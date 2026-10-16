I rendimenti dei titoli sovrani europei calano, ma l’ondata di debito per le infrastrutture IA alimenta timori nei mercati del credito.

Il mercato obbligazionario europeo ha vissuto un netto ribaltamento il 15 ottobre, con gli titoli di Stato dell’eurozona che hanno guadagnato terreno rispetto ai titoli corporate. L’impulso è stato alimentato da una crescente apprensione verso i progetti di intelligenza artificiale finanziati mediante indebitamento, in un contesto in cui le quotazioni azionarie e le obbligazioni societarie mostrano segni di debolezza.

Fino a poco tempo fa, l’inflazione persistente e i costi di finanziamento elevati avevano eroso l’attrattiva dei bond sovrani, considerati tradizionalmente dei rifugi sicuri. Oggi, però, la pressione sui mercati creditizi legata alle spese per le infrastrutture IA ha spostato l’interesse degli investitori verso il debito sovrano, facendo scendere i rendimenti dei principali titoli di riferimento.

Il calo dei rendimenti dei Bund tedeschi a metà ottobre

Il Bund tedesco a 10 anni punto di riferimento per il costo del debito nella zona euro, ha registrato un rendimento pari al 3,397%, avvicinandosi al valore più basso osservato da luglio. Parallelamente, il Bund a 2 anni è sceso al 3,054%, segnando una diminuzione significativa rispetto alle letture di settimane precedenti.

Dettagli sui rendimenti a 10 e 2 anni

Il movimento opposto tra prezzi e rendimenti obbligazionari indica un aumento della domanda di titoli tedeschi: i prezzi sono in rialzo, i rendimenti in calo. Questa dinamica si è verificata nonostante le persistenti preoccupazioni inflazionistiche che continuano a pesare sulle aspettative di politica monetaria della Banca Centrale Europea.

L’ondata di indebitamento per le infrastrutture di intelligenza artificiale

Le grandi società tecnologiche e di rete hanno intensificato gli investimenti in data center, capacità di calcolo e strutture correlate, destinando ingenti risorse al potenziamento delle infrastrutture di intelligenza artificiale. Tuttavia, con i costi di finanziamento ancora elevati, cresce il dubbio sulla capacità di questi progetti di generare flussi di cassa sufficienti a coprire il debito accumulato.

Aumento degli spread dei credit default swap (CDS)

Gli spread dei credit default swap (CDS) per diverse aziende esposte al settore IA hanno toccato livelli record, segnalando una maggiore avversione al rischio da parte degli investitori obbligazionari. Questo ampliamento degli spread indica che il mercato percepisce un rischio di insolvenza più elevato legato ai nuovi programmi di spesa su larga scala.

Prospettive per i mercati obbligazionari europei

Nel breve periodo, la tendenza al rialzo dei titoli di Stato sembra destinata a persistere finché il dibattito sul debito destinato alle infrastrutture IA rimarrà acceso e i costi di finanziamento non torneranno a calare. Gli operatori di mercato monitoreranno attentamente il volume delle nuove emissioni di debito corporate e le variazioni degli spread CDS, poiché entrambi gli indicatori influenzeranno l’appetito per il rischio e,