day della SME: data, sede e obiettivi

L’evento, denominato Job Orientation Day si svolgerà il 22 ottobre 2026, nel pomeriggio, presso l’edificio storico della Scuola di Management ed Economia (Via Unione Sovietica 218/bis, Torino). Dalle ore 14:00 alle 19:00, gli spazi al piano terra e al seminterrato saranno dedicati a incontri faccia a faccia tra candidati e responsabili aziendali, con la possibilità di consegnare direttamente il proprio curriculum vitae.

Programma della giornata

Nel periodo compreso tra le 14:30 e le 18:00, le aule “F. Reviglio” e “Varsavia” ospiteranno una serie di presentazioni aziendali, durante le quali le imprese illustreranno i propri progetti, le opportunità di inserimento e le skill più ricercate. Gli studenti potranno così raccogliere informazioni dettagliate e porre domande mirate.

Le aziende partecipanti: speed interview e presentazioni

Numerose realtà nazionali e internazionali hanno confermato la loro presenza, offrendo ai giovani la possibilità di sostenere speed interview rapide e di presentare il proprio profilo professionale in pochi minuti. Tra le aziende confermate figurano realtà del settore consulenza, finanziario, moda e tecnologia, che raccoglieranno i CV direttamente nei propri stand.

Esempi di realtà coinvolte

Tra i nomi più noti spiccano Accenture, Deloitte & Touche, KPMG, Poste Italiane e Valeo. Ogni azienda avrà una postazione dedicata dove i candidati potranno scambiare due parole con i recruiter, ricevere feedback immediati e capire rapidamente se il proprio profilo è in linea con le esigenze del mercato.

Iscrizione, costi e consigli per i partecipanti

La partecipazione è gratuita ma è obbligatoria la prenotazione tramite il form online, accessibile con le credenziali SCU dell’Ateneo. La scadenza per l’iscrizione è fissata al 21 ottobre 2026; superata tale data, l’accesso non sarà garantito. È consigliabile preparare una versione aggiornata del CV, impostare un breve elevator pitch e indossare un abbigliamento professionale ma confortevole, visto il contesto informale dell’incontro.

Oltre al contatto diretto con le imprese, l’Ufficio OTP della SME offre supporto per chiarimenti e informazioni aggiuntive: è possibile aprire un ticket selezionando il Polo di Management ed Economia e la sotto-categoria “tirocinio”. Questo canale è pensato per agevolare gli studenti nella preparazione di domande, nella gestione di eventuali difficoltà tecniche e nella scelta dei percorsi più adatti al proprio profilo.