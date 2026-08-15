Manutenzione reti idriche: i piani dei comuni per prevenire allagamenti e dissesti

I comuni italiani rafforzano le infrastrutture idriche con investimenti significativi. Ponte San Nicolò ha raddoppiato i fondi per la manutenzione, Mercato San Severino avvia progetti da 4,8 milioni di euro, mentre Capoliveri potenzia le caditoie in vista del maltempo.

In un contesto di cambiamenti climatici sempre più evidenti, i comuni italiani stanno intensificando gli sforzi per migliorare la resilienza delle infrastrutture idriche. Tre esempi recenti mostrano come l’attenzione alla manutenzione preventiva stia diventando una priorità per amministrazioni locali di diverse dimensioni.

Dalla pulizia delle condotte alla realizzazione di opere strutturali i progetti in corso mirano a ridurre il rischio idrogeologico e garantire un deflusso efficiente delle acque meteoriche. Vediamo nel dettaglio le iniziative in atto a Ponte San Nicolò, Mercato San Severino e Capoliveri.

Ponte San Nicolò: 23.340 euro per la manutenzione delle reti idriche

L’amministrazione comunale di Ponte San Nicolò ha stanziato ulteriori risorse per la manutenzione della rete di drenaggio delle acque meteoriche. A seguito di una variazione di bilancio approvata a luglio, sono stati resi disponibili 15.000 euro aggiuntivi, che si sommano ai 8.400 euro già investiti all’inizio del 2026. Il totale delle risorse impegnate quest’anno ammonta a 23.340 euro più del doppio rispetto ai 11.500 euro del 2026.

«Abbiamo voluto rafforzare concretamente questo capitolo di spesa – ha spiegato il vicesindaco e assessore all’Ambiente Leonardo Volpin – perché riteniamo importante affiancare agli interventi sulle criticità una sempre maggiore attenzione alla manutenzione e alla prevenzione». Gli interventi previsti includono la pulizia delle condotte dei pozzetti e delle caditoie stradali con particolare attenzione alle aree più fragili del territorio.

Il sindaco Gabriele De Boni ha sottolineato l’importanza di programmare interventi quotidiani che, pur non essendo sempre visibili, incidono significativamente sulla qualità e l’efficienza del territorio. Gli interventi saranno effettuati sulla base delle necessità riscontrate, con un focus particolare sulle zone più vulnerabili.

Mercato San Severino: 4,8 milioni di euro per la difesa del suolo

Mercato San Severino ha approvato due progetti strategici per la mitigazione del rischio idrogeologico e la regimentazione delle acque con un investimento complessivo di 4,8 milioni di euro. I progetti, frutto di un accordo con il Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno riguardano la strada di collegamento Cerrelle-Ciorani e il Vallone Breccia d’Acqua nella frazione di Spiano.

«Da tempo abbiamo fatto una scelta di campo netta, che è quella della pianificazione e della prevenzione – ha dichiarato il sindaco Antonio Somma – oggi i territori non hanno bisogno di rattoppi e di interventi emergenziali, ma di costruire una maggiore resilienza del territorio di fronte agli eventi climatici estremi».

Il primo progetto prevede la riqualificazione della strada Cerrelle-Ciorani con la realizzazione di una rete di convogliamento sotterraneo e vasche di raccolta per gestire il deflusso delle acque meteoriche. Il secondo intervento si concentra sul consolidamento dei versanti nel Vallone Breccia d’Acqua, con l’impiego di tecniche di bioingegneria e la realizzazione di muri di sostegno in pietra naturale.

«Questi progetti rappresentano un nuovo impegno mantenuto della nostra azione amministrativa finalizzata alla tutela del suolo in un’area che richiede interventi strutturali mirati per prevenire fenomeni di dissesto – ha aggiunto il sindaco Somma – La strada di collegamento Cerrelle-Ciorani necessita di una riqualificazione che affronti alla radice le vulnerabilità idrauliche e geomorfologiche».

Capoliveri: manutenzione delle caditoie in vista del maltempo

In vista del peggioramento delle condizioni meteo il comune di Capoliveri ha intensificato le attività di manutenzione preventiva delle caditoie e delle griglie di drenaggio. Tra gli interventi principali, l’installazione di una nuova griglia potenziata in via Palestro, mirata ad aumentare la portata di raccolta delle acque meteoriche e a ridurre il rischio di allagamenti nell’area.

L’Ufficio Territorio del comune sta lavorando senza sosta per garantire che le infrastrutture idriche siano pronte ad affrontare le precipitazioni intense. La manutenzione delle caditoie e delle griglie di drenaggio è un elemento chiave per mantenere efficiente il sistema di raccolta delle acque, soprattutto in un contesto di cambiamenti climatici che rendono gli eventi meteorologici sempre più imprevedibili.

«La pulizia di caditoie, pozzetti e condotte è una delle attività che contribuiscono a mantenere efficiente il sistema di raccolta e deflusso delle acque meteoriche – ha spiegato il vicesindaco Volpin – Sappiamo che di fronte a fenomeni meteorologici particolarmente intensi entrano in gioco numerosi fattori e che questi interventi, da soli, non possono eliminare ogni possibile criticità. Il nostro compito è però fare tutto ciò che è nelle possibilità del Comune per garantire una manutenzione attenta e costante delle infrastrutture presenti sul territorio».