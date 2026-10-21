Il gas naturale europeo registra un rialzo del 1,8% toccando 86,6 euro/MWh al TTF di Amsterdam, alimentato dalle tensioni nello Stretto di Hormuz.

Il mercato del gas naturale in Europa ha evidenziato un nuovo incremento, con i contratti riferiti al TTF di Amsterdam che hanno chiuso la giornata a 86,6 euro per megawattora, segnando una crescita del +1,8%. L’aumento si è verificato nonostante i flussi di approvvigionamento siano ancora considerati consistenti, ma la persistenza di tensioni geopolitiche nella regione del Stretto di Hormuz ha mantenuto gli operatori vigili sul rischio di interruzioni improvvise.

Andamento dei prezzi al TTF di Amsterdam

Il Title Transfer Facility (TTF) è l’hub più rilevante per la formazione del prezzo del gas in Europa; le sue quotazioni fungono da termometro per l’intero mercato continentale. Nella seduta di chiusura, il valore di riferimento è salito a 86,6 euro/MWh, evidenziando come le aspettative di mercato si siano orientate verso un premio di rischio più elevato. Questo movimento rende più costosi gli acquisti di gas per le utilities, con ripercussioni su tutta la catena di fornitura, dal produttore finale al consumatore domestico.

Confronto con le quotazioni precedenti

Nel corso delle ultime settimane, il prezzo del gas si era mantenuto stabile intorno ai 85 euro/MWh. Il recente balzo di +1,8% rappresenta Gli operatori di mercato hanno già iniziato a ricalibrare i loro portafogli, aumentando le coperture a termine per mitigare l’esposizione a futuri shock di prezzo. La fluttuazione, seppur moderata in termini percentuali, si traduce in un impatto economico concreto per le imprese che dipendono dal gas per la produzione di energia e di calore.

Il ruolo delle tensioni nello Stretto di Hormuz

Lo Stretto di Hormuz rimane una delle vie marittime più sensibili per il trasporto globale di energia, canalizzando una quota rilevante dei flussi di gas naturale liquefatto (GNL) e di petrolio. Gli attacchi recenti nella zona hanno risvegliato timori di interruzioni, facendo sì che gli operatori aggiungano un premio di rischio alle contrattazioni. Anche se le autorità hanno confermato che i flussi rimangono ancora consistenti, la semplice percezione di vulnerabilità è sufficiente a spingere gli investitori verso contratti più costosi.

Possibili scenari di evoluzione

Se le ostilità dovessero intensificarsi, un blocco parziale o totale del traffico marittimo attraverso Hormuz potrebbe determinare una brusca riduzione dell’offerta di GNL, facendo lievitare ulteriormente i prezzi al TTF. Al contrario, un ritorno a condizioni più stabili ridurrebbe il premio di rischio, favorendo una stabilizzazione dei prezzi. Gli analisti monitorano quotidianamente gli sviluppi militari e diplomativi nella regione, poiché ogni variazione può modificare rapidamente le dinamiche di mercato.

Implicazioni per i consumatori europei

Un prezzo più elevato del gas si traduce in costi aggiuntivi per le imprese energetiche, che a loro volta trasferiscono parte dell’onere ai consumatori finali, sia domestici sia industriali. Le bollette energetiche potrebbero vedere un lieve aumento nei prossimi mesi, soprattutto per le famiglie che dipendono da impianti a gas per il riscaldamento. Le autorità nazionali stanno valutando misure temporanee per attenuare l’impatto, ma la volatilità dei mercati rende complessa la definizione di interventi efficaci a breve termine.