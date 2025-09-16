Rafael Narvaez assume la direzione di Glovo Italia: un passo strategico per la crescita

Rafael Narvaez è stato ufficialmente nominato General Manager di Glovo Italia, a partire dal 1 settembre 2025.

Questa nomina si inserisce in una strategia più ampia dell’azienda, mirata a rafforzare la propria posizione nel mercato italiano e nel Sud-Est Europa. Narvaez succede a Joaquín Vázquez, che assumerà un nuovo ruolo internazionale all’interno di Glovo, come Regional General Manager per l’area Italia e Sud-Est Europa.

Il percorso di Rafael Narvaez in Glovo

Rafael Narvaez porta con sé un’esperienza consolidata all’interno di Glovo, avendo ricoperto ruoli significativi. Prima di diventare General Manager, ha svolto il ruolo di Direttore Commerciale dal settembre 2024, gestendo con successo il P&L dell’azienda e generando una crescita considerevole. La sua carriera in Glovo è caratterizzata da risultati tangibili, come l’espansione della presenza dell’azienda in oltre 800 città italiane, aumentando la copertura della popolazione dal 28% al 68% durante il suo incarico come Associate Director di Espansione dal febbraio 2021 al settembre 2022.

Successivamente, ha assunto il ruolo di Director, General Manager Regions & Centre-South Italy, dimostrando abilità nel formare team di successo e nel creare alleanze strategiche con ristoranti, posizionando Glovo come leader di mercato in diverse aree. Prima della sua avventura in Glovo, Narvaez ha lavorato in Airbus, dove ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità per quasi un decennio.

Le dichiarazioni di Narvaez e la visione per il futuro

In merito alla sua nomina, Rafael Narvaez ha dichiarato: “Glovo Italia rappresenta un terreno fertile per innovazione e crescita. È un mercato che ci chiede di spingerci sempre oltre e questa è la sfida che mi entusiasma di più.” Narvaez ha espresso la sua determinazione nel mantenere la leadership di Glovo, puntando a continuare l’innovazione e a migliorare le partnership esistenti. La sua visione è chiara: superare le aspettative degli utenti e dei partner attraverso un servizio sempre più efficiente.

La nomina di Narvaez non è solo un cambiamento di leadership, ma riflette anche l’impegno di Glovo nel promuovere talenti interni e nella strategia di crescita a lungo termine. Con lui al timone, l’azienda si prepara ad affrontare le sfide del mercato con una nuova prospettiva.

Riorganizzazione strategica in Glovo

Oltre alla nomina di Rafael Narvaez, Glovo ha annunciato una significativa riorganizzazione delle proprie aree geografiche, volta a semplificare la struttura operativa. A partire da settembre 2025, l’Italia e il Sud-Est Europa saranno uniti in una nuova regione, composta da 8 mercati. Questa modifica mira a sfruttare le sinergie operative e a condividere le migliori pratiche tra i mercati ad alto potenziale, garantendo una risposta più rapida e integrata alle dinamiche del mercato.

Joaquín Vázquez assumerà la guida della nuova regione, portando con sé una profonda conoscenza del mercato italiano e una solida esperienza nella gestione di team internazionali. Con lui, anche Chiara Guglielmetti e Alberto Dolcetta estenderanno le loro responsabilità a livello regionale, garantendo una supervisione strategica continua sull’Italia.

Questa evoluzione organizzativa rappresenta l’ambizione di Glovo di consolidare la propria presenza nel Sud e nell’Est Europa, promuovendo un approccio integrato e unificato per affrontare le opportunità future.