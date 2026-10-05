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5 Ottobre 2026

Scopri la Rassegna di Diritto dell’Economia, periodico semestrale di Bari

La Rassegna di Diritto dell’Economia è il punto di riferimento per chi cerca una prospettiva pluralista su temi giuridici ed economici, grazie a un organigramma scientifico trasparente e a un solido impegno interdisciplinare.

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Scopri la Rassegna di Diritto dell’Economia, periodico semestrale di Bari

La Rassegna di Diritto dell’Economia nasce come pubblicazione semestrale dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. Collocata nei settori accademici 12 e 13, la rivista si propone come spazio di pluralismo e confronto, dove le discipline giuridiche ed economiche si intrecciano per analizzare le trasformazioni della società sia a livello nazionale che internazionale.

Il suo intento è quello di fornire un quadro interdisciplinare capace di interpretare i fenomeni più complessi, superando i tradizionali limiti disciplinari. In tal modo, la pubblicazione diventa una lente privilegiata per osservare le dinamiche economiche e normative emergenti, garantendo al contempo un rigore scientifico riconosciuto a livello internazionale.

Origine e collocazione disciplinare

Fin dalla sua istituzione, la Rassegna di Diritto dell’Economia ha voluto radicarsi in una cornice teorica che unisce giurisprudenza ed economia. Il riferimento alle aree 12 (Diritto) e 13 (Scienze economiche) riflette la volontà di trattare tematiche che hanno un impatto concreto sia sul mercato interno che su quello globale.

Area di appartenenza (12 e 13)

Le aree 12 e 13 rappresentano una sinergia tra normativa e analisi economica. Caso tipico è lo studio delle normative fiscali in relazione alle riforme di mercato: la rivista pubblica articoli che esaminano l’effetto di nuove leggi sulla competitività delle imprese, sulla tutela dei consumatori e sulle politiche di investimento pubbliche.

Struttura editoriale e principi etici

Il funzionamento interno della rivista è organizzato attorno a quattro organi: il Direttore scientifico il Comitato di Direzione il Comitato Scientifico e il Comitato di Redazione. Ciascuno di essi svolge un ruolo chiave nella selezione, revisione e pubblicazione dei contributi, garantendo la massima qualità e coerenza tematica.

Comitato scientifico

Il Comitato Scientifico riunisce accademici di spicco provenienti sia dal panorama nazionale sia da istituzioni internazionali. Grazie a questo network, la rivista può offrire un peer review rigoroso, con valutazioni basate su criteri di originalità, metodologie solide e rilevanza pratica.

Un elemento distintivo della pubblicazione è il Codice etico consultabile all’interno della rivista e considerato il punto di riferimento per tutti i collaboratori, interni ed esterni. Il codice definisce standard di trasparenza, integrità e correttezza nella conduzione delle ricerche, nonché nella gestione dei conflitti di interesse.

Ruolo di osservatore e prospettive future

Grazie al suo approccio interdisciplinare la Rassegna di Diritto dell’Economia si pone come osservatore privilegiato dei cambiamenti socio-economici. La capacità di fondere diverse prospettive permette di anticipare le tendenze legislative, di valutare gli impatti delle crisi finanziarie e di fornire raccomandazioni utili per policy maker e professionisti.

Guardando al futuro, la rivista intende rafforzare ulteriormente la collaborazione con istituti di ricerca esteri, ampliare la sezione dedicata a studi di caso comparati e potenziare l’uso di metodologie quantitative per analizzare dati macro-economici. Questo impegno continuo assicura che la pubblicazione rimanga al centro del dibattito accademico e pratico, contribuendo in modo significativo allo sviluppo di un diritto economico più dinamico e responsabile.

Autore

Francesca Spadaro

Francesca Spadaro ha ricostruito una catena di investimenti veronese partendo dai bilanci depositati alla Camera di Commercio; è analista finanziaria che coordina dossier su PMI e mercati. Laureata in economia, collabora con camerali locali e cura newsletter economiche territoriali.

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