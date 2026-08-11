Nvidia e i colossi finanziari lanciano un piano da 500 miliardi per l’intelligenza artificiale

Nvidia ha stretto un'alleanza con i maggiori gruppi finanziari per raccogliere 500 miliardi di dollari destinati allo sviluppo delle infrastrutture per l'intelligenza artificiale.

Nvidia, il gigante dei semiconduttori, sta lavorando con alcuni dei più grandi gruppi finanziari del mondo per mettere a punto un piano di finanziamento da 500 miliardi di dollari. L’obiettivo è sostenere lo sviluppo delle infrastrutture necessarie per l’intelligenza artificiale.

Questa iniziativa vede coinvolti colossi come Apollo GlobalBlackstoneBlackRockBrookfield Asset ManagementGoldman Sachs e KKR. La partnership sottolinea l’impegno crescente di Nvidia nel raccogliere capitali sia per sé stessa che per i propri clienti.

Un nuovo paradigma per il finanziamento dell’AI

Il piano di finanziamento mira a trattare le infrastrutture di calcolo per l’AI come asset, simili a beni immobili commerciali o autostrade a pedaggio. Questo approccio innovativo potrebbe rivoluzionare il modo in cui vengono finanziate le infrastrutture tecnologiche.

Jensen Huang, CEO di Nvidia, ha dichiarato che i chip dell’azienda sono diventati asset investibili in grado di generare ricavi e con una vita utile lunga. Huang ha sottolineato che i chip Nvidia sono ampiamente adottati e trasferibili tra diversi clienti, il che li rende affidabili per i finanziatori.

Il ruolo dei fondi di investimento

I fondi di investimento coinvolti hanno espresso grande entusiasmo per questa iniziativa. Larry Fink, CEO di BlackRock, ha paragonato questo progetto alla creazione delle obbligazioni garantite da mutui negli anni ’70. Jon Gray di Blackstone ha affermato che il calcolo AI sarà visto come una classe di asset finanziabili simile alle ipoteche sugli immobili.

David Solomon di Goldman Sachs ha dichiarato che questa iniziativa riflette la fiducia nella leadership di Nvidia e rappresenta un’opportunità unica per creare un mercato per il credito supportato dal calcolo Nvidia.

Le sfide e le opportunità

Nonostante l’entusiasmo, ci sono anche delle preoccupazioni. Alcuni analisti si chiedono se i chip AI possano mantenere il loro valore con l’avvento di nuove generazioni di hardware. Inoltre, l’enorme investimento richiesto per le infrastrutture AI potrebbe mettere sotto pressione i flussi di cassa delle grandi aziende tecnologiche.

Tuttavia, la domanda di AI è in forte crescita, con un aumento di sette volte dell’uso tra le aziende del portafoglio Blackstone solo quest’anno. Questo suggerisce che il mercato è pronto per un investimento di questa portata.

Il piano di finanziamento di Nvidia rappresenta un passo significativo verso la creazione di un ecosistema finanziario dedicato all’AI. Con il supporto dei più grandi fondi di investimento del mondo, Nvidia è ben posizionata per guidare questa rivoluzione tecnologica.