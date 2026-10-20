Le borse europee si sono stabilizzate dopo le prime perdite, spinta da notizie geopolitiche e da un ritorno al rialzo di energia e bancari.

Nel pomeriggio di 20 ottobre 2026 le contrattazioni sui mercati finanziari hanno mostrato un netto cambiamento di tono: i primi momenti di vendita sono stati in gran parte cancellati, lasciando spazio a una più dolce liquidità. La speranza di un nuovo dialogo diplomatico, alimentata da rumors su una possibile mediazione tra Qatar, Pakistan e le parti coinvolte in Iran, ha contribuito a ridurre la pressione geopolitica che aveva gravato sui prezzi delle materie prime.

Ritrovata stabilità sui mercati europei

Il Stoxx Europe 600 ha chiuso la sessione con una lieve contrazione dello 0,1% dopo aver eliminato le perdite registrate nella prima parte della giornata. Tra i principali centri di scambio, Milano si è fermata a -0,03% Francoforte a -0,06% Parigi a -0,38% e Londra a -0,29%. Al contrario, la borsa spagnola di Madrid ha registrato una crescita dello 0,37% segnale di un differenziale di reazione tra i vari mercati.

Piazza Affari: i leader di oggi e la rotazione dei settori

Energia e banca in evidenza

Il comparto energetico ha guidato il rialzo del FTSE MIB: Enel è salita del 2%Italgas del 2,05% e Snam dello 0,79%. Queste performance riflettono sia la ripresa della domanda di elettricità sia le prospettive di stabilità nei prezzi del gas, favorendo gli investitori attenti a settori considerati difensivi.

Titoli in forte calo

Al controtendenza, Saipem ha subito la peggiore performance della giornata, scivolando del -4,28%. Il calo è stato accentuato da preoccupazioni legate agli utili del comparto ingegneristico e a una più lenta ripresa dei progetti internazionali. Inoltre, l’azionista Technoprobe ha chiuso a -2,98% e Prysmian a -2,61% indicando una pressione più ampia sui titoli industriali.

Rotazione settoriale: addio all’IA

Gli analisti hanno osservato una rotazione settoriale decisiva: gli investitori hanno lasciato da parte le azioni legate all’intelligenza artificiale per concentrarsi su settori più stabili, come quello energetico e bancario. Questa dinamica ha provocato una flessione del comparto tecnologico, con molte aziende del settore che hanno chiuso in territorio negativo.

Nel frattempo, le performance più luminose sono state registrate da Inwit che ha guadagnato +2,3% grazie alla crescente domanda di infrastrutture per le telecomunicazioni, e da Amplifon in rialzo del +2,23% grazie ai risultati positivi nel segmento dei dispositivi acustici.

Un elemento di fondo è stato il calo dei prezzi del petrolio con il Light Sweet Crude Oil in ribasso dell’1,09% a 97,47 dollari per barile. La diminuzione dei costi energetici ha alleviato le preoccupazioni riguardo ai margini di profitto delle imprese e al potere d’acquisto dei consumatori, contribuendo al miglioramento del sentiment di mercato.

Infine, la stagione degli utili è ormai alle porte: le società quotate stanno per pubblicare i risultati dei prossimi mesi, offrendo agli investitori l’opportunità di valutare la resilienza dei bilanci in un contesto ancora caratterizzato da incertezze geopolitiche e dalla volatilità delle materie prime.