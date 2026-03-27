Open day Economia: tutto quello che devi sapere su programma, iscrizione e corsi correlati

Se stai valutando il Corso di Laurea Triennale in Economia, partecipare a un open day può fare la differenza nella tua scelta.

L’incontro è pensato per offrire informazioni chiare sul percorso formativo, le modalità didattiche e gli sbocchi professionali, permettendo di confrontarsi direttamente con chi coordina il corso e con studenti più avanzati. Durante la giornata è possibile porre domande, ricevere chiarimenti e ascoltare testimonianze concrete che aiutano a comprendere come si articola la vita universitaria e quali competenze si sviluppano.

Il prossimo appuntamento è confermato per il 20 marzo 2026 ore 15.00 presso l’Aula Magna del Dipartimento di Economia e Management, via Voltapaletto 11. L’evento si svolge esclusivamente in presenza e per partecipare è necessario compilare il modulo di iscrizione disponibile online, preferibilmente entro il 16 marzo 2026. L’iniziativa è aperta a studentesse e studenti delle scuole superiori, a genitori e a docenti interessati a conoscere nel dettaglio il corso.

Perché partecipare all’open day

Prendere parte a un open day significa ottenere informazioni pratiche sull’organizzazione didattica, sul piano degli studi e sui possibili sbocchi occupazionali. La presenza della Delegata all’Orientamento e delle Manager Didattiche permette di chiarire aspetti amministrativi e logistici, mentre gli interventi degli studenti senior offrono una visione diretta della vita accademica. Questo tipo di incontro è anche un’opportunità per valutare le metodologie di insegnamento, come lezioni frontali, laboratori e stage, e per capire come il corso prepara a ruoli professionali nel mondo della consulenza, dell’impresa e della pubblica amministrazione.

Programma e ospiti

Il programma prevede la presentazione del percorso di formazione, una panoramica sugli sbocchi professionali e informazioni pratiche sull’organizzazione della didattica. Tra gli interventi è prevista la partecipazione della dott.ssa Claudia Mazzali, Product Sustainability Specialist presso Stone Island (Gruppo Moncler), che racconterà la propria esperienza aziendale e il percorso formativo svolto all’Unife. La presenza di professionisti esterni arricchisce la discussione mostrando connessioni tra formazione universitaria e mercato del lavoro, oltre a esempi concreti di carriere possibili dopo la laurea.

Come iscriversi e informazioni pratiche

Per partecipare è obbligatorio compilare il modulo di iscrizione entro la data indicata; l’accesso è riservato ai registrati e l’evento si svolge solo in presenza. L’iniziativa è pensata per studenti, famiglie e insegnanti che desiderano informazioni complete sul corso: dal piano degli studi alle modalità di valutazione, fino alle opportunità di tirocinio e scambi internazionali. È consigliabile presentarsi con domande mirate, per sfruttare al meglio i momenti di confronto con docenti e staff orientamento.

Logistica e suggerimenti per la partecipazione

L’Aula Magna del Dipartimento di Economia e Management, in via Voltapaletto 11, ospiterà l’incontro il pomeriggio del 20 marzo 2026: si suggerisce di arrivare in anticipo per completare le operazioni di registrazione e trovare posto. Porta con te dispense o appunti se vuoi prendere nota, e considera la possibilità di fare domande su piani di studio specifici, riconoscimento crediti o opportunità di tirocinio. Ricorda che l’orientamento è un momento utile non solo per raccogliere informazioni, ma anche per iniziare a costruire la tua rete di contatti accademici e professionali.

Offerta formativa complementare e risorse online

Oltre agli incontri in presenza, esistono percorsi formativi online di valore per chi si avvicina allo studio dell’italiano o vuole aggiornarsi professionalmente. Tra questi si segnalano i corsi per le certificazioni Cedils, Ditals e Dils-PG, pensati per la didattica dell’italiano L2. I corsi online sono pratici e intuitivi, ideali per la preparazione agli esami e per l’aggiornamento; è possibile richiedere un accesso dimostrativo per familiarizzare con l’ambiente di apprendimento prima dell’iscrizione. Alcune offerte prevedono inoltre formule di pagamento flessibili, ad esempio la possibilità di iniziare subito e pagare in più rate.

Infine, è utile ricordare ricorrenze culturali che valorizzano lo studio della lingua: il Dantedì, istituito nel 2026 e celebrato il 25 marzo, nasce da un’idea del giornalista Paolo Di Stefano ed è un’occasione per promuovere la conoscenza della produzione dantesca e la sua rilevanza nell’insegnamento. Questi eventi e risorse arricchiscono il percorso formativo, offrendo spunti per laboratori, approfondimenti e attività didattiche che completano l’offerta del corso di studi.